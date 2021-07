OneWeb achève sa mission « Five to 50 » pour couvrir les régions au nord de 50 degrés de latitude, y compris le Royaume-Uni, le Canada, l'Alaska et la région arctique

Les démonstrations de service commenceront cet été dans plusieurs endroits clés, dont l'Alaska et le Canada, alors que OneWeb se prépare à offrir un service commercial dans les six prochains mois. Offrant des services de connectivité de niveau entreprise, la société a déjà annoncé des partenariats de distribution dans plusieurs secteurs et entreprises, notamment avec BT, ROCK Network, AST Group, PDI, Alaska Communications et d'autres, alors que OneWeb développe ses capacités dans le monde. La société continue de s'engager auprès des fournisseurs de télécommunications, des FAI et des gouvernements du monde entier pour offrir ses services de connectivité à haut débit et à faible latence et constate une demande croissante de nouvelles solutions pour connecter les endroits les plus difficiles à atteindre.

Le lancement des 36 derniers satellites a été effectué par Arianespace depuis le cosmodrome de Vostochny. Le décollage a eu lieu le 1er juillet à 13 h 48 BST. Les satellites de OneWeb se sont séparés de la fusée et ont été distribués en 9 lots sur une période de 3 heures 52 minutes avec une acquisition de signal sur les 36 satellites confirmée.

Le Premier ministre du Royaume-Uni, l'honorable Boris Johnson, député, a déclaré : « Ce dernier lancement de satellites OneWeb mettra le haut débit à la portée de tout l'hémisphère nord avant la fin de l'année et améliorera la connectivité dans les régions les plus reculées du Royaume-Uni.

« Soutenu par le gouvernement britannique, OneWeb prouve ce qui est possible lorsque les investissements publics et privés s'unissent, plaçant le Royaume-Uni à la pointe des dernières technologies, ouvrant de nouveaux marchés et transformant finalement la vie des gens dans le monde entier. »

Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, président exécutif de OneWeb, a déclaré : « L'étape importante d'aujourd'hui démontre que OneWeb est désormais un leader dans la connectivité à large bande LEO, au service d'un grand nombre de parties prenantes à travers l'hémisphère nord. Ce cinquième lancement réalisé dans un contexte de pandémie mondiale sans précédent est vraiment remarquable et je félicite l'équipe de direction et les autres actionnaires pour ce succès.

« Le doublement de l'investissement de Bharti en début de semaine témoigne de son engagement envers la mission de OneWeb. Nous attendons maintenant avec impatience le prochain chapitre de l'histoire de OneWeb, en préparant la société pour le service commercial dans moins de six mois afin de fournir nos solutions de connectivité globale aux communautés du monde entier. »

L'honorable Kwasi Kwarteng, député, secrétaire d'État, BEIS, a ajouté : « Le lancement d'aujourd'hui est une étape passionnante pour fournir à certains des endroits les plus reculés du monde le haut débit rapide soutenu par le Royaume-Uni, moins d'un an depuis que l'investissement du gouvernement britannique a rendu cela possible. Avec une nouvelle mission réussie, le peuple britannique peut être fier que son pays soit au cœur des dernières avancées de la technologie des petits satellites.

« La couverture de OneWeb à travers l'hémisphère nord place désormais le Royaume-Uni au cœur des derniers développements en matière de technologie d'orbite terrestre basse, et nous allons profiter de la position unique de la société au sein de ce marché en croissance pour construire une industrie aérospatiale nationale performante et confirmer notre statut de superpuissance scientifique et technologique mondiale. »

Neil Masterson, PDG de OneWeb, a déclaré : « Il s'agit d'un moment véritablement historique pour OneWeb, l'aboutissement de plusieurs mois d'élan positif dans notre programme « Five to 50 », l'augmentation des investissements de la part de nos partenaires mondiaux et l'intégration rapide de nouveaux clients. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer à fournir une connectivité à haut débit et à faible latence au Royaume-Uni et dans la région arctique, et de voir notre réseau s'étendre au cours des prochains mois, alors que nous continuons à développer un service mondial. Merci à tous nos formidables partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure et qui ont contribué à faire de la mission de OneWeb un succès. »

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau de communication mondial alimenté depuis l'espace, dont le siège est basé à Londres, permettant la connectivité des gouvernements, des entreprises et des communautés. Elle déploie une constellation de satellites en orbite terrestre basse avec un réseau de stations passerelles mondiales et une série de terminaux utilisateurs pour fournir un service de communication abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence, connecté à l'IoT du futur, ainsi qu'une voie vers la 5G pour tous, partout. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.oneweb.world

