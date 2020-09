Onyx CenterSource gaat OnyxComp gebruiken bij de samenwerking met Skift voor hun Herstelindex

DALLAS, 30 september 2020 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource is de wereldleider op het gebied van betalingen tussen bedrijven (B2B payments) en het doen van zakenanalytisch werk in de HORECA-Industrie. Het bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het gaat bijdragen aan de Skift Recovery Index, waarmee in realtime met cijfers wordt aangegeven hoe de HORECA-industrie erbij staat.

De maandelijkse index wordt door Skift gepubliceerd. Skift is een mediabrijf dat reisbureaus en HORECA voorziet van nieuws, onderzoek en reclame. Voor de maandelijkse index wordt met behulp van de door informatiepartners verzamelde gegevens, in cijfers uitgerekend hoe de industrie er zakelijk voorstaat. De index wordt door de industrie-leiders gebruikt om strategische initiatieven in goede banen te leiden. Voor een aantal landen over de hele wereld worden er door Onyx, met behulp van hun eigen OnyxComp solution wekelijkse datasets verschaft.

"Bij de manier waarop we in staat zijn gegevens en expertise te gebruiken voor het herstel van de industrie, staat de opdrachtgever altijd centraal," aldus de directeur van Onyx CenterSource, Mark Dubrow. "Het is onze hoop dat we met onze medewerking aan de index, een bijdrage kunnen leveren aan een allesomvattend inzicht in het herstel van onze industrie na de pandemie".

Onyx heeft als enige betalingsmethodeverschaffer die aan de index meerwerkt, vanwege hun rol als ondersteuningverleners aan beide zijden van de betalingen, een uniek inzicht in hotels en reisbureaus. Skift gaat niet alleen de gegevens van OnyxComp gebruiken voor de maandeljkse index, maar ook om de index onder te verdelen in industrie-segmenten en landen, waardoor een meer bruikbaar inzicht verkregen wordt en een gedetailleerde kijk op het herstel.

"Voor onze opdrachtgevers is voor het maken van de juist zakenbeslissingen, toegang tot robuuste informatie van vitaal belang", zei het hoofd van de informatica-afdeling van Onyx, Steve Reynolds. "We zijn blij dat onze OnyxComp oplossing door Skift gebruikt gaat worden om de reis-industrie een beter inzicht te verlenen tijdens de zakelijke herstelperiode ".

Voor meer informatie over hoe de Analytic Data Services van Onyx en Onyxcomp gebruikt kunnen worden door de HORECA en reisbureaus op hun weg tot herstel, kunt u een bezoek brengen aan www.onyxcentersource.com/hotels/analytic-data-services.

Onyx CenterSource

Onyx CenterSource is de wereldleider op het gebied van betalingen tussen bedrijven (B2B payments) en het doen van zakenanalytisch werk in de HORECA-Industrie. Het bedrijf heeft tot doel met hun partners een blijvende relaties op te bouwen en streeft naar dienstverlening van hoge kwaliteit aan klanten met omder andere consultatieve inzichten en kost-effectieve oplossingen. Het bedrijf heeft sinds 1992 als partners met meer dan 150.000 hotels en 200.000 reisbureaus in 160 loanden betalingen van meer dan $2,1 miljoen per jaar verzorgd. Onyx CenterSource is niet alleen de eigenaar van het hoofdkantoor in Dallas, maar ook van regionale centra in Sevilla in Spanje, en Tønsberg in Noorwegen.

