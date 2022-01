-OPEC Fund proporciona 1.500 millones de dólares de nueva financiación para el desarrollo en 2021, profundiza en el impacto y utiliza plenamente el mecanismo de COVID-19

VIENA, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Con un total de 1.500 millones de dólares estadounidenses comprometidos en 2021, el OPEC Fund para el Desarrollo Internacional realizó el año pasado una importante contribución al programa mundial de desarrollo. El OPEC Fund, que celebra su 46º aniversario el 28 de enero, reforzó el crecimiento económico y la creación de empleo mediante el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), proporcionó una financiación muy necesaria para las inversiones en infraestructuras y respondió a la pandemia de COVID-19 con el pleno despliegue de su mecanismo de 1.000 millones de dólares.

El director general del OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa, dijo: "Gracias a nuestra solidez financiera y a las estrechas relaciones con nuestros países socios y clientes, el OPEC Fund pudo responder rápida y eficazmente a las necesidades acuciantes de estos países en 2021. Nuestra sólida ejecución benefició a una amplia gama de proyectos que tienen como objetivo atender las necesidades de las personas y mejorar sus medios de vida. Mientras seguimos persiguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hemos podido hacer una contribución considerable, rápida y eficaz a la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19. Al conmemorar nuestro 46º aniversario y comenzar un nuevo año, nuestros resultados de 2021 nos inspiran confianza y ambición para realizar otra importante contribución al desarrollo este año".

El prestigio del OPEC Fund como institución multilateral de desarrollo también fue reconocido en 2021 por Fitch y S&P, dos de las principales agencias de calificación del mundo. En su evaluación inaugural del OPEC Fund, Fitch otorgó una calificación de AA+/Perspectiva Estable, destacando la "excelente capitalización" del Fondo, mientras que S&P otorgó una calificación de AA/A-1+, Perspectiva Positiva, y subrayó las "sólidas posiciones de financiación y liquidez" del OPEC Fund.

Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, el OPEC Fund estableció una línea de crédito de 1.000 millones de dólares que se utilizó en su totalidad a finales de 2021. En coordinación con los países asociados y otros donantes, el Fondo adoptó un proceso de aprobación ágil, que permitió el rápido despliegue de la financiación que se necesitaba con urgencia. Las operaciones en el marco de la COVID-19 incluyeron un préstamo de 70,5 millones de dólares a Jordania en apoyo de un plan de acción gubernamental y un mecanismo de 10 millones de dólares en beneficio de las pequeñas y medianas empresas de Maldivas.

El OPEC Fund mantuvo su reciente nivel de compromiso en 2021. El desglose de las operaciones muestra que 496 millones de dólares de los importes comprometidos se destinaron al sector financiero, tradicionalmente utilizado para la concesión de représtamos a las MIPYME o a las empresas dirigidas por mujeres. Otros sectores fueron la agricultura (211 millones de dólares), el transporte y el almacenamiento (205 millones de dólares), la energía (153 millones de dólares), la ayuda a los productos básicos (137 millones de dólares), el agua y el saneamiento (20 millones de dólares) y la sanidad (15 millones de dólares). Los proyectos multisectoriales recibieron 246 millones de dólares.

En el sector de la energía, el OPEC Fund financió proyectos premiados, que aumentarán considerablemente el acceso a la energía en los países asociados y ayudarán a abordar la transición energética. En cooperación con socios internacionales, el OPEC Fund otorgó préstamos para apoyar la construcción y el funcionamiento de la central eléctrica de Sirdarya, en Uzbekistán, el mayor proyecto impulsado por el sector privado en el país hasta la fecha, y la central eléctrica de gas de Temane, en Mozambique, que se espera que satisfaga la demanda de electricidad de hasta 1,5 millones de hogares.

La financiación del OPEC Fund se destinó a apoyar iniciativas de desarrollo del sector público en los países asociados, con 686 millones de dólares estadounidenses (46%), mientras que el financiamiento del comercio ascendió a 444 millones de dólares (30%) y los préstamos al sector privado sumaron 353 millones de dólares en 2021.

En cuanto a la distribución regional, los compromisos en África ascendieron a 770 millones de dólares (51%), seguido de Asia con 536 millones de dólares (36%) y Latinoamérica y el Caribe con 177 millones de dólares (12%).

La adopción de una política ESG mejorada en 2021 por parte del Consejo de Administración del OPEC Fund marcó otro hito en la aplicación del Marco Estratégico 2030 de la institución. El Marco está diseñado para que el OPEC Fund pueda ampliar sus operaciones y profundizar su impacto para hacer frente a los desafíos a largo plazo, como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a las emergencias como la pandemia de COVID-19 y su impacto económico y social.

Un paso importante hacia este objetivo es aprovechar la fuerza del OPEC Fund profundizando la cooperación con las instituciones internacionales de desarrollo y las organizaciones asociadas. En 2021, el OPEC Fund cofinanció proyectos, entre otros, con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, IFAD, el Grupo Árabe de Coordinación, el Banco Mundial e International Finance Corporation (IFC). El OPEC Fund también firmó un acuerdo para mejorar y promover la cooperación en Latinoamérica y el Caribe con el Banco Andino de Desarrollo (CAF - Corporación Andina de Fomento).

Acerca del OPEC Fund

El OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El OPEC Fund fue creado por los países miembros de la OPEP en 1976 para impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como la alimentación, la energía, las infraestructuras, el empleo (en particular en relación con las MIPYME), el agua potable y el saneamiento, la atención sanitaria y la educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido más de 22.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de 187.000 millones de dólares. El OPEC Fund ha sido calificado como AA+/Perspectiva Estable por la agencia de calificación Fitch y AA/A-1+, Perspectiva Positiva por S&P en 2021. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584526/OPEC_Fund_Logo.jpg

SOURCE OPEC Fund for International Development