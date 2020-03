OneWeb lance avec succès 34 autres satellites en orbite dans son deuxième lancement de l'année 2020

OneWeb déclare que le lancement de ses satellites aujourd'hui a été couronné de succès

Ce lancement est un autre jalon sur la voie vers l'Internet partout et pour tous

OneWeb est fière de lancer ses satellites depuis le Kazakhstan, étendant l'héritage de classe mondiale du cosmodrome de Baïkonour à l'industrie spatiale

LONDRES, 22 mars 2020 /PRNewswire/ -- OneWeb, une société de communications mondiale dont la mission est d'apporter la connectivité à tous partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement réussi de 34 autres satellites à bord d'un lanceur Soyouz depuis le cosmodrome historique de Baïkonour, au Kazakhstan. Le décollage a eu lieu le 21 mars à 17h06 UTC. Les satellites de OneWeb se sont séparés de la fusée et ont été distribués en neuf lots. L'acquisition des signaux est prévue dans les prochaines heures.

Il s'agit du deuxième de ses 34 lancements de satellites en six semaines, une réalisation rendue possible par le rythme et l'exécution de l'usine de production à haut volume de OneWeb Satellites en Floride. Ce lancement porte à 74 le nombre total de satellites dans la constellation et renforce la position de OneWeb en tant que société mondiale de communications de premier plan.

Ce troisième lancement réussi vient confirmer les progrès rapides réalisés par OneWeb au cours de l'année passée. La société a désormais déployé et testé avec succès des satellites, installé des stations au sol à travers le monde, sécurisé un spectre précieux, et développe actuellement une gamme de terminaux utilisateur pour répondre aux besoins des clients. Dans la phase d'exécution du déploiement de son système, OneWeb est impatiente de proposer ses services sur des marchés tels que l'aviation et la marine, et de travailler avec des opérateurs pour fournir des services en zones rurales et isolées.

La crise économique et sanitaire mondiale actuelle souligne le besoin et la demande énormes qui existent en matière de connectivité, en particulier pour les communautés rurales et sous-connectées du monde entier. Du télétravail à l'apprentissage en ligne, en passant par l'accès aux informations sur les soins de santé et aux conseils médicaux, il est impératif de disposer de plus de solutions pour connecter les gens partout dans le monde. OneWeb fait des progrès importants pour fournir la connectivité qui fait actuellement défaut dans le monde.

Adrian Steckel, PDG de OneWeb, a déclaré : « Nous sommes très fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent en 2020 et je tiens à exprimer la plus grande gratitude pour le temps, les efforts et l'expertise de la société OneWeb, de nos partenaires et de nos collaborateurs à l'heure où nous conjuguons nos efforts en nous soutenant mutuellement.

« En ces temps sans précédent suite à l'épidémie mondiale de COVID-19, les gens du monde entier tentent de continuer leur vie et de travailler en ligne. Nous estimons que le besoin qui existe pour OneWeb est plus important que jamais auparavant. Une connectivité de haute qualité est la planche de salut qui permettra aux gens de travailler, de poursuivre leurs études, de se tenir au courant des informations importantes sur les soins de santé et de maintenir des liens réels avec les autres. La crise a démontré le besoin impératif qui existe pour une connectivité omniprésente et a exposé des lacunes urgentes dans les capacités de connectivité de nombreuses organisations. Notre réseau satellitaire est prêt à combler bon nombre de ces lacunes critiques dans l'infrastructure de communications mondiale.»

