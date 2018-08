Open-Banking-Spezialist Deposit Solutions schließt neue, von Vitruvian Partners angeführte Investitionsrunde über 100 Millionen US-Dollar zu einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar ab

HAMBURG, Deutschland, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Vitruvian Partners, Kinnevik sowie bestehende Anteilseigner investieren 100 Millionen US-Dollar; Bewertung steigt auf 500 Millionen US-Dollar

Das Unternehmen konnte zuvor sein B2B-Kerngeschäft erfolgreich ausbauen und zusätzlich alleine über seine B2C-Kanäle Einlagen in Höhe von mehr als neun Milliarden Euro vermitteln

Mit der Investitionsrunde festigt Deposit Solutions seine Rolle als führende internationale Plattform für Spareinlagen

Deposit Solutions, Pionier im Bereich Open Banking und führende internationale Plattform für Spareinlagen, hat eine weitere Investitionsrunde abgeschlossen. Hauptinvestor ist das internationale Private-Equity-Unternehmen Vitruvian Partners. Zusätzlich beteiligen sich Kinnevik sowie bestehende Gesellschafter, darunter auch Deposit Solutions erster institutioneller Investor e.ventures. Insgesamt wurden in dieser Runde 100 Millionen US-Dollar investiert. Mit der Finanzierungsrunde erreicht Deposit Solutions eine Bewertung von 500 Millionen US-Dollar.

Dr. Tim Sievers, CEO und Gründer von Deposit Solutions sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Vitruvian und Kinnevik zwei international renommierte Wachstumsinvestoren als neue Gesellschafter gewonnen zu haben. Unser langfristiges Ziel ist es, Open Banking als neuen Standard für den weltweit 50 Billionen US-Dollar großen Einlagenmarkt zu etablieren. Mit der Erfahrung, dem Netzwerk und der gewaltigen Finanzkraft unserer neuen Partner können wir dieses Ziel nun noch schlagkräftiger verfolgen."

Mit seiner Open-Banking-Plattform vereinfacht Deposit Solutions die Wertschöpfungskette für Sparprodukte grundlegend und schafft so erhebliche Vorteile für Banken und Sparer. Banken, die für ihre Refinanzierung Spareinlagen aufnehmen möchten, können mithilfe der Deposit-Solutions-Plattform ein Banking-as-a-Service-Modell nutzen. Sie verbinden sich einfach mit der Plattform und können darüber die Kunden anderer Banken und Finanzportale in unterschiedlichen Märkten erreichen. Damit erhalten Banken effizienten Zugang zu Spareinlagen, ohne für jeden Markt eine eigene Infrastruktur vorhalten zu müssen. Als Teil dieser Dienstleistung betreibt Deposit Solutions mit den Marken ZINSPILOT und SAVEDO zwei eigene Vertriebskanäle, die ausgewählte Einlagenprodukte von Partnerbanken direkt an Sparer vermarkten. Auf der anderen Seite können Banken und Finanzportale die Open-Banking-Plattform von Deposit Solutions in ihr eigenes Angebot integrieren, um ihren Kunden eine attraktive Auswahl an Sparprodukten Dritter unter der bestehenden Kundenbeziehung anzubieten.

Ein Sprecher von Vitruvian Partners sagt: "Deposit Solutions ermöglicht erstmals einen effizienten Marktplatz für Spareinlagen und hat damit eine echte Innovation für eine der wichtigsten Produktkategorien im Banking entwickelt und erfolgreich in den Markt eingeführt. Das Unternehmen ist Vorreiter im Bereich Open Banking und bereits heute die führende Plattform für Einlagenprodukte in Europa. Wir freuen uns darauf, Deposit Solutions bei seiner weiteren Expansion zu unterstützen."

Deposit Solutions konnte sein Wachstum im vergangenen Jahr erneut beschleunigen. Aktuell hat das Unternehmen mehr als 70 Banken aus 16 Ländern an seine Open-Banking-Plattform angeschlossen, darunter bekannte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank oder die Fidelity-Tochter FFB. Einlagensuchende Banken erreichen über die Plattform so bereits mehr als 30 Millionen Sparer, die direkt ohne erneute Kontoeröffnungen über eine bestehende Bankbeziehung Geld bei Drittbanken anlegen können. Deposit Solutions eigene Vertriebskanäle ZINSPILOT und SAVEDO wachsen ebenfalls exponentiell. Allein das im Direktgeschäft vermittelte Einlagenvolumen hat sich in den vergangenen neun Monaten mehr als verdoppelt und liegt nun bei über neun Milliarden Euro. Die Anzahl der Kunden ist im selben Zeitraum auf über 155.000 angestiegen.

Über Deposit Solutions

Deposit Solutions ist ein weltweit anerkanntes FinTech-Unternehmen, das die erste Open-Banking-Plattform für Spareinlagen betreibt. Mit seiner Technologie hat das Unternehmen eine neue Infrastruktur für den weltweit 50 Billionen US-Dollar großen Einlagenmarkt entwickelt, von der Banken ebenso wie Anleger profitieren. Deposit Solutions hat bereits mehr als 70 Banken aus 16 Ländern an seine Plattform angeschlossen. Zusätzlich vermarktet das Unternehmen über die Vertriebskanäle ZINSPILOT und SAVEDO ausgewählte Einlagenprodukte seiner Partnerbanken direkt an Sparer. 2011 von Dr. Tim Sievers gegründet, beschäftigt Deposit Solutions heute 250 Mitarbeiter und hat neben seinem Hauptsitz in Hamburg Büros in Berlin, London und Zürich. Führende Tech-Investoren wie e.ventures, Vitruvian Partners, Greycroft, FinLab, Kinnevik, Peter Thiel, Top Tier Capital Partners, Apeiron Investment Group und der Angel Investor Stefan Wiskemann sind an Deposit Solutions beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.deposit-solutions.com

Über Vitruvian Partners

Vitruvian Partners ist eine unabhängige europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf "dynamische Situationen" spezialisiert hat - Investitionen in Unternehmen, die ein hohes, typischerweise technologiegetriebenes Wachstum verzeichnen. Vitruvian begleitet Portfoliounternehmen in ihrem Wachstum durch aktive Unterstützung, sowohl operativ durch das Vitruvian Value Add Team als auch bei strategischen Initiativen wie bspw. Akquisitionen. Zu Vitruvian's bisherigen Investments zählen einige Weltmarktführer in ihrem Bereich wie bspw. Just Eat, FarFetch, Skyscanner, Darktrace, CRF Health, CFC Underwriting, Ebury, Snow Software und andere. Vitruvian hat eine starke Präsenz in der DACH-Region mit einem lokalen Büro in München und vier aktuellen Investments in der Region: Technogroup, smava, doctari und Deposit Solutions. Der im Juni 2017 aufgelegte Fonds Vitruvian Investment Partnership III ("VIP III") mit einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro gehört zu den größten Kapitalpools in Europa, die innovative und wachstumsstarke Unternehmen unterstützen. Vitruvian hat in den ersten beiden Fonds 30 Unternehmen unterstützt und verwaltet ein Vermögen von rund 5 Milliarden Euro. Vitruvian hat Büros in London, München, Stockholm, Luxemburg und San Francisco.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.vitruvianpartners.com.