OpenLight nomeia Dr. Adam Carter como CEO

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A OpenLight, primeira tecnologia fotônica de silício aberta do mundo com lasers integrados, anunciou hoje a nomeação do Dr. Adam Carter como CEO. Dr. Carter tem mais de 25 anos de experiência no setor de semicondutores, incluindo uma variedade de funções nos mercados de vendas, marketing e gestão geral em redes, sistemas de comunicação óptica, componentes ópticos e módulos.

"A OpenLight é exatamente a oportunidade atraente que eu estava procurando", disse Adam Carter. "Acredito que a empresa tem um modelo de negócios único e inovador e uma equipe de engenharia de classe mundial que permitirá que nossos clientes tenham acesso a nossa propriedade intelectual, serviços de design e componentes fotônicos integrados para acelerar o uso de PICs em uma ampla variedade de mercados e aplicações. Estou ansioso para orientar a equipe no crescimento futuro à medida que ampliamos nosso negócio de fundição aberta."

Anteriormente, Dr. Carter atuou como diretor comercial da Foxconn Interconnect e da Oclaro. Na Oclaro, atuou como membro da equipe executiva sênior de julho de 2014 a dezembro de 2018, quando a empresa foi adquirida pela Lumentum Holdings por $1,85 bilhões. Antes disso, Adam Carter foi diretor sênior e gerente geral do Transceiver Module Group, na Cisco, de fevereiro de 2007 a julho de 2014, tendo sido fundamental na aquisição da Lightwire, uma start-up da Silicon Photonics. Também lançou primeira família de transceptores CPAK 100G projetada internamente utilizando um mecanismo ótico Silicon Photonics.

"Desde o lançamento no ano passado, nossa capacidade comprovada de integrar lasers, amplificadores e componentes passivos em um único chip já forneceu aos nossos clientes soluções escaláveis, de alto desempenho e econômicas, ao mesmo tempo em que impulsiona a eficiência operacional", revelou Dr. Thomas Mader, COO da OpenLight. "Ao iniciarmos um novo ano, estamos muito satisfeitos em ter o Dr. Carter se juntando à empresa e liderando nossos esforços na condução desta nova era de fotônica de silício aberta com lasers integrados e crescimento de nossa empresa."

Dr. Carter possui um B.Sc. (Honors) em Física Aplicada pela Portsmouth University e PhD pela University of Wales, Cardiff, por sua pesquisa sobre corrosão de íons reativos de materiais semicondutores III-V.

Atualmente, a OpenLight está envolvida com muitos clientes de ponta para projetar e fornecer novos níveis de desempenho e escalabilidade em aplicativos, incluindo, entre outros, aplicativos de comunicação de dados, automotivos, IA, ML, computação de alto desempenho (HPC) e sensores.

Sobre a OpenLight

A OpenLight tem décadas de experiência em design fotônico. Nossas equipes executiva e de engenharia estão oferecendo a primeira plataforma fotônica de silício aberta do mundo com lasers integrados para melhorar o desempenho, a eficiência energética e a confiabilidade de projetos para aplicações em telecom, datacom, LiDAR, cuidados de saúde, HPC, IA e computação óptica. Com mais de 200 patentes, a OpenLight está levando soluções ópticas a lugares onde nunca esteve antes e habilitando tecnologias e inovações que antes não eram possíveis. A empresa está sediada em Santa Bárbara, na Califórnia, com escritórios no Vale do Silício.

