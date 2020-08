OnePlus et PUBG MOBILE s'associent pour offrir aux joueurs sur mobile une expérience 90 FPS exclusive

« OnePlus est très proche de la communauté des passionnés de technologie. Nous savons donc que les joueurs sur mobile sont à la recherche d'une expérience plus intense et plus fluide. Et c'est exactement ce que nous leur apportons avec cette expérience exclusive en 90 PS avec PUBG MOBILE, l'un des jeux sur mobile les plus téléchargés au monde », déclare Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus. « Nous allons continuer d'amplifier le jeu sur mobile par la qualité de l'affichage, la puissance et une expérience utilisateur rapide et fluide. »

Grâce à ce nouveau partenariat qui met l'accent sur le jeu à taux de rafraîchissement élevé, les utilisateurs OnePlus seront les premiers à jouer à PUBG MOBILE en 90 FPS. La différence est manifeste lorsque le joueur effectue des panoramiques, utilise une lunette de visée, court et poursuit ses adversaires. Du 6 août au 6 septembre, les joueurs du monde entier pourront profiter en exclusivité d'un PUBG MOBILE plus rapide et plus fluide uniquement sur les appareils OnePlus.

Depuis l'arrivée du premier écran 90 Hz 2K du OnePlus 7 Pro, puis de celui encore plus remarquable du OnePlus 8 Pro avec ses 120 Hz, OnePlus est devenu le leader de la technologie du taux de rafraîchissement élevé. Alliant les technologies et logiciels dernier cri, notamment des taux de rafraîchissement de 120 Hz, des processeurs Snapdragon 865 et Adreno 650, et le mode Fnatic sous OxygenOS, les appareils OnePlus fournissent une expérience de jeu mobile inégalée. De plus, grâce à la technologie Warp Charge, les utilisateurs OnePlus peuvent charger leurs appareils très rapidement tout en jouant, sans surchauffe.

