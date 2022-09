One Young World et la Commission européenne annoncent la cohorte des ambassadeurs de la paix 2022 qui participeront au Manchester Summit

50 jeunes leaders ont été reconnus par la Commission européenne et One Young World pour leurs efforts de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans certains des environnements les plus difficiles du monde

Ces délégués participeront au prochain One Young World 2022 Summit qui se tiendra à Manchester du 5 au 8 septembre

MANCHESTER, Angleterre, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- One Young World, la communauté mondiale des jeunes leaders, annonce sa cohorte 2022 de 50 ambassadeurs de la paix qui participeront au prochain Manchester Summit en partenariat avec la Commission européenne.

Il soutient les jeunes leaders qui travaillent à prévenir la violence et l'extrémisme au sein de leurs communautés. Le programme de cette année met l'accent, à point nommé, sur le rôle de la désinformation dans l'alimentation des discours de haine, des conflits et de l'extrémisme violent.

Depuis 2017, One Young World et la Commission européenne ont soutenu 240 jeunes impliqués dans des initiatives de consolidation de la paix et de prévention des conflits à travers le monde pour rendre l'avenir plus sûr.

Les ambassadeurs de la paix participeront à quatre jours de discours, de tables rondes, de mise en réseau et d'ateliers, au cours desquels ils seront conseillés par des personnalités influentes du monde politique, économique et humanitaire, telles que l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, l'ancien PDG d'Unilever Paul Polman et la duchesse de Sussex.

Les délégués ont l'occasion de partager une plateforme, de lancer des défis, de s'engager et d'établir des liens durables avec des leaders mondiaux en présence des médias du monde entier.

Le sommet se déroulera au Manchester Central du 5 au 8 septembre, la cérémonie d'ouverture ayant lieu au Bridgewater Hall, salle de concert de renommée internationale.

Ella Robertson McKay, directrice générale de One Young World, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir la cohorte d'ambassadeurs de la paix de cette année à Manchester, en partenariat avec la Commission européenne. Nous continuons à être impressionnés par la résilience et l'engagement des jeunes leaders à travers le monde pour créer un avenir plus sûr. »

« Nous sommes fiers de pouvoir accueillir autant d'esprits inspirés et créatifs du monde entier, en leur offrant une plateforme et en veillant à ce que leurs voix soient entendues. Notre Sommet fournit les connaissances, les compétences, le réseau et la plateforme nécessaires aux jeunes leaders pour apporter des changements significatifs et percutants. »

SOURCE One Young World