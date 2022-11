OpenLight anuncia disponibilidade de kit de projeto de processo com primeira plataforma unificada de projeto eletrônico e fotônico do setor

O novo produto habilita projetos de CI fotônicos rápidos, precisos e confiáveis com tecnologia de laser no chip

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Para racionalizar o projeto de circuitos integrados fotônicos (PICs) de ponta a ponta e atender às futuras demandas de aplicações, incluindo comunicação de dados, telecomunicações, LiDAR, serviços de saúde, HPC, IA e computação óptica, a OpenLight anunciou hoje a disponibilidade geral de seu kit de projeto de processo (PDK). O PDK da OpenLight está pronto para ser usado com a solução Synopsys de projeto de CI fotônico e inclui elementos ópticos ativos de fosfeto de índio no chip, que podem ser utilizados diretamente por Synopsys OptoCompiler™ e simulados com o simulador fotônico Synopsys OptSim™, oferecendo aos clientes um método excelente para criar PICs com amplificadores ópticos, lasers no chip e moduladores de alta velocidade e baixa perda, customizados para atender aos requisitos de projeto.

Os clientes podem acessar uma extensa biblioteca de componentes fotônicos testados e comprovados para melhorar o sucesso do PIC na primeira vez e oferecer um projeto e fabricação mais confiáveis. A tecnologia foi aprovada em testes de qualificação e confiabilidade no fluxo de produção de Silicon Photonics (PH18DA) da Tower Semiconductor.

"Acreditamos firmemente na capacidade da tecnologia implementada da OpenLight na plataforma de fundição da Tower para superar os limites e habilitar a próxima geração de produtos de CI fotônicos", disse o Dr. Marco Racanelli, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios analógicos da Tower Semiconductor. "Com PDKs agora disponíveis para o mundo, mútuos clientes podem se beneficiar do acesso a essa tecnologia avançada por meio de um modelo de fundição aberta. Os resultados de PICs fabricados até agora são impressionantes, e o PDK anunciado acelerará ainda mais a inovação de PIC no setor, uma vez que os projetistas desenvolvem com segurança e lançam mais rapidamente no mercado novos produtos com lasers no chip e amplificadores ópticos."

A Synopsys suporta o PDK da OpenLight por meio do OptoCompiler Synopsys, fechando a lacuna entre especialistas fotônicos e desenvolvedores de CI para tornar os projetos fotônicos tão produtivos quanto os eletrônicos. O Synopsys OptoCompiler é uma solução completa de projeto, verificação e aprovação de ponta a ponta para CIs fotônicos. A solução combina recursos específicos de projeto fotônico com métodos de projeto eletrônico comprovados no setor em uma plataforma única e unificada para tornar o projeto de CI fotônico acessível, rápido e flexível.

"A combinação da solução de projeto de CI fotônico líder do setor da Synopsys e tecnologia de laser integrada da OpenLight em uma plataforma coesa capacita as equipes a projetar PICs do mundo real de forma nunca feita antes", disse Aveek Sarkar, vice-presidente de engenharia da Synopsys. "Esperamos oferecer suporte a clientes mútuos juntamente com a Tower e a OpenLight para acelerar a adoção de fotônica de silício com lasers integrados."

"Até agora, nunca houve uma plataforma aberta de fotônica de silício com elementos ópticos ativos no chip", disse o Dr. Thomas Mader, diretor de operações da OpenLight. "Estamos à frente na descoberta de até que ponto os lasers integrados podem reduzir as barreiras iniciais e transformar a forma como as equipes projetam PICs para uma ampla gama de aplicações. Com o lançamento geral do PDK, a OpenLight também está reduzindo as barreiras iniciais de projeto, permitindo que os clientes desenvolvam PICs agilmente e cheguem ao mercado mais rapidamente. Isso é apenas o começo, e esperamos ver uma escala, velocidade e avanços de energia contínuos a partir da nossa plataforma."

A OpenLight foi lançada como uma empresa independente em junho de 2022, apresentando a primeira plataforma aberta de fotônica de silício do mundo com lasers integrados. A empresa já está obtendo sucesso entre os clientes com seus primeiros projetos de referência 400G e 800G com lasers integrados disponibilizados neste verão (no hemisfério norte).

Para entrar em contato com a OpenLight sobre a mais recente disponibilidade do PDK, acesse: https://openlightphotonics.com/

Sobre a OpenLight

A OpenLight tem décadas de experiência em design fotônico. Nossas equipes de executivos e engenharia estão oferecendo a primeira plataforma aberta de fotônica em silício do mundo com lasers integrados para melhorar o desempenho, a eficiência energética e a confiabilidade dos projetos para aplicações em telecom, datacom, LiDAR, cuidados de saúde, HPC, IA e computação óptica. Com mais de 200 patentes, a OpenLight está levando soluções ópticas a lugares onde nunca esteve antes e habilitando tecnologias e inovações que antes não eram possíveis. A empresa está sediada em Santa Barbara, na Califórnia, e mantém escritórios no Vale do Silício. Leia mais em www.openlightphotonics.com

