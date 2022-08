ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION ANUNCIA A PUBLICAÇÃO DE UM NOVO ARTIGO

O artigo aborda o papel da promoção e do avanço de uma visão saudável para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

DALLAS, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A OneSight EssilorLuxottica Foundation (Fundação) tem o prazer de anunciar a publicação de um artigo revisado por pares: The Power of Advocacy: Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals no International Journal of Public Health, uma revista de sociedade independente da Swiss School of Public Health.

O artigo foi escrito por membros do Vision Impact Institute, que ingressaram recentemente na Fundação. Ele explora os argumentos da promoção da boa visão mundial, ao mesmo tempo em que estabelece uma clara conexão com muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Baseia-se em uma análise crítica da bibliografia e propõe novas perspectivas para que a promoção da visão alcance uma mudança política significativa.

"A defesa baseada em evidências é essencial para fazer da boa visão uma prioridade mundial", disse Eva Lazuka-Nicoulaud, autora principal do artigo e diretora de promoção e associações da Europa/África na Fundação. "Neste artigo, desenvolvemos a conexão entre a boa visão e mais da metade dos ODS."

"Com base na informação de que uma em cada três pessoas não podem ver com clareza, devemos advogar coletivamente por soluções que abordem o problema", afirmou o Prof. Kovin Naidoo, diretor mundial de promoção e associações da OneSight EssilorLuxottica Foundation. "Em consonância com a Resolução da ONU sobre a visão: Visão para todos: acelerando a ação para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definimos uma nova perspectiva para a estrutura e os pilares principais pilares da defesa para ampliar o sucesso até 2030. Propomos que abordar a visão deficiente a nível mundial pode melhorar a pobreza, a fome, a educação, a igualdade de gênero, o crescimento econômico, a ação climática e muito mais."

A lista completa de autores do artigo inclui: Prof. Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams e Andrea Kirsten-Coleman, que recentemente se juntaram à Fundação.

Sobre a OneSight EssilorLuxottica Foundation

A OneSight EssilorLuxottica Foundation (anteriormente Essilor Social Impact) é uma organização filantrópica (fundo de doações) registrada na França, que reflete o compromisso e os valores da EssilorLuxottica de eliminar a visão deficiente não corrigida de uma geração. Ela foi renomeada em 2022 para integrar as ações filantrópicas, de conscientização e investimentos da EssilorLuxottica, incluindo: a Vision for Life, a Essilor Vision Foundations na América do Norte, Índia, Sudeste Asiático e China, a Fondazione Salmoiraghi & Viganò na Itália, bem como os parceiros globais de longo prazo da empresa, a OneSight e o Vision Impact Institute. A sede da organização está sediada na 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, França. https://onesight.essilorluxottica.com/

Contato:

Jeff Wallace

diretor sênior de comunicação e conscientização

[email protected]

