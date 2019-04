Ontario Teachers' va investir dans les technologies perturbatrices globales par le biais d'une nouvelle plate-forme d'innovation

Olivia Steedman va diriger le nouveau service

TORONTO, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est heureux d'annoncer le lancement d'un nouveau département d'investissement, Teachers' Innovation Platform (TIP). La TIP se concentrera sur du capital-risque de stade avancé et des titres de croissance ou de participation au sein de sociétés qui utilisent les technologies pour perturber les opérateurs en place et créer de nouveaux secteurs.

« Nous nous réjouissons d'établir une plate-forme qui tire profit de notre expérience professionnelle, de nos talents en interne et de notre modèle de partenariat », a déclaré Ziad Hindo, Chief Investment Officer chez Ontario Teachers'. « La plate-forme ne sera pas ancrée dans une région spécifique, ce qui signifie que nous pourrons aller partout dans le monde, là où il existe des opportunités. »

Olivia Steedman mettra en place et dirigera la TIP au poste nouvellement créé de Senior Managing Director. Mme Steedman travaille pour Ontario Teachers' depuis 2002. Elle a été membre fondateur et dirigeante principale du groupe de l'infrastructure et des ressources naturelles, qui s'est développé en une plate-forme globale pesant 26 milliards de $.

« Il s'agit d'une période de changement sans précédent dans de nombreux secteurs, dont ceux du calcul, de la science des matériaux, de la robotique et de la médecine. D'importantes opportunités d'investissement dans de nouvelles entreprises et de nouveaux secteurs émergent en raison de ce changement », a expliqué Mme Steedman.

Chez Ontario Teachers', nous pensons que la nouvelle plate-forme a le potentiel de produire des rendements importants, au-dessus du marché, pour les membres du régime. Le monde est en train de changer. Nous sommes déterminés à trouver de nouveaux domaines d'opportunité afin de bien positionner notre portefeuille pour l'avenir. En tant qu'investisseur actif sur le long terme bénéficiant de partenariats solides partout dans le monde, Ontario Teachers' peut réagir rapidement pour trouver des sources d'investissement et y investir. Le régime peut fournir du capital de manière constante et réfléchie afin de soutenir la création de valeur durable.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est le plus grand régime de retraite du Canada dédié à une seule profession, avec 191,1 milliards $ en actifs nets au 31 décembre 2018. Il détient un portefeuille mondial d'actifs divers, dont environ 80 % sont contrôlés en interne, et il a généré un rendement net annuel total des fonds de 9,7 % depuis sa création en 1990. Ontario Teachers' est une organisation indépendante dont le siège est basé à Toronto. Ses bureaux pour la région Asie-Pacifique se situent à Hong Kong, et ses bureaux pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique se situent à Londres. Le régime à prestations définies, qui est entièrement financé, investit et gère les régimes de retraite des 327 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, consultez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

