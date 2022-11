OpenLight annonce la disponibilité de son kit de conception de processus avec la première plateforme de conception électronique et photonique unifiée de l'industrie

Une nouvelle offre permet de concevoir des circuits intégrés photoniques de manière rapide, précise et fiable grâce à la technologie laser sur puce

MOUNTAIN VIEW, Californie, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Afin de rationaliser la conception de bout en bout des circuits intégrés photoniques (PIC) et répondre aux futures exigences d'applications telles que la datacom, les télécommunications, la LiDAR, les soins de santé, le HPC, l'IA et l'informatique optique, OpenLight a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son kit de conception de processus (PDK). Le PDK d'OpenLight est prêt à être utilisé avec la solution de conception de circuits intégrés photoniques de Synopsys , et comprend des éléments optiques actifs en phosphure d'indium sur puce qui peuvent être directement utilisés par l' OptoCompiler ™ de Synopsys et simulés avec le simulateur photonique de Synopsys, OptSim ™, offrant aux clients une méthode supérieure pour créer des PIC avec des amplificateurs optiques, des lasers sur puce et des modulateurs à haute vitesse et à faible perte adaptés à leurs exigences de conception.

Les clients peuvent accéder à une vaste bibliothèque de composants photoniques testés et éprouvés afin d'améliorer la réussite de leur premier PIC et assurer une conception et une fabrication plus fiables. Cette technologie a passé avec succès les tests de qualification et de fiabilité sur le flux de production sillicon Photonics PH18DA de Tower Semiconductor.

« Nous croyons fermement en la capacité de la technologie OpenLight, mise en œuvre dans la plateforme de fonderie de Tower, à repousser les limites et à permettre la prochaine génération de circuits intégrés photoniques », a déclaré le Dr Marco Racanelli, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale analogique de Tower Semiconductor. « Avec les PDK maintenant disponibles dans le monde entier, les clients mutuels peuvent bénéficier d'un accès à cette technologie de pointe grâce à un modèle de fonderie ouverte. Les résultats des PIC fabriqués à ce jour sont impressionnants et le PDK annoncé en ce jour accélérera l'innovation dans le domaine des PIC, grâce aux concepteurs qui développeront et commercialiseront plus rapidement et en toute confiance de nouveaux produits avec des lasers sur puce et des amplificateurs optiques. »

Synopsys prend en charge le PDK d'OpenLight par le biais de son OptoCompiler, faisant le pont entre les experts photoniques et les concepteurs de circuits intégrés pour rendre les conceptions photoniques aussi productives que les conceptions électroniques. L'OptoCompiler de Synopsys est une solution complète de conception, de vérification et de validation de bout en bout pour les circuits intégrés photoniques. Cette solution combine des capacités spécifiques pour la conception photonique avec des méthodes de conception électronique éprouvées dans l'industrie en une plate-forme unique et unifiée, afin de rendre la conception photonique des circuits intégrés accessible, rapide et flexible.

« La combinaison de la solution de conception de circuits intégrés photoniques de pointe de Synopsys et de la technologie laser intégrée d'OpenLight en une seule plate-forme cohésive permet aux équipes de concevoir des PIC réels d'une manière jamais vue auparavant », a expliqué Aveek Sarkar, vice-président de l'ingénierie chez Synopsys. « Nous sommes impatients de soutenir nos clients communs avec Tower et OpenLight pour accélérer l'adoption de la photonique au silicium avec des lasers intégrés. »

« Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de plate-forme photonique à silicium ouvert avec des éléments optiques actifs sur puce », a déclaré le Dr Thomas Mader, directeur des opérations pour OpenLight. « Nous sommes à l'avant-garde pour découvrir dans quelle mesure les lasers intégrés peuvent réduire les obstacles à l'entrée et transformer la façon dont les équipes conçoivent les PIC pour une grande variété d'applications. Avec la sortie générale du PDK, OpenLight réduit également les obstacles à l'entrée sur le plan de la conception, permettant aux clients de concevoir rapidement des PIC et de se lancer plus rapidement sur le marché et dans la production. Ce n'est que le début, et nous nous attendons à ce que notre plateforme continue de progresser en termes d'échelle, de vitesse et de puissance. »

OpenLight a été lancée en tant qu'entreprise indépendante en juin 2022, introduisant la première plateforme photonique ouverte au monde avec technologie laser intégrée. La société connaît déjà le succès auprès de ses clients avec ses premiers modèles de référence 400G et 800G avec lasers intégrés, disponibles depuis cet été.

https://openlightphotonics.com/

OpenLight possède des dizaines d'années d'expérience dans la conception de produits photoniques. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés pour améliorer les performances, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunication, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et de calcul optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight amène les solutions optiques à des hauteurs qu'elles n'avaient encore jamais atteintes et permet des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. La société est basée à Santa Barbara en Californie et possède des bureaux dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.openlightphotonics.com

