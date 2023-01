OpenLight ernennt Dr. Adam Carter zum Chief Executive Officer

Branchenveteran leitet das Wachstum des Unternehmens mit offener Silizium-Fertigungsanlage mit integrierten Lasern

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 17. Januar 2023 /PRNewswire/ -- OpenLight, die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Technologie mit integrierten Lasern, gab heute die Ernennung von Dr. Adam Carter zum Chief Executive Officer bekannt. Dr. Carter verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie, einschließlich einer Vielzahl von Rollen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und allgemeines Management in den Märkten Netzwerke, optische Kommunikationssysteme, optische Komponenten und Module.

„OpenLight ist genau die überzeugende Gelegenheit, nach der ich gesucht habe", bemerkte Adam Carter. „Ich glaube, das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges und innovatives Geschäftsmodell und ein erstklassiges Ingenieursteam, das unseren Kunden Zugang zu unseren Dienstleistungen im Bereich geistiges Eigentum, Design-Service und integrierte photonische Komponenten ermöglichen wird, um die Verwendung von integrierten photonischen Schaltkreisen in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, das Team durch das zukünftige Wachstum zu führen, während wir unser Geschäft mit offenen Silizium-Fertigungsanlagen ausbauen."

Zuvor war Dr. Carter Chief Commercial Officer bei Foxconn Interconnect und Oclaro. Bei Oclaro war er von Juli 2014 bis Dezember 2018 Mitglied des Vorstandsteams, bis das Unternehmen von Lumentum Holdings für 1,85 Milliarden Dollar erworben wurde. Davor war er von Februar 2007 bis Juli 2014 Senior Director und General Manager der Transceiver Module Group bei Cisco, wo er maßgeblich an der Übernahme von Lightwire beteiligt war, ein Silizium-Photonik-Start-up-Unternehmen, und die erste intern entworfene CPAK-100G-Transceiver-Produktfamilie mit einer optischen Silizium-Photonik-Engine auf den Markt brachte.

„Seit unserer Einführung im vergangenen Jahr hat unsere bewiesene Fähigkeit, Laser, Verstärker und passive Komponenten auf einem einzigen Chip zu integrieren, unseren Kunden bereits skalierbare, leistungsstarke und kostengünstige Lösungen zur Verfügung gestellt, bei gleichzeitiger Steigerung der betrieblichen Effizienz", sagte Dr. Thomas Mader, Chief Operating Officer bei OpenLight. „Zu Beginn des neuen Jahres freuen wir uns, dass Dr. Carter dem Unternehmen beitritt und unsere Bemühungen anführt, diese neue Ära der offenen Silizium-Photonik mit integrierten Lasern und unser Unternehmenswachstum voranzutreiben."

Dr. Carter hat einen Bachelor of Science (with Honours) in angewandter Physik von der Portsmouth University und erwarb den Doktorgrad an der University of Wales, Cardiff, für seine Forschung über reaktives Ionenätzen von III-V-Halbleitermaterialien.

OpenLight arbeitet derzeit mit vielen erstklassigen Kunden zusammen, um ein neues Maß an Leistung und Skalierbarkeit für Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, darunter Datenkommunikations-, Automobil-, KI-, ML-, Hochleistungsrechnen (HPC)- und Sensorik-Anwendungen.

Informationen zu OpenLight

OpenLight verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Photonik-Design. Unsere Führungs- und Entwicklungsteams liefern die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern, um die Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Designs für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, LiDAR-, Gesundheits-, HPC-, AI- und Optical-Computing-Anwendungen zu verbessern. Mit über 200 Patenten bringt OpenLight optische Lösungen an Orte, an denen sie noch nie zuvor vorhanden waren, und ermöglicht Technologien und Innovationen, die bisher nicht möglich waren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien, mit Büros im Silicon Valley.

