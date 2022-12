OpenLight stellt erstes 800G-DR8-Design für photonisch integrierten Schaltkreis vor, um die weltweite Branche für Rechenzentrumsverbindungen voranzubringen

Das vollständig validierte Design bietet Kunden eine Aufwandsreduzierung bei der Entwicklung von 800G-DR8-Transceivern und beschleunigt die Markteinführung von Rechenzentrumsanwendungen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- OpenLight bietet ein Höchstmaß an Leistung und Skalierbarkeit, um das Design photonisch integrierter Schaltkreise (PICs) für Datenkommunikationsanwendungen zu beschleunigen. Das Unternehmen hat heute die Verfügbarkeit seines ersten 800G-DR8-PIC-Designs bekannt gegeben, das auf Verbindungen in Rechenzentren ausgerichtet ist. OpenLight hat diese Wafer mit Hilfe der weltweit ersten offenen Plattform für Silizium-Photonik-Gießereien mit integrierten Lasern, die von Tower Semiconductor angeboten wird, hergestellt und getestet.

OpenLight 800G DR8 PIC Design

Das 800G-DR8-PIC-Design bietet den Kunden einen benutzerfreundlichen, bewährten Ansatz, um ihr Transceiver-Produktionsdesign auf den Weg zu bringen. Die Errungenschaft von OpenLight mit On-Chip-Laser-Integration und InP-basierten Hochgeschwindigkeitsmodulatoren macht die Beschaffung und Anbringung zusätzlicher Laser in einem PIC überflüssig. Sie bietet Skalierbarkeit mit Hochgeschwindigkeitsleistung und geringen Kosten zur Bewältigung komplexer Designs. Das 800G-DR8-PIC-Design, das auf dem Silizium-Photonik-Produktionsprozess (PH18DA) von Tower Semiconductor basiert, ist ein vollständig validiertes PIC-Design mit einem zugehörigen Schaltungsmodell und verfügbaren Testdatensätzen.

„Mit der steigenden Anzahl von Nutzern und Geräten pro Nutzer wird die Nachfrage nach Bandbreite und höheren Datenraten um ein Vielfaches steigen. Wir sehen einen Aufschwung bei der Einführung von Silizium-Photonik und sind überzeugt, dass unser einzigartiges 800G-DR8-PIC-Design und die verfügbaren getesteten Modelle den Kunden helfen werden, optische Transceivermodule schnell zu entwickeln und eine schnellere Markteinführung für aufkommende Datacom-Anforderungen zu ermöglichen", erklärte Dr. Thomas Mader, Chief Operating Officer bei OpenLight. „Gemeinsam mit Tower sind wir in der Lage, durchgängig skalierbare Designlösungen anzubieten und den Übergang der Branche zu 800G und höher für Rechenzentren mit integrierten Lasern zu unterstützen."

„Unsere Partnerschaft mit OpenLight erweitert das bestehende offene gießereitaugliche Angebot von Tower um neue, siliziumerprobte IP, die es den Kunden ermöglicht, die Entwicklung von Silizium-Photonik-Produkten der nächsten Generation mit vollständig integrierten Lasern zu beschleunigen", betonte Dr. Marco Racanelli, Senior Vice President und Geschäftsführer der Analog Business Unit von Tower Semiconductor. „Die Prozesstechnologie und das PDK stehen Tower-Kunden zusammen mit regelmäßig geplanten Shuttle-Runs zur Verfügung. IP für höhere Anforderungen, wie das hier angekündigte 800G-Referenzdesign, ist über unseren Partner OpenLight erhältlich."

Die 800G-DR8-PIC-Musterkits sind ab sofort erhältlich und werden mit Designdateien geliefert, die eine kundenspezifische Anpassung ermöglichen, falls gewünscht. Auch Hochgeschwindigkeits-Testdaten sind verfügbar. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie bei OpenLight unter www.openlightphotonics.com.

Informationen zu OpenLight

OpenLight verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Photonik-Design. Unsere Führungs- und Entwicklungsteams liefern die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern, um die Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Designs für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, LiDAR-, Gesundheits-, HPC-, AI- und Optical-Computing-Anwendungen zu verbessern. Mit über 200 Patenten bringt OpenLight optische Lösungen an Orte, an denen sie noch nie zuvor vorhanden waren, und ermöglicht Technologien und Innovationen, die bisher nicht möglich waren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, und unterhält Büros im Silicon Valley.

