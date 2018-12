Onlineprinters gir 5 000 euro til en hjelpeorganisasjon for ungdom

Onlineprinters støtter igjen foreningen Refugio, et rådgivnings- og behandlingssenter for traumatiserte flyktninger, med en gave, i år med et beløp på tilsammen 5 000 euro. I tillegg til pengegaven har Onlineprinters overtatt produksjonen av utstillingskatalogen med prosjektbilder fra det kunstterapeutiske arbeidet. Denne katalogen viser spesielt tydelig den helbredende virkningen av kunst for å bearbeide belastende opplevelser. Derfor er katalogen en verdifull støtte for Refugio i offentlighetsarbeidet og som gave til donorer og promotorer. Senteret hjelper barn og ungdom som har flyktet, med mange tilbud for at de skal finne tilbake til livet igjen etter traumatiserende flyktningeerfaringer.

Ustillingskatalog "underveis"

Med tittelen "underveis" viser Refugios kunstverksted bilder laget av flyktningebarna, og har utgitt en utstillingskatalog om dette temaet. Margit Papamokos, som startet kunstverkstedet for 25 år siden, understreker verdien av det kunstneriske uttrykket: "Kunsten gir en spesiell virkningsfull tilgang til barn og unge med flukterfaring, fordi den muliggjør en ikke-verbal kommunikasjon som kan overvinne språkbarrierer." Etterpå diskuteres bildene, og dermed fremmes språket. I den kunstneriske prosessen følges barna alltid av foreningens erfarne kunstterapeuter.

Flyktningevedtak undertegnet

Onlinetrykkeriet har støttet Refugio nå i flere år. "Onlineprinters har ansatte fra over 20 nasjoner. Også flyktninger er blant disse. Refugio yter et viktig bidrag til integrasjon, som også firmaer som oss drar nytte av", fremhever Dr. Michael Fries, CEO i Onlineprinters. Så sent som i november har Onlineprinters gitt sin tilslutning til et vedtak, som oppfordrer politikerne til å fremme arbeidet med integrasjon av flyktninger.

Den liminnbundne utstillingskatalogen er på 76 sider, og ble trykket i et opplag på 800 eksemplarer på FSC-sertifisert papir. Et gratis eksemplar kan bestilles på press@onlineprinters.com. De oppståtte drivhusgassene på grunn av trykkingen ble utjevnet i rammen av et klimanøytralt trykk.

