Onlineprinters devolve 5.000 euro a un'organizzazione impegnata a favore dei giovani

Onlineprinters sostiene ancora una volta l'associazione Refugio, un centro di consulenza e accoglienza che si occupa di rifugiati che hanno subito dei traumi, e quest'anno devolverà a suo favore la somma complessiva di 5.000 euro. Oltre al sostegno di tipo finanziario, Onlineprinters ha realizzato anche un catalogo che riproduce i progetti realizzati durante le attività di arteterapia e che dimostra quanto l'arte possa essere utile nell'elaborazione degli eventi traumatici. Il catalogo rappresenta un prezioso aiuto per Refugio e può essere utilizzato per le pubbliche relazioni o come presente da donare a benefattori e sostenitori. Il centro, con le sue innumerevoli attività, aiuta i bambini e i ragazzi rifugiati a ritrovare l'entusiasmo per la vita superando le drammatiche esperienze vissute.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/798770/Onlineprinters_Refugio.jpg )



Catalogo "unterwegs"

Nel catalogo intitolato "unterwegs" il laboratorio di Refugio presenta i lavori dei piccoli rifugiati. Margit Papamokos, colei che ha istituito il centro ben 25 anni fa, sottolinea il valore di questa espressione artistica: "L'arte è un modo particolarmente efficace per approcciarsi ai bambini e ai ragazzi che hanno vissuto l'esperienza di dover fuggire dai propri paesi di origine, in quanto favorisce una comunicazione non-verbale che consente di superare ogni barriera linguistica". In fondo sono le immagini stesse a parlare favorendo così l'apprendimento della lingua. Durante il processo artistico, i bambini sono affiancati dai terapeuti dell'associazione.

Sottoscrizione di una risoluzione a favore dei rifugiati

La stamperia online sostiene ormai da anni l'associazione Refugio. "Onlineprinters può contare su una forza lavoro proveniente da più di 20 nazioni. E tra di essi ci sono anche dei profughi. Refugio fornisce un importante contributo all'integrazione, un contribuito del quale possono usufruire anche aziende come la nostra", sottolinea il dott. Michael Fries, CEO di Onlineprinters. Lo scorso novembre, Onlineprinters ha sottoscritto una risoluzione in cui si invita il mondo della politica a prodigarsi maggiormente a favore dell'integrazione dei profughi.

Il catalogo con rilegatura incollata consta di 76 pagine ed è stato stampato su carta certificata FSC con una tiratura di 800 esemplari. Può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo press@onlineprinters.com. I gas serra che si generano durante la fase di stampa sono stati compensati attraverso la modalità di stampa a impatto neutro.

Informazioni sull'azienda

Il gruppo Onlineprinters è una delle stamperie online più importanti d'Europa, conta più di 1.400 dipendenti e solo l'anno scorso ha prodotto oltre 3 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste e sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti attraverso 18 negozi online a un milione di clienti di 30 paesi europei. Il leader di mercato britannico Solopress e LaserTryk, il principale attore sul mercato scandinavo, sono ora entrati a far parte del gruppo Onlineprinters.

Contributo video "Uno sguardo dietro le quinte di Onlineprinters":

https://www.youtube.com/watch?v=HrFOk4IRj9A

Contatto stampa:

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

Direttore Stampa & Pubbliche Relazioni

press@onlineprinters.com

Tel.: +49 9161 6209807

Cellulare: +49 174 30 77 250

SOURCE Onlineprinters GmbH