Onze sócios e diretores se juntam à Heidrick & Struggles globalmente

Novos consultores na equipe de busca de executivos e na Heidrick Consulting na América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico

CHICAGO, 27 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), importante prestadora de serviços na área de busca de executivos, avaliação e desenvolvimento de lideranças, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura globalmente contratou oito novos consultores na área de busca de executivos e três na Heidrick Consulting no quarto trimestre de 2018.

"Na Heidrick & Struggles, temos como objetivo atrair os melhores talentos em vários setores e buscamos indivíduos que atuem como consultores de liderança confiáveis para os clientes e líderes fortes para as nossas equipes", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e diretor executivo da Heidrick & Struggles. "A profundidade e abrangência da experiência dos novos sócios e diretores servirão para aprimorar ainda mais as equipes de liderança e organizações dos clientes, e estamos ansiosos pelas muitas contribuições que os novos consultores farão à empresa".

Busca de executivos

América do Norte: Chris Careccia, sócio (Miami Beach/Nova York); Valerie Corradini, diretora (São Francisco); Nancy McGee, diretora (São Francisco) e Samantha Smith, diretora (Nova York)

Chris Careccia juntou-se à Prática Global de Tecnologia e Serviços como sócio, trazendo mais de 20 anos de experiência em consultoria e aconselhamento de talentos de liderança. Ele lidera a estratégia, as operações e as pesquisas digitais e tecnológicas de última geração nos setores de consultoria de gestão e tecnologia.

Valerie Corradini agora faz parte da Prática de Serviços Financeiros como diretora, especializando-se na colocação e desenvolvimento de líderes nos setores de investimentos e gestão de patrimônios, gestão de ativos, corretagem de varejo, bancos, pagamentos e tecnologia financeira. Ela tem mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, vendas e distribuição em empresas globais.

Nancy McGee ingressou na área de Prática de Saúde e Ciências Biológicas como diretora. Ela tem profundo domínio do ecossistema de saúde, com mais de 20 anos de experiência supervisionando a direção estratégica de grandes empresas e moldando suas respectivas lideranças.

Samantha Smith voltou para a Prática Global de Tecnologia e Serviços no cargo de diretora. Ela é especializada em tarefas de nível sênior em vários setores, dentre eles, a internet para consumidores, o comércio eletrônico, os pagamentos, a Internet das coisas, e big data e análises.

Europa: Matthieu Galian, diretor (Paris)

Matthieu Galian é o novo diretor da Prática Jurídica, de Risco e Conformidade. Auxilia no desenvolvimento de atividades da empresa com escritórios de advocacia na França e na Europa Continental, além de atuar como especialista funcional em mandatos específicos de secretário geral, conselheiro geral e diretor jurídico.

Ásia-Pacífico: Ming Luo, diretora (Beijing); Jiat-Hui Wu, sócia (Cingapura) e Ed Zheng, sócio (Xangai)

Ming Luo veio para a Prática de Saúde e Ciências Biológicas como diretora, trazendo mais de 20 anos de experiência na busca de executivos em diversos setores, tanto em multinacionais quanto em empresas chinesas.

Jiat-Hui Wu se uniu à Prática de Serviços Financeiros como sócia. É especializada em gerenciamento de ativos, bancos, seguros e tecnologia financeira, além de ter experiência funcional em tecnologia e operações, transformação digital e recursos humanos.

Ed Zheng agora faz parte da Prática Global de Tecnologia e Serviços como sócio, auxiliando empresas locais e multinacionais com suas demandas de liderança sênior. Acrescenta ao seu cargo mais de 20 anos de consultoria de gestão e experiência em vendas e marketing.

Heidrick Consulting

América do Norte: Mark Zorbas, diretor (Houston)

Mark Zorbas é agora o diretor da Heidrick Consulting, concentrando-se na implementação global de estratégias impactantes de liderança e cultura no ambiente de trabalho em empresas culturalmente diversas. Seus mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos abrangem os setores de energia, serviços financeiros, tecnologia e educação.

Europa: Jennifer Flock, sócia (Paris) e Alistair Reily, diretor (Londres)

Jennifer Flock é a nova sócia da Heidrick Consulting, cujo objetivo é auxiliar executivos seniores e equipes de liderança a melhor entender as melhores práticas de inclusão e diversidade para acelerar o desempenho dos negócios.

Alistair Reily ingressou na Heidrick Consulting como diretor, trazendo mais de 16 anos de experiência auxiliando os clientes a lidar com importantes desafios de avaliação, desenvolvimento e talentos de liderança em diversos setores.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) atende às necessidades de liderança e talento de nível sênior das principais empresas do mundo como consultora confiável na busca de executivos, avaliação e desenvolvimento de lideranças, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura. Foi pioneira na profissão de busca de executivos, há mais de 60 anos. Hoje, a empresa fornece soluções integradas de liderança para auxiliar os clientes a mudar o mundo, one leadership team at a time® (uma equipe de liderança por vez). www.heidrick.com

Contato de mídia:

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com

