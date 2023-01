OpenLight nomme Adam Carter au poste de président-directeur général

Ce spécialiste du secteur dirigera la croissance de la société dans le cadre de son activité de fonderie ouverte de lasers intégrés

MOUNTAIN VIEW, Californie, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- OpenLight , première société de technologie de photonique au silicium ouverte au monde avec lasers intégrés, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adam Carter au poste de président-directeur général. M. Carter possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs, notamment dans divers rôles de vente, de marketing et de direction générale sur les marchés des réseaux, des systèmes de communication optique, des composants et des modules optiques.

Dr. Adam Carter - OpenLight CEO

« OpenLight est exactement l'opportunité que je recherchais, a déclaré Adam Carter. Je pense que cette société dispose d'un modèle commercial unique et innovant et d'une équipe d'ingénieurs de classe mondiale qui permettra à nos clients d'accéder à notre propriété intellectuelle, à nos services de conception et à nos composants photoniques intégrés afin d'accélérer l'utilisation des PIC dans de nombreux marchés et applications. Je suis impatient de guider l'équipe dans sa croissance future à mesure que nous faisons évoluer notre activité de fonderie ouverte. »

Auparavant, M. Carter a occupé le poste de directeur commercial chez Foxconn Interconnect et Oclaro. Chez Oclaro, il a été membre de l'équipe de direction de juillet 2014 à décembre 2018, date à laquelle la société a été acquise par Lumentum Holdings pour 1,85 milliard de dollars. Auparavant, il a été directeur principal et directeur général du groupe des modules d'émetteur-récepteur chez Cisco de février 2007 à juillet 2014, où il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Lightwire, une start-up de Silicon Photonics, et a lancé la première famille d'émetteur-récepteur CPAK 100G conçue en interne et reposant sur un moteur optique de Silicon Photonics.

« Depuis notre lancement l'année dernière, notre capacité éprouvée à intégrer des lasers, des amplificateurs ainsi que des composants passifs sur une seule puce a déjà fourni à nos clients des solutions évolutives, performantes et rentables, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, a indiqué Thomas Mader, directeur de l'exploitation chez OpenLight. Alors que nous entamons une nouvelle année, nous sommes ravis que M. Carter rejoigne notre société et dirige nos efforts pour stimuler cette nouvelle ère de photonique au silicium ouverte avec lasers intégrés et favoriser la croissance de notre société. »

M. Carter est titulaire d'une licence scientifique (avec mention) en physique appliquée de l'université de Portsmouth et a obtenu un doctorat auprès de l'université du Pays de Galles à Cardiff pour ses recherches sur la gravure ionique réactive des matériaux semi-conducteurs III-V.

OpenLight collabore actuellement avec de nombreux clients de pointe afin de concevoir et de proposer de nouveaux niveaux de performance et d'évolutivité pour diverses applications, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'automobile, de l'intelligence artificielle, du calcul haute performance et des applications de détection.

Pour en savoir plus, veuillez contacter OpenLight en consultant le site www.openlightphotonics.com .

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des dizaines d'années d'expérience dans la conception de produits photoniques. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés pour améliorer les performances, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunication, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et de calcul optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight amène les solutions optiques à des niveaux qu'elles n'avaient encore jamais atteints et favorise des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. La société est basée à Santa Barbara en Californie et possède des bureaux dans la Silicon Valley.

