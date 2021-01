OneWeb obtient des investissements de SoftBank et de Hughes Network Systems

OneWeb a recueilli un financement total de 1,4 milliard de dollars

SoftBank va siéger au conseil d'administration de OneWeb

LONDRES, 17 janvier 2021 /PRNewswire/ -- OneWeb, la société de communication par satellite en orbite terrestre basse (OTB), détenue conjointement par le gouvernement britannique et l'entreprise Bharti Global, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu des supplémentaires de SoftBank Group Corp. (« SoftBank ») et Hughes Network Systems LLC (« Hughes »), portant le financement total de OneWeb à 1,4 milliard de dollars. Les capitaux levés à ce jour permettent à la société d'être entièrement financée pour sa flotte de satellites de première génération, totalisant 648 satellites, d'ici la fin de 2022.

La mission de OneWeb est de fournir une connectivité à large bande dans le monde entier pour combler la fracture numérique en offrant à tous, partout dans le monde, un accès à l'Internet des objets (IoT) du futur et une voie vers la 5G. Le système satellitaire en orbite terrestre basse de OneWeb comprend un réseau de stations passerelles mondiales et une série de terminaux d'utilisateurs pour différents marchés clients, capables de fournir des services de communication abordables, rapides, à large bande passante et à faible latence. En décembre 2020, OneWeb a lancé 36 nouveaux satellites, construits dans son usine d'assemblage joint-venture Airbus en Floride, aux États-Unis, ce qui porte la flotte totale de la société à 110 satellites, tous pleinement fonctionnels, et bénéficiant de la priorité sur le spectre de l'Union internationale des télécommunications.

Sunil Bharti Mittal, président exécutif de OneWeb, rapporte : « Nous sommes ravis d'accueillir l'investissement de SoftBank et Hughes. Ces deux sociétés connaissent bien notre entreprise, elles partagent notre vision de l'avenir et leur engagement nous permet de tirer profit de l'importante opportunité de croissance qui s'offre à OneWeb. Leur expérience et leurs capacités nous seront bénéfiques pour offrir un réseau en orbite terrestre basse unique au monde. »

Le Très Honorable, Kwasi Kwarteng, M.P., secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle, a déclaré : « Notre investissement dans OneWeb s'inscrit dans le cadre de notre engagement constant en faveur du secteur spatial britannique, qui place la Grande-Bretagne à l'avant-garde des dernières avancées technologiques. L'investissement d'aujourd'hui rapproche l'entreprise de sa mission, qui est de fournir une connectivité à large bande mondiale aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, tout en ouvrant potentiellement de nouvelles possibilités de recherche, de développement et de fabrication au Royaume-Uni. »

Masayoshi Son, directeur délégué, directeur d'exécution et président directeur général de SoftBank, a ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir OneWeb alors que l'entreprise augmente sa capacité et passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne la commercialisation. Nous sommes très heureux à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Bharti, le gouvernement britannique et Hughes pour aider OneWeb à remplir sa mission de transformer l'accès à Internet dans le monde entier. »

Pradman Kaul, président de Hughes, a également déclaré : « OneWeb continue d'inspirer le secteur et d'en attirer les meilleurs acteurs afin qu'ils se réunissent pour concrétiser sa constellation en orbite terrestre basse. Les investissements réalisés aujourd'hui par Hughes et SoftBank aideront à OneWeb à exploiter tout son potentiel en connectant les entreprises, les gouvernements et les clients de la mobilité, en particulier avec des services multi-transports qui complètent nos propres offres géostationnaires en répondant à la demande de haut débit dans le monde entier et en accélérant cette demande. »

Neil Masterson, président directeur général de OneWeb, a ajouté : « La mission de OneWeb est de connecter tout le monde, partout. Nous avons réalisé de rapides progrès pour relancer l'activité depuis que nous sommes sortis du chapitre 11 en novembre. Nous accueillons les investissements de SoftBank et de Hughes comme une preuve supplémentaire de progrès vers la réalisation de notre objectif. »

Dans le cadre de cet investissement, SoftBank obtiendra un siège au conseil d'administration de OneWeb. Hughes investit par le biais de sa société mère EchoStar, et est également un partenaire de l'écosystème, en développant une technologie de réseau terrestre essentielle pour le système OneWeb.

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau de communication mondial alimenté depuis l'espace, dont le siège est basé à Londres. L'entreprise permet la connectivité des gouvernements, des entreprises et des communautés. Elle déploie une constellation de satellites en orbite terrestre basse avec un réseau de stations passerelles mondiales et une série de terminaux utilisateurs pour fournir un service de communication abordable, rapide, à haut débit et à faible latence, connecté à l'IoT du futur, ainsi qu'une voie vers la 5G pour tous, partout. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.oneweb.world

À propos de SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans des technologies de pointe pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société holding d'investissement qui regroupe des fournisseurs de télécommunications, de services Internet, d'IA, de robotique intelligente, d'IoT et de technologies d'énergie propre ; de SoftBank Vision Fund, qui investit jusqu'à 100 milliards de dollars pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et à en créer de nouvelles ; et de SoftBank Latin America Fund, le plus grand fonds de capital-risque de la région. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://global.softbank

À propos de Hughes Network Systems

Hughes Network Systems, LLC (« HUGHES »), une entreprise innovante depuis 50 ans dans les technologies et les réseaux satellitaires et multi-transports, fournit des équipements et des services à large bande, des services gérés comprenant des réseaux intelligents définis par logiciel et une exploitation de réseau de bout en bout à des millions de consommateurs, d'entreprises, de gouvernements et de communautés dans le monde entier. Le service Internet phare de Hughes, HughesNet®, relie plus de 1,5 million d'abonnés à travers les Amériques, et le système Hughes JUPITER™ permet à des dizaines de millions de personnes de plus dans le monde d'accéder à Internet. Hughes fournit plus de la moitié du marché mondial des terminaux satellitaires aux principaux opérateurs de satellites, aux fournisseurs de services en vol, aux opérateurs de réseaux mobiles et aux clients militaires. Fournisseur de services réseau gérés, Hughes soutient près de 500 000 sites professionnels grâce à son portefeuille de solutions câblées et sans fil HughesON™. Basé à Germantown, dans le Maryland, aux États-Unis, Hughes est la propriété d'EchoStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.hughes.com ou suivez HughesConnects sur Twitter et LinkedIn .

À propos d'EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ : SATS) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication par satellite. EchoStar, dont le siège social se trouve à Englewood (Colorado) et qui exerce ses activités dans le monde entier, est un pionnier des technologies de communication grâce à ses secteurs d'activité Hughes Network Systems et EchoStar Satellite Services. Pour plus d'informations, visitez le site echostar.com . Suivez @EchoStar sur Twitter.

