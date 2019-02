One of Us Federazione per lanciare Cultural Platform Europe

BRUXELLES, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

La Federazione Europea One of US con le sue 40 associazioni membri, provenienti da 19 paesi dell'Unione Europea, si riunirà a Parigi il prossimo 23 febbraio, presso il Palais du Luxembourg.

Durante una conferenza, che è posta sotto l'alto patronato del professor Rémi Brague (dall' Istituto di Francia) sarà lanciata la Piattaforma Culturale di One of Us.

Centocinquanta intellettuali da tutta Europa aderiranno alla Piattaforma per formare un "gruppo di esperti" per dibattere sul futuro dell'Europa. Il gruppo di intellettuali, filosofi, storici, giuristi, medici,ecc., lavoreranno insieme per il rinnovo dell'Europa, dove la dignità dell'uomo sia nuovamente riconosciuta e valorizzata dalle leggi e dalle azioni politiche.

Intellettuali di vari paesi parleranno durante questa conferenza che sarà presieduta da Jaime Mayor Oreja, Presidente della Federazione One of US, ex Ministro spagnolo ed ex membro del Parlamento Europeo.

Per un'Europa fedele alla dignità dell'uomo

One of Us fu fondata nel 2014 dopo il successo della prima iniziativa popolare europea Uno di Noi ad opera di cittadini europei.

Quasi 2 milioni di persone firmarono contro la distruzione di embrioni umani. Uno di Noi è impegnata per l'incondizionato riconoscimento della dignità dell'uomo e la protezione della vita umana nello stadio più vulnerabile dello sviluppo, ma anche durante le malattie, l'età avanzata e il fine vita.

La Piattaforma Culturale di Uno di Noi è un passo verso la Federazione Europea Uno di Noi, nata da un'iniziativa di cittadini Europei.

Manifesto della Piattaforma Culturale Uno di Noi

Durante il lancio della Piattaforma Culturale saranno presentati gli obbiettivi principali del Manifesto della Piattaforma Culturale.

Il Manifesto è il risultato di un confronto con alcuni degli intellettuali che partecipano al Forum e incorpora i loro contributi, raccolti durante un meeting tenuto a Valencia il 26 maggio 2018.

A Parigi One of US ha lo scopo di stabilire il metodo di lavoro della Piattaforma Culturale e i suoi futuri progetti.

Il principale argomento di riflessione è l'analisi degli attuali dilemmi etici che minacciano la società europea.

Gli intellettuali dibatteranno su come tali questioni possano essere trasformati in un'opportunità per il futuro dell'Europa, come avrenbbe dovuto essere: unito, in pacifica armonia con comprensione e rispetto per il valore della vita.

