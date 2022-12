OpenLight dévoile sa première conception de circuit intégré photonique 800G DR8 pour faire progresser l'industrie mondiale de l'interconnexion de centres de données

Cette conception entièrement validée offre aux clients un raccourci pour créer des émetteurs-récepteurs 800G DR8 et accélérer le délai de commercialisation pour les applications de centres de données

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Offrant de nouveaux niveaux de performance et d'évolutivité pour accélérer la conception de circuits intégrés photoniques (CIP) pour les applications de datacom, OpenLight a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa première conception de CIP 800G DR8 à destination des interconnexions de centres de données. OpenLight a fabriqué et testé ces plaquettes à l'aide de la première plateforme photonique de silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés offerte par Tower Semiconductor .

OpenLight 800G DR8 PIC Design

La conception de CIP 800G DR8 offre aux clients une approche facile à utiliser et validée pour démarrer leur conception de production d'émetteurs-récepteurs. Grâce à l'intégration du laser sur puce et aux modulateurs InP à haute vitesse, OpenLight élimine la nécessité d'acheter et de fixer des lasers supplémentaires sur un CIP, offrant ainsi de l'évolutivité, une performance à haute vitesse et un coût à l'échelle pour aborder des conceptions complexes. Construit à partir du procédé de production photonique au silicium de Tower Semiconductor (PH18DA), le CIP 800G DR8 est un CIP entièrement validé avec un modèle de circuit associé et des données de tests disponibles.

« À mesure que le nombre d'utilisateurs et d'appareils par utilisateur continuera d'augmenter, la demande de bande passante et de taux de données plus élevés ne fera qu'augmenter. Nous observons une adoption de la photonique au silicium et nous sommes convaincus que notre conception de CIP 800G DR8 et les échantillons testés disponibles aideront les clients à concevoir rapidement des modules d'émetteurs-récepteurs optiques afin d'accélérer la mise sur le marché des besoins émergents en matière de datacom, a déclaré Thomas Mader, directeur de l'exploitation d'OpenLight. Avec Tower, nous sommes en mesure d'offrir des solutions de conception évolutives et de soutenir le passage de l'industrie au 800G et au-delà pour les centres de données avec lasers intégrés. »

« Notre partenariat avec OpenLight continue d'ajouter de nouveaux IP validés sur silicium à l'offre existante de Tower en modèles de fonderie ouverte, permettant ainsi aux clients d'accélérer le développement de produits photoniques au silicium dernière génération avec des lasers entièrement intégrés, a déclaré le Marco Racanelli, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale analogique de Tower Semiconductor. La technologie de processus et le PDK sont à la disposition des clients de Tower, ainsi que des navettes régulières, et des IP d'ordre supérieur comme le modèle de référence 800G annoncé ici, sont disponibles via notre partenaire OpenLight. »

Les kits d'échantillons de CIP 800G DR8 sont désormais disponibles, et ils sont livrés avec des fichiers de conception permettant une personnalisation au besoin. Les données des tests à haute vitesse sont également disponibles. Pour en savoir plus sur les tarifs et les stocks disponibles, veuillez contacter OpenLight en consultant le site www.openlightphotonics.com .

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des dizaines d'années d'expérience dans la conception de produits photoniques. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés pour améliorer les performances, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunication, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et de calcul optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight amène les solutions optiques à des niveaux qu'elles n'avaient encore jamais atteints et favorise des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. La société est basée à Santa Barbara en Californie et possède des bureaux dans la Silicon Valley.

