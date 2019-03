Onze partenaires et directeurs rejoignent les équipes mondiales d'Heidrick & Struggles

De nouveaux consultants viennent compléter les équipes de recrutement de cadres et d'Heidrick Consulting en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique

CHICAGO, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise, a recruté huit nouveaux consultants pour l'équipe de recrutement de cadres et trois nouveaux consultants pour Heidrick Consulting au quatrième trimestre de 2018.

« Chez Heidrick & Struggles, l'objectif est d'attirer les meilleurs talents dans plusieurs secteurs. Nous recherchons des personnes qui seront non seulement des conseillers en leadership de confiance pour nos clients, mais aussi des leaders solides pour nos équipes. », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction d'Heidrick & Struggles. « La profondeur et l'étendue de l'expérience de nos nouveaux partenaires et dirigeants viendront renforcer les équipes de direction et les organisations de nos clients. Nous attendons avec impatience les nombreuses contributions que nos nouveaux consultants apporteront à notre cabinet. »

Recrutement de cadres

Amérique du Nord : Chris Careccia, associé (Miami Beach/New York) ; Valerie Corradini, directrice (San Francisco) ; Nancy McGee, directrice (San Francisco) et Samantha Smith, directrice (New York)

Chris Careccia rejoint le bureau des technologies et services mondiaux en tant que partenaire et apporte plus de 20 ans d'expérience en conseil et conseil en leadership. Il mène des recherches en stratégie, opérations et recherche numérique et technologique de nouvelle génération dans les secteurs du conseil en management et des technologies.

rejoint le bureau des technologies et services mondiaux en tant que partenaire et apporte plus de 20 ans d'expérience en conseil et conseil en leadership. Il mène des recherches en stratégie, opérations et recherche numérique et technologique de nouvelle génération dans les secteurs du conseil en management et des technologies. Valerie Corradini rejoint le bureau des services financiers en tant que directrice, avec pour spécialisation le placement et le développement de leaders dans les secteurs de l'investissement et de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs, du courtage de détail, de la banque, des paiements et des technologies financières. Elle jouit de plus de 25 années d'expérience dans les ressources humaines, la vente et la distribution au sein de sociétés internationales.

rejoint le bureau des services financiers en tant que directrice, avec pour spécialisation le placement et le développement de leaders dans les secteurs de l'investissement et de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs, du courtage de détail, de la banque, des paiements et des technologies financières. Elle jouit de plus de 25 années d'expérience dans les ressources humaines, la vente et la distribution au sein de sociétés internationales. Nancy McGee rejoint le bureau de la santé et des sciences de la vie en tant que directrice. Elle possède une connaissance approfondie de l'écosystème des soins de santé et compte plus de 20 ans d'expérience dans la supervision de la direction stratégique de grandes organisations et dans la formation de leurs équipes de direction.

rejoint le bureau de la santé et des sciences de la vie en tant que directrice. Elle possède une connaissance approfondie de l'écosystème des soins de santé et compte plus de 20 ans d'expérience dans la supervision de la direction stratégique de grandes organisations et dans la formation de leurs équipes de direction. Samantha Smith rejoint le bureau des technologies et services mondiaux en tant que directrice. Elle est spécialisée dans les missions de niveau supérieur dans de nombreux secteurs, notamment l'internet grand public, le commerce électronique, les paiements, l'Internet des objets, le Big Data et l'analyse.

Europe : Matthieu Galian, directeur (Paris)

Mathieu Galian rejoint le bureau des affaires juridiques, des risques et de la conformité en tant que directeur. Il contribue au développement des activités auprès de cabinets d'avocats en France et en Europe continentale, et exerce des fonctions d'expert fonctionnel dans le cadre de mandats de secrétaire général, de conseil juridique et de directeur juridique.

Asie Pacifique : Ming Luo, directeur (Beijing) ; Jiat-Hui Wu, partenaire (Singapour) et Ed Zheng, partenaire (Shanghai)

Ming Luo rejoint le bureau de la santé et des sciences de la vie en tant que directeur et apporte plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement de cadres dans de nombreux secteurs, tant au sein de sociétés multinationales que d'entreprises chinoises.

rejoint le bureau de la santé et des sciences de la vie en tant que directeur et apporte plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement de cadres dans de nombreux secteurs, tant au sein de sociétés multinationales que d'entreprises chinoises. Jiat-Hui Wu rejoint le bureau des services financiers en tant que partenaire. Elle est experte dans les domaines de la gestion d'actifs, des banques, des assurances et des technologies financières, et jouit d'une expérience fonctionnelle dans les domaines des technologies et des opérations, de la transformation numérique et des ressources humaines.

Ed Zheng rejoint le bureau des technologies et services mondiaux en tant que partenaire, et répondra aux besoins d'entreprises locales et multinationales en matière de leadership. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du conseil en gestion, et de la vente et du marketing.

Heidrick Consulting

Amérique du Nord : Mark Zorbas, directeur (Houston)

Mark Zorbas rejoint Heidrick Consulting en tant que directeur et se concentrera sur la mise en œuvre de stratégies de leadership et de culture d'entreprise percutantes à l'échelle mondiale au sein d'organisations aux cultures diverses. Son expérience de plus de 20 ans dans l'industrie des ressources humaines couvre les secteurs de l'énergie, des services financiers, des technologies et de l'éducation.

Europe : Jennifer Flock, associée (Paris) et Alistair Reily, directeur (Londres)

Jennifer Flock rejoint Heidrick Consulting en tant qu'associée. Sa mission consiste à aider les cadres supérieurs et les équipes de direction à mieux comprendre les meilleures pratiques en matière d'inclusion et de diversité dans le but d'accélérer les performances de leur entreprise.

rejoint Heidrick Consulting en tant qu'associée. Sa mission consiste à aider les cadres supérieurs et les équipes de direction à mieux comprendre les meilleures pratiques en matière d'inclusion et de diversité dans le but d'accélérer les performances de leur entreprise. Alistair Reily rejoint Heidrick Consulting en tant que directeur et mettra à profit plus de 16 années d'expérience auprès de clients afin de relever des défis majeurs en matière d'évaluation, de développement et de recrutement dans divers secteurs.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en talents et dirigeants de niveau cadre des meilleures organisations mondiales, et agit en tant que conseiller de confiance dans le domaine des services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise. Il y a plus de 60 ans, le cabinet Heidrick & Struggles a été pionnier dans le domaine du recrutement de cadres. Aujourd'hui, la société fournit des solutions intégrées de leadership pour aider ses clients à changer le monde, one leadership team at a time® (en se concentrant sur une équipe de leadership après l'autre). www.heidrick.com

Contact pour les médias :

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com

