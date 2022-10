OneD Battery Sciences beruft Investoren von GM Ventures und Volta Energy Technologies in seinen Vorstand

Nach gemeinsamer F&E-Vereinbarung mit GM für effizientere EV-Batterien und Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde

PALO ALTO, Kalifornien, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- OneD Battery Sciences (OneD), ein führendes Unternehmen im Bereich der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), hat Zander Arkin, Chief Investment Officer, Volta Energy Technologies (Vorstandsmitglied), James Frith, Principal, Volta Energy Technologies (Vorstandsbeobachter) und John Du, Partner, GM Ventures (Vorstandsbeobachter) in seinen Vorstand berufen.

Nach der kürzlich abgeschlossenen Serie-C-Finanzierungsrunde von OneD Battery Sciences in Höhe von 25 Millionen USD werden Arkin, Frith und Du eng mit OneD zusammenarbeiten, um die SINANODE-Technologien zu vermarkten und den Erstausrüstern dabei zu helfen, die Anforderungen der Verbraucher an die nächste Generation von Elektrofahrzeugen zu erfüllen: größere Reichweite und geringere Kosten.

Arkin verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investitionen, Geschäftsentwicklung, Strategie und öffentliche Politik mit Schwerpunkt auf der Energiewirtschaft. Er hat sowohl Finanz- als auch strategische Unternehmensinvestoren erfolgreich betreut und Innovatoren mit wichtigen Akteuren der Branche zusammengebracht. Seine nachweislichen Erfolge werden eine Schlüsselrolle bei der Positionierung von SINANODE für ein schnelles Wachstum in der Automobilbranche spielen.

„Volta ist sowohl von der wettbewerbsfähigen Leistung des SINANODE-Materials von OneD als auch von der Wirtschaftlichkeit des Produktionsverfahrens sehr beeindruckt. Das OneD-Team hat bisher einen sehr durchdachten und effektiven Entwicklungsplan durchgeführt. Volta freut sich, das OneD-Team in der nächsten Phase der Produktvermarktung und des Produktionsausbaus unterstützen zu können", so Zander Arkin, Chief Investment Officer bei Volta.

Frith wechselt nach einer herausragenden Karriere bei BloombergNEF in den Vorstand, wo er die Berichterstattung des Unternehmens über Speichertechnologien und die damit verbundenen Lieferketten leitete. Frith, der vor seiner Tätigkeit bei BloombergNEF sieben Jahre lang im Labor an Lithiumbatterien gearbeitet hat, wird sein fundiertes Wissen und seine Kenntnisse über Batterien nutzen, um OneD auf dem Weg zur Verbreitung seiner SINANODE-Plattform zu begleiten und Silizium als die Zukunft von EV-Batterien zu etablieren.

„Volta ist einzigartig unter den Risikokapitalgesellschaften, da die Partner über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung fortschrittlicher Technologien, einschließlich der Energiespeicherung, verfügen. Wir freuen uns sehr, zwei ihrer großen Persönlichkeiten in unserem Vorstand zu haben", betonte Vincent Pluvinage, CEO von OneD Battery Sciences.

Arkin verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft in den Bereichen Finanzen, Strategie und öffentliche Politik. Frith bringt zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung mit, von der Grundlagenforschung bis hin zu seiner führenden Rolle im Bereich der Energiespeicherung bei BloombergNEF.

John Du wurde im Mai 2019 zum Partner von GM Ventures ernannt. Vor seiner Tätigkeit als Partner von GM Ventures war Du Leiter des China Science Lab der Forschungs- und Entwicklungsorganisation von General Motors, das er seit dessen Gründung im Jahr 2009 leitete. Er war für den Aufbau eines leistungsfähigen und innovativen Forschungsteams verantwortlich und leitete die Forschung und Entwicklung von intelligenten und vernetzten Fahrzeugen, Batterien, fortschrittlichen Materialien und elektrifizierten Antriebssystemen. Dank seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung in der Automobilindustrie mit Investitionen in Spitzentechnologien wird Du eine Schlüsselrolle auf dem Weg von OneD spielen, Elektrofahrzeuge durch Erhöhung der Batterieleistung und gleichzeitige Senkung der Kosten zugänglicher zu machen.

„Wir freuen uns sehr, John in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Wir werden zweifellos sehr von seiner Kompetenz und Erfahrung bei der Leitung vieler Investitionen im EV-Sektor profitieren", erklärte Todd Carter, Vorstandsvorsitzender von OneD. „Die Zusammenarbeit mit General Motors bei der Entwicklung der SINANODE-Technologien ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Mission, die unser Team vor neun Jahren begonnen hat, als unsere Investorengruppe das von unserem CTO Yimin Zhu geleitete Team übernahm."

„Die Zusammenarbeit mit OneD ist in dieser Phase besonders spannend", so John Du, Partner von GM Ventures. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, um die Forschung und Entwicklung von Prozessen und Batteriezellen für Elektrofahrzeuge voranzutreiben, die der Vision von General Motors von einer Welt ohne Emissionen, ohne Unfälle und ohne Staus entsprechen."

Zander Arkin, James Frith und John Du ergänzen die bestehenden Vorstandsmitglieder von OneD:

Todd Carter (Vorsitzender)

(Vorsitzender) Vincent Pluvinage , PhD (CEO)

, PhD (CEO) Michael Wishart (CEO, efabless corporation)

(CEO, efabless corporation) Ed Cluss (Partner, Signia Venture Partners)

(Partner, Signia Venture Partners) Dr. Karl-Thomas Neumann (ehemaliger CEO von Opel und Continental AG)

OneD hat mit seiner SINANODE-Plattform die Lösung gefunden, um die Kostenbarriere zu durchbrechen und effektiv größere Mengen an Silizium in EV-Batterien zu integrieren. Das Unternehmen kombiniert Silizium-Nanodrähte mit Graphit in Elektrofahrzeug-Qualität, um das volle Kapazitätspotenzial von Silizium auszuschöpfen. Sein Geschäftsmodell bietet Skalierbarkeit, indem es die bereits bestehenden, regionalen EV-Lieferketten nutzt. Um SINANODE schon heute einzusetzen, nutzt das Unternehmen seine Pilotprogramme, die den Automobilherstellern eine eigene Vorproduktionsanlage zur Verfügung stellen, um den SINANODE-Prozess zu validieren.

Informationen zu OneD Battery Sciences

OneD Battery Sciences ist der Erfinder von SINANODE, der wegweisenden Technologie, die erfolgreich energiedichteres Silizium in die Anoden von Elektrofahrzeug-Batterien einbringt. Das Unternehmen betreibt ein SINANODE-Pilotproduktionsprogramm, um die Entwicklung fortschrittlicher elektrochemischer Zellen und den Produktionsausbau seiner Industriepartner zu unterstützen. 2013 erwarb OneD Battery Sciences die Nanodraht-Technologien von Nanosys (SINANODE) und deren Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Palo Alto. Heute verfügt das in Palo Alto ansässige Unternehmen über mehr als 240 erteilte Patente und Anmeldungen im Bereich der großtechnischen Anodenproduktion und innovativer Konzepte für EV-Batterien.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1654807/OneD_Battery_Sciences_Logo.jpg

SOURCE OneD Material, Inc.