Open Visibility Network da la bienvenida a Everstream Analytics, que aporta análisis de riesgo a la red de intercambio de datos de visibilidad de la industria de los transportes marítimos

BOSTON y SAN MARCOS, California, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El proveedor líder de visibilidad en tránsito Tive® y Everstream Analytics®, una empresa de análisis de riesgo de la cadena global de suministro, anunciaron hoy una alianza para proporcionar el poder del análisis predictivo a la red Open Visibility Network (OVN). Al integrar datos y observaciones que vayan más allá de la ubicación y estado de los envíos, esta nueva alianza proporcionará consejos a los clientes de ambas empresas para que mejoren su resiliencia y agilidad y logren una mejor experiencia del cliente final.

La demanda de envíos multimodales continúa disparándose, y los profesionales de la logística solicitan más consejos procesables para administrar las expectativas en aumento de sus clientes de manera proactiva. Gracias a la contribución de Everstream Analytics, la red OVN ahora aporta con amplitud y profundidad datos y consejos relativos a una gran cantidad de riesgos, entre ellos, el clima, riesgos de los proveedores de los subcontratistas, huelgas de servicios portuarios, disturbios políticos y la pandemia global. La evaluación de riesgos y el análisis predictivo de Everstream permiten que los clientes conviertan los riesgos en una ventaja competitiva. La incorporación de Everstream Analytics amplía el acceso a nuevos niveles de visibilidad en tránsito, para confirmar que los envíos lleguen a tiempo y completos on time and in full (OTIF).

"La red Open Visibility Network crece a una velocidad increíble y ha comenzado a beneficiar a clientes en todo el mundo, donde el retorno sobre la inversión de los participantes ha sido inmediato para todos los miembros de la alianza", manifestó Krenar Komoni, director ejecutivo y fundador de Tive. "Los rastreadores de Tive se despliegan sobre miles de envíos en todo el mundo a diario, y todas las partes involucradas se benefician al comprender con exactitud la ubicación y estado de sus cargas. Nos entusiasma la integración de Everstream Analytics a esta poderosa alianza de proveedores de soluciones de visibilidad de excelencia, ya que permite que nuestros clientes mutuos mejoren la resiliencia y agilidad de sus cadenas de suministro".

La reciente adición a la red OVN combina los consejos de Everstream con los que que proporcionan los datos de otros líderes de la industria, incluidos Tive, project44, FourKites y TransVoyant, para aportar valor inmediato a la cadena global de suministros. Los modelos predictivos de Everstream procesan más de 20,000 millones de puntos de datos a diario, para predecir los riesgos que existen para los arribos OTIF. Al combinarlos, los clientes de ambas empresas obtendrán una visibilidad en profundidad de todas las cargas y podrán mejorar la experiencia de sus clientes finales.

"Las compañías que resultaron más resilientes y superaron el desempeño de sus pares durante la pandemia fueron también las más ágiles", afirmó David Shillingford, el director ejecutivo de Everstream Analytics, la compañía que se incorporó más recientemente al desarrollo de la Open Visibility Network. "Sin embargo, la agilidad es relativa. Se trata de reaccionar con una rapidez mayor a la que lo hubieras hecho en otras circunstancias. Ahora más que nunca, esto es crucial ante un desastre natural, la amenaza de bloqueo en un puerto importante, fronteras cerradas debido a la pandemia, o en cualquier momento en que la capacidad esté al límite. La agilidad comienza por conocer lo que podría pasar o lo que ha ocurrido tan pronto como sea posible. Ese es el futuro de la visibilidad. Nos entusiasma unirnos a estas innovadoras compañías líderes en el desarrollo de la red OVN, que representa el futuro de la visibilidad de la cadena de suministro".

Comience a utilizar la red OVN hoy mismo: comuníquese con [email protected] o [email protected].

Acerca de Tive

Tive es un proveedor líder de información de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, que ayuda a los profesionales en logística a gestionar la ubicación y el estado de sus envíos en tránsito de manera proactiva. Con Tive, los transportadores y los proveedores de servicios logísticos (LSP) eliminan los retrasos, daños e incumplimientos prevenibles en los envíos. La solución de Tive proporciona datos generados por sus rastreadores líderes en la industria que les permiten a los clientes optimizar activamente sus envíos, mejorar la experiencia de sus clientes y desbloquear conocimientos de la cadena de suministro de una manera procesable en tiempo real. Para obtener más información, visite www.tive.com.

Acerca de Everstream Analytics

Everstream Analytics es una compañía de análisis de riesgo de la cadena de suministro que proporciona consejos procesables para aumentar la resiliencia y agilidad en las cadenas de suministros de nuestros clientes, a fin de proteger sus ingresos y reputación. Nuestra solución integra las plataformas de aprovisionamiento, logística y continuidad del negocio de nuestros clientes, para que el riesgo en la cadena de suministro tenga una visibilidad global de principio a fin, a fin de inspirar a nuestros clientes a Pensar en Grande. Aplicamos una combinación única de experiencia humana, inteligencia artificial y datos propios, para dar consejos predictivos que les permitan a nuestros clientes Ver Más Allá. Combinamos la ciencia de los datos, inteligencia patentada de la compañía y especialistas plurilingües para controlar los riesgos y eventos globales en tiempo real, a fin de permitir que nuestros clientes actúen con mayor rapidez. Incorporamos el análisis de riesgo en los procesos de toma de decisiones durante la planificación y la ejecución de manera transversal a todas las funciones y fases de las cadenas de suministros de nuestros clientes, para ayudarlos a enfrentar lo que tienen Por Delante y convertir el riesgo en una ventaja competitiva.

Contactos para medios de comunicación:

Everstream Analytics

Will Haraway

Backbeat Marketing

404.593.8320

[email protected]

Tive:

Jim Waters

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/710828/Tive_Logo.jpg

FUENTE Tive, Inc.

Related Links

www.tive.co



SOURCE Tive, Inc.