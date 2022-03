OPEC-Fonds verstärkt Unterstützung für saubere Kochtechniken durch Abkommen mit SEforAll und Entwicklungspreis für AAID

In einem Memorandum of Understanding (MoU), das heute im Rahmen ihres gemeinsamen Forums „Finance for Clean Cooking" in Wien unterzeichnet wurde, verpflichten sich die beiden Organisationen, globale und nationale Bemühungen um den universellen Zugang zu sauberen Kochtechniken stärker zu unterstützen.

Rund 2,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberen Kochtechniken. Die niedrigsten Zugangsquoten finden sich in Afrika südlich der Sahara. Die Luftverschmutzung in Innenräumen durch die Verwendung traditioneller Brennstoffe zum Kochen verursacht jedes Jahr Millionen von Todesfällen. Die geschätzten Kosten für die Verwendung traditioneller Brennstoffe zum Kochen betragen weltweit 2,4 Billionen USD pro Jahr, während die Finanzierung für saubere Kochlösungen weit unter den geschätzten 4,4 Milliarden USD liegt, die jährlich erforderlich sind, um den universellen Zugang bis 2030 sicherzustellen.

Damilola Ogunbiyi, CEO und Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für nachhaltige Energie für alle und Co-Vorsitzende von UN-Energy, erklärte: „Ich freue mich, dass SEforALL und der OPEC-Fonds durch diese Partnerschaft weiterhin Länder dabei unterstützen werden, sauberes Kochen als wichtigen Bestandteil ihrer integrierten Energiepläne voranzubringen. Durch den Energy Compact-Prozess, die Erschließung dringend benötigter Finanzmittel und die Bereitstellung von Daten und Analysen werden wir die Fortschritte beim Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung (SDG) beschleunigen und eine gerechte und integrative Energiewende sicherstellen, die niemanden zurücklässt."

OPEC-Fonds-Generaldirektor Dr. Abdulhamid Alkhalifa betonte: „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit SEforALL weiter auszubauen, um die dringend benötigten Investitionen für saubere Kochtechniken zu tätigen. Innovative Planungs- und Finanzierungsmechanismen können das große globale Potenzial des sauberen Kochens zugänglich machen und für eine sicherere, sauberere und effizientere Nutzung von Energieressourcen in den Haushalten sorgen. In Zukunft werden wir vom OPEC-Fonds gemeinsam mit SEforALL unsere Anstrengungen mit einem gemeinsamen Aktionsplan verstärken."

Afrikanische Agentur für integrierte Entwicklung (AAID) für ihren Einsatz für saubere Kochtechniken in Uganda ausgezeichnet

Der „Annual Award for Development" 2021 des OPEC-Fonds, der sich auf saubere Kochlösungen konzentrierte, wurde heute während der Veranstaltung an die afrikanische Agentur für integrierte Entwicklung (AAID) verliehen.

Die Organisation wurde für ihre Gemeinschaftsarbeit bei der Förderung sauberer Kochtechniken und die Ausbildung und Fürsprache für Frauen und Jugendliche im Flüchtlingslager Kyaka II im Westen Ugandas ausgewählt. AAID arbeitet mit der lokalen Regierung zusammen, um Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen durchzuführen und einen Welleneffekt zu erzeugen, um Frauen und Jugendliche in der Siedlung zu ermutigen, auf effizientere, sicherere und sauberere Kochtechniken umzusteigen.

Kisembo Asuman, Präsident der AAID, erläuterte: „In Uganda sind Vertriebene zum Kochen stark auf offene Feuer und umweltschädliche Brennstoffe angewiesen. Das ist nicht nur ungesund, sondern bedeutet auch, dass wir unsere Wälder abholzen müssen, um den Kochbedarf der Flüchtlingslager zu decken. Wir danken dem OPEC-Fonds für die Priorisierung der Energiefrage im Flüchtlingslager Kyaka II und für die Anerkennung unserer Bemühungen, die Verwendung sauberer Energie und Kochressourcen durch Lieferungen, Schulungen und Sensibilisierung zu fördern."

Der Annual Award for Development des OPEC-Fonds zeichnet Einzelpersonen und Organisationen für ihre herausragende Arbeit und ihren Beitrag zur Entwicklung aus. Zu den früheren Gewinnern gehören Earthspark International für die Erweiterung des Energiezugangs in Haiti, Vida Duti für die Arbeit für nachhaltige Wasser-, Sanitär- und Hygienedienste (WASH) in Ghana, BRAC aus Bangladesch für die Unterstützung der Rohingya-Flüchtlinge und bolivianische Konföderation von Bäuerinnen und indigenen Frauen „Bartolina Sisa".

Informationen zum OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) ist die einzige weltweit mandatierte Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzmittel von Mitgliedsländern an Nicht-Mitgliedsländer vergibt. Die Organisation arbeitet mit Partnern in Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu stimulieren. Der OPEC-Fonds wurde 1976 von den Mitgliedsländern der OPEC mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheit und Bildung erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 22 Milliarden USD für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 187 Milliarden USD bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wurde im Jahr 2021 von Fitch mit AA+/Stabil und mit AA/Positiv von S&P bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der eine nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.

Informationen zu SEforALL

Sustainable Energy for All (SEforALL) ist eine internationale Organisation, die in Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und führenden Vertretern der Regierungen, des Privatsektors, der Finanzinstitute, der Zivilgesellschaft und der Philanthropie arbeitet, um schnellere Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 7 für nachhaltige Entwicklung (SDG7) – Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle bis 2030 – gemäß dem Pariser Klimaabkommen voranzutreiben. SEforALL setzt sich für eine saubere Energiewende ein, die niemanden zurücklässt und allen Menschen neue Möglichkeiten eröffnet, ihr Potenzial auszuschöpfen.

