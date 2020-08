Onyx CenterSource führt kontaktlose virtuelle Kartenlösungen ein

DALLAS, 4. August 2020 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource, ein führender globaler Anbieter von B2B-Zahlungen und Business-Intelligence-Lösungen für das Hotel- und Gastgewerbe, kündigte heute die Einführung von virtuellen Kreditkartenzahlungslösungen für seine Kunden aus der Hotel- und Reisebranche weltweit an.

Virtuelle Kreditkartenzahlungen ermöglichen es, dass sensible Daten während des Zahlungsvorgangs anonym und sicher bleiben. Neben der erhöhten Sicherheit ermöglicht diese Zahlungsmethode auch eine bessere Kontrolle über die Transaktion und eine rationelle, kontaktlose Zahlung.

„Virtuelle Kreditkartenzahlungen werden aufgrund ihrer Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit immer beliebter", sagte Mark Dubrow, CEO von Onyx CenterSource. „Onyx hat die Möglichkeiten von virtuellen Kreditkarten mit großem Interesse geprüft. Dies unseren Kunden als alternative Zahlungsform anstelle von Papierschecks anbieten zu können, wird Vorteile in allen Bereichen bringen, insbesondere wenn sich das Hotel- und Gastgewerbe von den COVID-19-Auswirkungen erholt."

Zusätzlich zur verbesserten Datensicherheit bieten virtuelle Kreditkarten den Benutzern dynamische Zahlungsregeln, die die Richtigkeit der berechneten Beträge überprüfen und so eine bessere Kontrolle über die Verbindlichkeiten ermöglichen, erklärte er. „Reisebüros, die virtuelle Kreditkartenzahlungen erhalten, werden von der erhöhten Verarbeitungsgeschwindigkeit und der kontaktlosen Zahlung profitieren. Diese Elemente sind umso wichtiger, wenn sich das Gastgewerbe und die Reisebranche wieder von der Pandemie erholen".

Virtuelle Kreditkartenzahlungen werden im Namen der Hotelkunden automatisiert und elektronisch an Reisebüros geschickt, wodurch der gesamte Zahlungsvorgang automatisiert und kontaktlos wird, erläuterte Brian Clubb, Senior Vice President für Produkt und Marketing bei Onyx CenterSource.

„Im Zuge der Anpassung an die neue Normalität, die uns alle betrifft, freuen wir uns, unseren vielen Kunden, die aktuell von zuhause oder anderen Remote-Umgebungen aus arbeiten, eine Alternative zu Scheckzahlungen anbieten zu können", erklärte er.

Mehr über virtuelle Kartenzahlungen und wie diese den B2B-Zahlungsverkehr unterstützen können, erfahren Sie direkt bei Onyx CenterSource unter https://www.onyxcentersource.com/get-started/.

Informationen zu Onyx CenterSource

Onyx CenterSource ist ein führender globaler Anbieter von B2B-Zahlungen und Business-Intelligence-Lösungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Das Unternehmen, das mit seinen Partnern langjährige Geschäftsbeziehungen anstrebt, steht für hochwertigen Kundenservice, branchenspezifische Beratung und kosteneffiziente Lösungen. Das seit 1992 bestehende Unternehmen wickelt jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar ab und arbeitet mit mehr als 150.000 Hotelbetrieben und 200.000 Reisevermittlern in 160 Ländern zusammen. Neben seinem Hauptsitz in Dallas unterhält Onyx CenterSource regionale Hubs in Sevilla, Spanien, und Tønsberg, Norwegen.

