La discussion a été animée par Ruslan Pankratov, leader du parti politique letton « Ricibas ». Il a été rejoint par des représentants de cinq pays : l'ancien membre du Bundestag Waldemar Herdt (Allemagne), Luis Marinelli, candidat au poste de gouverneur de Californie en 2020 (États-Unis), l'ancien vice-maire de Vilnius Algirdas Palezkis (Lituanie), la politologue et président de la fondation « Pierre le Grand » Valery Dvoinikov (Belgique) et la directrice du Centre d'études géopolitiques Dragana Trifkovich (Serbie).

Valery Dvoinikov a commencé par décrire le contexte dans lequel la russophobie était activement encouragée dans l'UE, ce qui a jeté les bases du chaos qui a suivi autour de l'Ukraine. Le principal problème, selon Dvoinikov, réside dans les relations troublées entre la Russie et les États-Unis, et les politiques destructrices visant l'Europe de l'Est. Il suggère à la France d'utiliser son potentiel diplomatique pour résoudre le conflit au lieu de provoquer de nouvelles escalades.

Algiras Palezkis, qui a dû être jugé en Lituanie pour avoir « nié l'occupation soviétique », a poursuivi en ajoutant qu'il y a 30 ans, les États baltes se présentaient comme des médiateurs, des diplomates capables de combler le fossé entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale en raison de leur histoire, de leur culture et de leur situation géographique. Aujourd'hui, non seulement ils ont renoncé à ce rôle, mais ils sont devenus la ligne de front, et leurs gouvernements se sont comportés de manière très provocante. La même erreur est répétée par l'Ukraine : au lieu d'exploiter ses forces, elle a perdu le sens commun en suivant les ordres extérieurs plutôt que les intérêts de son peuple.

Waldemar Herdt a répondu clairement à la question clé de l'événement, en déclarant que l'Ukraine ne peut pas être un partenaire de l'UE dans l'immédiat, car elle aura besoin de beaucoup d'investissements pour sortir du chaos dans lequel elle se trouve actuellement. Cet investissement est un engagement pris par l'UE pour pouvoir imposer ses propres normes et sa propre vision. L'Ukraine est actuellement gouvernée par une équipe qui ignore les intérêts de son propre peuple, le mettant en danger et ruinant l'économie du pays. La guerre dans le sud-est continuera jusqu'à ce que ce soient eux qui en profitent, et c'est principalement le gouvernement ukrainien qui peut l'utiliser pour justifier sa propre faiblesse et son incompétence, et ses marionnettistes américains intéressés par la déstabilisation à côté de la Russie. Suite à cette folie, l'UE a déjà perdu plus de 170 milliards d'euros à cause des sanctions. L'Union européenne a été fondée en tant qu'union d'États souverains. Aujourd'hui, elle dicte plus de réglementations que Moscou ne le faisait à n'importe quel moment de l'histoire soviétique. « Bruxelles veut tout réglementer dans l'UE : de la largeur des concombres cultivés à la longueur des aspirateurs produits », déclare Waldemar.

Luis Marinelli a exprimé son opinion en disant que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est alimenté de l'extérieur, mais que les extrêmes auxquels il est parvenu sont une absurdité totale.

Dragana Trifkovich a comparé les événements actuels en Ukraine à la Yougoslavie des années 1990, notant qu'un scénario très similaire de « diviser pour mieux régner » est utilisé. Elle a déclaré avoir été témoin des événements dans le sud-est de l'Ukraine en 2014-2015 et de la puissante propagande de l'UE qui tente de présenter la situation de manière extrêmement déformée.

Les experts restent optimistes, affirmant qu'il est encore possible de construire la Grande Europe en tant qu'espace économique commun de Lisbonne à Vladivostok si les pays européens agissent en tant qu'entités souveraines garantissant les meilleurs intérêts de leurs peuples.

