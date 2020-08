Onyx CenterSource lanceert contactloze virtuele kaartoplossingen

DALLAS, 4 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource, een toonaangevende wereldwijde leverancier van B2B-betalingen en bedrijfsinformatie voor de horecasector, kondigde vandaag de lancering aan van oplossingen voor virtuele creditcardbetalingen voor klanten in de wereldwijde horeca- en reissector.

Met virtuele creditcardbetalingen blijven gevoelige gegevens anoniem en veilig. Naast verbeterde beveiliging, maakt deze betaalmethode ook een gestroomlijnde, contactloze betaling mogelijk met meer controle over de transactie.

"Virtuele creditcardbetalingen worden steeds populairder vanwege hun veiligheid en gebruiksgemak," aldus Mark Dubrow, CEO van Onyx CenterSource. "Bij Onyx hebben we de mogelijkheden van virtuele creditcards nauwlettend gevolgd. Door deze als alternatieve betaalmethode voor onze klanten aan te beiden, in plaats van papieren cheques, zullen we over de hele linie voordelen zien, vooral nu de horecasector zich herstelt van de effecten van COVID-19."

Naast verbeterde gegevensbeveiliging, bieden virtuele creditcards dynamische betalingsregels die de juistheid van de in rekening gebrachte bedragen verifiëren en meer controle over de rekeningen geven. "Reisbureaus die virtuele creditcardbetalingen ontvangen zullen profiteren van hogere verwerkingssnelheden en contactloze betalingen. Deze elementen zijn van groot belang gedurende een periode waarin de horeca en de reisindustrie zich blijven herstellen van de pandemie."

Virtuele creditcardbetalingen worden namens hotelklanten geautomatiseerd en elektronisch naar reisbureaus verzonden, waardoor het gehele betalingsproces geautomatiseerd en contactloos zal verlopen, aldus Brian Clubb, Senior Vice President van Product & Marketing bij Onyx CenterSource.

"Terwijl we ons allemaal aanpassen aan het nieuwe normaal, zijn we blij om een alternatief voor papieren cheques te kunnen bieden nu dat veel van onze klanten overgestapt zijn op een telewerkomgeving," zei hij.

Neem voor meer informatie over virtuele creditcardbetalingen en hoe ze B2B-betalingen kunnen ondersteunen, contact op met Onyx CenterSource op https://www.onyxcentersource.com/get-started/.

Over Onyx CenterSource

Onyx CenterSource is wereldwijd aanbieder van oplossingen voor B2B-betalingen en bedrijfsinformatie voor de horecasector. Het bedrijf streeft ernaar om langdurige relaties met zijn partners te onderhouden en is gepassioneerd over het leveren van hoogwaardige klantenservice, adviserende inzichten en kosteneffectieve oplossingen. Het bedrijf, dat in 1992 opgericht werd, faciliteert jaarlijks meer dan $ 2,1 miljard aan betalingen, en werkt samen met meer dan 150.000 hotels en 200.000 reisbureaus in 160 landen. Onyx CenterSource heeft zijn hoofdkantoor in Dallas en heeft regionale hubs in Seville, Spanje en Tønsberg, Noorwegen.

