OneCoin: AHS LatAm S.A. ha lanzado oferta de paquetes OFC

SOFIA, Bulgaria, October 20, 2018 /PRNewswire/ --

Con fecha 8 de octubre de 2018 AHS LatAm S.A. ha lanzado su oferta de paquetes OFC utilizando criptomoneda OneCoin (ONE). Los paquetes ofrecidos en http://www.onecoinico.io, conteniendo paquetes OFC, estarán disponibles hasta el 7 de enero de 2019 cuando los participantes podrán convertirlos en ONE a una tasa de 300 OFCs por 1 ONE.