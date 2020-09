One Young World et le ministère néerlandais des Affaires étrangères annoncent la promotion 'Enterprise for Peace' 2021

- Cinquante jeunes leaders sont salués pour leur travail entrepreneurial qui contribue à bâtir des sociétés pacifiques dans certains des environnements les plus difficiles du monde

- Trente-neuf des 50 lauréats sont originaires du continent africain, ce qui témoigne de l'engagement du partenariat à soutenir les jeunes leaders de la région

LONDRES, 20 septembre 2020 /PRNewswire/ -- One Young World, le forum mondial des jeunes leaders, annonce aujourd'hui que 50 nouveaux lauréats se joindront au programme Enterprise for Peace 2021, en partenariat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Lancé en 2018, le programme a été développé en vue d'offrir une forme de reconnaissance aux jeunes entrepreneurs qui s'attaquent aux grands défis économiques et sociaux et qui, par leur action, promeuvent la paix dans leurs communautés.

Les lauréats sont sélectionnés parce qu'ils ont permis aux jeunes leaders de créer des possibilités d'emploi durables, qu'ils ont mis à profit le potentiel de création d'emplois des jeunes, ont fait preuve d'innovation dans l'édification de sociétés prospères et pacifiques, et ont favorisé la prise de conscience quant aux possibilités professionnelles des jeunes.

La promotion Entreprise for peace de 2021 compte dans ses rangs :

Nhial Deng, Kenya – Né en Éthiopie, Nhial y a passé ses premières années avant de s'enfuir au camp de réfugiés de Kakuma en 2010. Il est désormais à la tête de l'initiative Refugee Youth Peace Ambassadors, qui travaille à améliorer la coexistence pacifique entre les différentes communautés de Kakuma.

Nasera Victoria, Sud-Soudan – Nasera donne aux femmes les moyens de favoriser la paix et la réconciliation entre des communautés fragiles, tout cela par l'entremise du football. L'initiative Nasvick a mobilisé et soutenu plus de 200 femmes, les aidant à lutter contre les mariages d'enfants, les traumatismes sexuels et sexistes, et la marginalisation des filles.

Peter Ogik, Ouganda – Atteint d'albinisme à la naissance et ostracisé dans son enfance, Peter a consacré sa vie à soutenir les personnes souffrant de la même affection, en leur donnant accès à des services de qualité, en leur permettant également de disposer de la pleine jouissance de leurs droits humains et en leur offrant d'autres possibilités de développement.

Les jeunes leaders de ce programme pourront participer à la conférence One Young World Summit de 2021, qui se tiendra à Munich, pour discuter d'enjeux mondiaux aux côtés des leaders du monde entier.

Ella Robertson, directrice générale de One Young World, a déclaré : « C'est un honneur de travailler avec le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dans le cadre du programme Enterprise for Peace, afin de promouvoir la vision et l'énergie des jeunes leaders du monde entier. »

Tijmen Rooseboom, Ambassadeur de la jeunesse, de l'éducation et de l'apprentissage au ministère néerlandais des Affaires étrangères , a déclaré : « Je suis fier que mon ministère ait pu aider 50 jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, de différents pays du Moyen-Orient et d'Afrique, à rejoindre One Young World. Ces dirigeants créent des emplois et sont des bâtisseurs de paix et des modèles à suivre. »

