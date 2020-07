Onyx CenterSource annonce un partenariat mondial avec WEX visant à multiplier les options de paiements numérisés

DALLAS, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Onyx CenterSource, un important fournisseur mondial de paiements B2B et de veille économique pour l'industrie hôtelière, a annoncé un nouveau partenariat avec WEX Inc., un important fournisseur de services de technologies financières, visant à simplifier les paiements aux agences de voyages partenaires.

Ce partenariat se concentrera sur les méthodes de paiements virtuels pour différents types de transaction pour toute l'industrie hôtelière. À l'heure où les entreprises continuent de s'atteler à la numérisation des paiements, les méthodes virtuelles feront partie intégrante des partenaires du secteur et permettront un processus de paiement plus sûr, et profitant ainsi tant aux hôtels qu'aux sociétés de voyages, explique Mark Dubrow, PDG d'Onyx CenterSource.

« Le vaste portefeuille de produits et la portée mondiale de WEX, conjugués à son expérience du marché des voyages et de l'hôtellerie ainsi qu'à d'autres verticaux, en a fait un partenaire attractif », explique Dubrow. « Nous sommes certains que ce partenariat renforcera nos capacités pour mieux servir nos clients. »

Pour Heather Andrews, vice-président des paiements aux entreprises chez WEX : « WEX est heureuse de s'associer à Onyx CenterSource en vue de favoriser l'automatisation dans le secteur du voyage en éliminant les frictions engendrées par les paiements B2B tout en permettant une flexibilité dans les paiements. La pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation des paiements, à l'heure où les entreprises sont à la recherche de gains d'efficacité pour renouer avec la croissance, et Onyx mène la charge dans l'espace de l'hôtellerie. Ensemble, nous chercherons à continuer de simplifier les paiements pour les clients qui utilisent une solution sûre et éprouvée de paiements aux fournisseurs. »

WEX fait appel aux paiements virtuels pour simplifier et automatiser les paiements aux fournisseurs internationaux et nationaux pour toute une série d'entreprises, y compris quelques-unes des plus grandes agences de voyages en ligne. La société a été la première à proposer des paiements virtuels en 2000, et elle jouit d'une solide empreinte à l'international avec une vaste clientèle en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Sud.

Pour de plus amples informations sur les paiements virtuels, contactez Onyx sur www.onyxcentersource.com/get-started/.

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de solutions de paiements B2B et de veille économique pour le secteur de l'hôtellerie. La société s'attache à nouer des relations durables avec ses partenaires et s'attèle avec passion à offrir à ses clients un service de qualité, des renseignements consultatifs et des solutions rentables. Riche d'un héritage remontant à 1992, la société facilite chaque année des paiements pour plus de 2,1 milliards de dollars, en partenariat avec plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de réservations de voyages dans 160 pays. Outre son siège à Dallas, Onyx CenterSource a des centres régionaux à Séville (Espagne) et Tønsberg (Norvège).

À propos de WEX Inc.

Convaincue que des systèmes de paiements complexes peuvent être simplifiés, WEX (NYSE : WEX) est un important fournisseur de services de technologies de la finance pour toute une série de secteurs, y compris les parcs automobiles, les voyages et les soins de santé. WEX est active dans plus de 10 pays et traite dans plus de 20 devises via plus de 5 000 associés à travers le monde. Les cartes de parc automobile WEX offrent pour 14,9 millions de véhicules un niveau exceptionnel de sécurité et de contrôle des paiements. Son volume d'achat en solutions de voyages et d'entreprises a progressé pour atteindre 39,6 milliards de dollars en 2019. La plateforme de technologie financière WEX Health aide 390 000 employeurs et 31,8 millions de consommateurs à mieux gérer leurs dépenses en soins de santé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.wexinc.com.

CONTACTS :

Onyx CenterSource

Rich Roberts

RDR PR LLC

[email protected]

717-903-0015

WEX

Elisabeth Andrews

[email protected]

207-523-6121

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1202357/Onyx_CenterSource_Logo.jpg

Related Links

www.onyxcentersource.com



SOURCE Onyx CenterSource