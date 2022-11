Openbravo annonce son acquisition par le groupe français de renommée DL Software

BARCELONE, Espagne, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Openbravo, l'éditeur espagnol d'une plateforme de commerce unifiée pour un commerce agile et innovant, a annoncé aujourd'hui qu'il rejoignait DL Software, un groupe français d'éditeurs de solutions logiciels, engagé dans une voie d'internationalisation.

Fondé en 2003, DL Software comprend 23 éditeurs verticalisés répartis en quatre Business Units (Retail, Immobilier, Santé, et BTP) et rassemble plus de 1500 employés dans 6 pays (France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Israël).

Openbravo joins DL Software

DL Software bénéficie depuis 2021 de l'expertise et du soutien de TA Associates, actionnaire majoritaire du groupe et acteur de référence du private equity, et a franchi le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2023, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance paneuropéenne et entend se positionner comme un spécialiste international du logiciel métier multisectoriel.

Marco de Vries, PDG d'Openbravo, déclare : "Nous sommes très heureux d'intégrer un grand groupe prêt à nous aider à accélérer notre croissance. DL Software jouit d'une excellente réputation, et cette acquisition représente une sérieuse reconnaissance de nos solutions, des équipes, et de nos accomplissements à ce jour. DL Software a prouvé être une excellente référence en termes de sécurité, stabilité et ressources pour les différentes entreprises qu'elle a acquises en alimentant leur croissance et innovation. Cette acquisition aidera Openbravo à passer au niveau supérieur et cela profitera à nos employés, clients et partenaires actuels et futurs. "

"Je voudrais également remercier, au nom de tous nos employés, nos anciens actionnaires, Amadeus Capital, Adara Ventures et SODENA, pour leurs soutiens et conseils fantastiques au cours des dernières années" a ajouté Marco de Vries.

Jacques Ollivier, Président de DL Software, déclare : "Nous suivons Openbravo depuis quelques années et sommes impressionnés par sa trajectoire de croissance et la vitesse à laquelle ils sont devenus un acteur de référence sur le marché des logiciels retail. Dès les premières conversations, nous avons noté une grande adéquation culturelle et commerciale avec Marco et l'équipe, qui a été confirmée par la suite lors de la phase d'analyse habituelle. Nous sommes convaincus qu'Openbravo est un excellent complément à notre portefeuille de solutions métiers. La société nous aidera non seulement à renforcer notre présence dans le secteur du retail, mais aussi à accélérer notre expansion internationale, Openbravo comptant déjà aujourd'hui des clients présents dans plus de 50 pays."

À propos d'Openbravo

Openbravo est la plateforme logicielle de référence pour les enseignes et retailers qui souhaitent accélérer leur stratégie de commerce unifié et augmenter l'agilité de leurs opérations. Une plateforme entièrement modulaire pour intégrer le canal en ligne avec les magasins physiques, grâce à une gestion intelligente des commandes, une vue unique et en temps réel des clients et des stocks, et une solution magasin complète pour offrir des expériences plus personnalisées et plus pratiques. Une solution tout en un et dans le Cloud.

Des clients internationaux comme BUT, Decathlon, Flunch, Norauto, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia et Zôdio, avec une présence dans plus de 50 pays, ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs back-office et 40 000 points de contact avec la clientèle, tels que des terminaux de point de vente et de libre-service ou des kiosques, entre autres.

www.openbravo.com/fr

À propos du groupe DL Software

Fondé en 2003, DL Software est un éditeur de solutions logiciels métiers. Le groupe compte 23 solutions verticalisées répartis principalement en quatre pôles (Retail, Immobilier, Santé, BTP). Depuis 2021, DL Software est soutenu par le fonds TA Associates, acteur de référence du private equity, particulièrement actif dans les investissements technologiques.

www.dlsoftware.fr

