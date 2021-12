OneValley lança fundo de capital de risco para apoiar startups e empreendedores dinâmicos que surgirem em seu ecossistema global de inovação

O novo fundo buscará investir em setores com foco em startups da rede da OneValley que estão solucionando problemas de alto valor em mercados de grande crescimento utilizando tecnologias de última geração.

O OneValley Fund tem como objetivo implementar USD 25 milhões, principalmente por meio de investimentos semente e pré-semente, com investimentos contínuos em empresas com portfólios de alto desempenho.

SAN MATEO, Califórnia, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A OneValley tem o prazer de anunciar o lançamento do OneValley Fund como parte de sua missão de apoiar empreendedores na construção de grandes empresas em toda sua rede.

O OneValley Fund foi lançado em parceria com a HMC Capital, uma gestora global de ativos alternativos multiestratégicos e investidora inicial da OneValley. Com mais de USD 15 bilhões em ativos sob gestão e consultoria em setores verticais de investimento como capital privado, mercado imobiliário, crédito e empreendimento de risco/crescimento, a HMC ofereceu dados e infraestrutura valiosos para impulsionar e ampliar o novo fundo.

"Nos últimos três anos, construímos um dos maiores ecossistemas de startups do mundo. Com o lançamento do OneValley Fund, temos agora a capacidade de investir nas empresas excepcionais que vemos em toda nossa rede", disse Nikhil Sinha, CEO da OneValley.

"Estamos satisfeitos por ampliar nossa parceria com a equipe da OneValley para lançar essa iniciativa", disse Felipe Held, cofundador e CEO da HMC Capital e membro do comitê de investimentos do OneValley Fund. "Acreditamos que o OneValley Fund representa uma plataforma de investimento única e fundamentalmente privilegiada em estágio inicial e estamos muito felizes em ver o portfólio inicial tomando forma."

Liderado pelo diretor administrativo Juan Scarlett e por Alec Wright, diretor de produtos da OneValley, o OneValley Fund fará investimentos pré-semente e semente e visará a continuidade por meio de rodadas de financiamento da Série A. O fundo buscará startups em diversos setores que estejam solucionando problemas de alto valor em mercados em crescimento com tecnologias de última geração. O OneValley Fund utilizará a infraestrutura de aceleração de startups que construiu para apoiar as empresas de seu portfólio. Ela inclui redes de especialistas e investidores, fornecimento de talentos, marketing de crescimento, desenvolvimento de empresas Fortune 500 e recursos práticos de desenvolvimento de negócios de vários provedores de serviços de alto valor, parceiros da rede da OneValley.

"O OneValley Fund identificará e investirá sistematicamente nas empresas mais promissoras que surgirem em todo o ecossistema vibrante e diversificado da OneValley", disse Juan Scarlett, diretor administrativo do fundo. "Em seguida, utilizaremos a riqueza de recursos da plataforma OneValley para dar apoio às empresas de nosso portfólio e impulsionar suas empresas de forma significativa. Acredito que a OneValley Fund é uma das plataformas de investimento de estágio semente mais valiosas e abrangentes disponíveis atualmente para fundadores de startups."

Até o momento, o OneValley Fund concluiu cinco investimentos iniciais, incluindo na Pogo, uma empresa que está reimaginando a economia de dados recompensando diretamente as pessoas por seus dados; na NERv Technologies, uma startup de análises e dispositivos médicos habilitados por software para a detecção precoce de vazamentos gastrointestinais pós-cirúrgicos; na Syrg, uma plataforma de aplicação de gestão para empregadores de profissionais que trabalham por hora que buscam transformar e otimizar sua mão de obra; na Bloomfield Robotics, uma plataforma de IA de visão computacional para o monitoramento e a otimização de plantações; e na M10, uma plataforma de infraestrutura habilitada para blockchain para que os bancos possam oferecer transações financeiras em tempo real a seus clientes no mundo todo.

Para mais informações sobre o fundo de capital de risco da OneValley, clique aqui.

A OneValley é uma plataforma global de empreendedorismo, com sede no Vale do Silício, que dá apoio a empreendedores, impulsiona startups e capacita organizações do mundo todo que promovem comunidades de inovação. A OneValley apoia diretamente mais de 60 mil membros e indiretamente mais de 200 mil por meio de nossas parcerias empresariais e plataformas, impulsionadas por nossa plataforma on-line, a Passport, a plataforma de inovação mais abrangente do mundo que conecta o Vale do Silício ao mundo e o mundo ao Vale do Silício. Para mais informações sobre a OneValley, acesse www.theonevalley.com.

A HMC Capital é uma plataforma global de investimentos e consultoria com foco em ativos alternativos, com mais de USD 16,5 bilhões em ativos sob gestão e ativos sob depósito em setembro de 2021. Ela opera localmente em seis países, com uma equipe sênior de mais de 80 profissionais nos Estados Unidos e na América Latina, para captar as melhores oportunidades de investimento para investidores institucionais e privados. Para mais informações, acesse www.hmccap.com.

