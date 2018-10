OneCoin: AHS LatAm S.A. lança a oferta de pacotes de OFCs

A criptomoeda OneCoin é uma moeda virtual centralizada que até o presente tem sido oferecida exclusivamente para a base de usuários da empresa OneLife Network. A AHS LatAm S.A. tem o orgulho de anunciar que, pela primeira vez, será capaz de oferecer acesso à ONE através de sua oferta de pacotes de OFCs. O acordo com a empresa OneCoin é o primeiro do gênero e fornece acesso à moeda para um grupo muito maior de pessoas globalmente, fora da OneLife Network.

Ao contrário da maioria das criptomoedas nas quais a moeda ainda não foi introduzida no mercado, a criptomoeda OneCoin é usada por uma comunidade global, apresentando um crescimento orgânico de acima de 3.5 milhões de usuários durante o período de 4 anos. A moeda é utilizada por comerciantes através do centro de comércio interativo DealShaker e parte das moedas já foi distribuída, criando um ambiente benéfico para companhias e indivíduos interessados em usar a moeda para pagamentos globais, imediatos e de baixo custo.

Os tokens na oferta atual denominam-se "OFCs" e são apresentados ao público em pacotes de OFCs que já estão disponíveis para a compra. Cada pacote mostrado na página de web http://www.onecoinico.io/ apresenta um número específico de OFCs que é fornecido ao participante. Todos os tipos de pacotes de OFCs estão expostos na homepage e também na Dashboard, juntamente com os preços do pacote e o número de OFCs permitindo que usuários e entidades selecionem os pacotes de sua preferência.

Para se inscrever para a oferta de pacotes de OFCs, os participantes devem apenas seguir alguns passos simples. Visando proporcionar o nível mais alto de segurança das transações, a empresa OneCoin estabeleceu normas de conformidade obrigatórias que requerem que os participantes forneçam na inscrição os documentos relacionados ao processo denominado Conheça seu Cliente (Know your Client – KYC) e Conheça sua Empresa (Know your Business – KYB).

Desde sua criação no final do ano 2014, a OneCoin dedica-se a desenvolver uma moeda adequada ao uso do mercado de consumo. Sua visão de fornecer a todos o acesso a serviços financeiros e seu compromisso com sua base crescente de clientes são as forças propulsoras dos planos estratégicos da empresa.

A AHS LatAm S.A. é uma empresa panamenhaconstituída, existente e operando sob as leis e os regulamentos da República do Panamá. A companhia participa em várias atividades comerciais, incluindo, entre outras, investimentos, serviços de consultoria e gestão de empresas comerciais.

Support@onecoinico.io

CONTATO: +359-244-4433-31

