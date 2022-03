OpenSpace amplia liderança em captura de realidade para o setor de construção com financiamento da Série D de USD 102 milhões

Avaliado em USD 902 milhões, a OpenSpace continua tendo ampla adoção no setor imobiliário e de construção em mais de dez mil canteiros de obras e com mais de 650 milhões (650.321.280) de metros quadrados registrados

SÃO FRANCISCO, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A OpenSpace, líder global em captura de 360° em canteiro de obras e análise impulsionada por IA, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série D de USD 102 milhões liderada pela PSP Growth, o braço de capital de risco e crescimento da PSP Partners. À medida que a captura de realidade automatizada se torna padrão no setor de construção, a OpenSpace tem assistido à adoção de seus produtos e tecnologia líderes do mercado. Ao longo do último ano, a empresa adotou várias medidas para atender à crescente demanda, como a expansão das ofertas de produtos, ampliando sua presença internacional e ramificando-se para novos casos de uso.

Este último financiamento eleva o total arrecadado pela OpenSpace no decorrer do último ano para USD 157 milhões, e será utilizado para continuar a expandir o negócio e desenvolver tecnologias adicionais impulsionadas por IA. Liderada pela PSP Growth, a rodada também inclui a participação de vários novos investidores, incluindo fundos e contas gerenciadas pela BlackRock, bem como Alpaca VC, Fischer Homes, Harmonic Growth Partners, Mirae Asset e Sino Group. A rodada também inclui a participação significativa dos investidores existentes Alkeon Capital Management, GreenPoint Partners, JLL Spark, Lux Capital, Menlo Ventures, Navitas Capital, Nine Four Ventures e Taronga Ventures.

"Do nosso ponto de vista de investir e construir negócios duradouros no setor de empresas imobiliárias e de tecnologia de alto crescimento, consideramos a OpenSpace líder na interseção de ambos os segmentos", disse Penny Pritzker, fundadora e presidente da PSP Partners e ex-Secretária do Comércio dos EUA. "Estamos muito otimistas em relação ao futuro da empresa e entusiasmados em ajudar a impulsionar seu crescimento."

Momei Qu, diretora administrativa da PSP Growth, disse: "Após analisar centenas de empresas de tecnologia de construção, sabemos como é raro encontrar uma empresa com o calibre de equipe, tecnologia e sucesso comercial excepcional da OpenSpace."

No âmbito do mercado de construção de USD 10 trilhões, o OpenSpace encontrou um ajuste imediato ao mercado por meio de seu pacote de produtos. As receitas dobraram ou triplicaram todos os anos desde sua fundação em 2017. Os clientes utilizaram a OpenSpace em mais de dez mil canteiros de obras até o momento, com mais de 500 iniciados somente no último mês. Mais de 650 milhões de metros quadrados de imagens de obras foram capturados na plataforma, criando um dos maiores conjuntos de dados de espaço de construção do setor.

A OpenSpace integra-se perfeitamente ao fluxo de trabalho padrão da construção. Os construtores simplesmente encaixam uma câmera 360° pronta para uso em seu capacete de segurança e percorrem o local como fariam normalmente. Quando o vídeo é carregado para a nuvem, a tecnologia de visão computacional da OpenSpace reúne as capturas e fixa todas as imagens na planta baixa, criando uma fonte única e realmente confiável. A OpenSpace facilita a coordenação das partes interessadas do projeto a partir de qualquer local sem precisar estar no local, reduzindo assim as falhas de comunicação, economizando tempo e custos de viagem e oferecendo um sistema histórico de registro da construção.

A OpenSpace expandiu ainda mais suas ofertas de produtos além da captura de realidade automatizada para incluir módulos como o ClearSight Progress Tracking, que utiliza inteligência artificial para medir automaticamente a porcentagem do trabalho concluído para tarefas como paredes, mecânica, elétrica e muito mais. A empresa também lançou no ano passado a OpenSpace Basic, uma oferta freemium, e o 3D Scan para capturar imagens com iPhones e iPads habilitados com o scanner LiDAR.

"É uma enorme conquista construir uma plataforma "indispensável" dentro de um setor, especialmente um tão grande quanto o da construção global", disse Dave Yarnold, sócio CEO da Harmonic Growth Partners e ex-CEO da ServiceMax e vice-presidente de vendas globais da SAP SuccessFactors. "Jeevan reuniu uma equipe excepcionalmente qualificada para buscar essa oportunidade e estou entusiasmado para trabalhar com eles à medida que continuam a expandir a empresa."

"Os construtores têm um trabalho incrivelmente importante e difícil—nosso objetivo é tornar suas vidas mais fáceis e eficientes. Fazemos isso por meio da tecnologia que aumenta e apoia seu trabalho", disse Jeevan Kalanithi, CEO e cofundador da OpenSpace. "A sólida adoção que vimos do setor mostra o desejo por essa tecnologia e temos o prazer de fazer parceria com investidores que reconhecem e suportam nossa missão de atender a essa demanda. Esperamos continuar a expandir nossa plataforma para melhor atender às necessidades dos construtores em todos os setores e em todo o mundo."

Sobre a OpenSpace

Fundada em 2017, o OpenSpace é uma empresa de tecnologia de IA com uma missão de trazer novos níveis de transparência e eficiência para o setor imobiliário e de construção. Com nossa plataforma, os construtores capturam automaticamente um registro visual completo do canteiro de obras, oferecendo uma única fonte de verdade que aumenta a coordenação, impulsionando a responsabilidade e simplificando a resolução de disputas. Até o momento, nossos clientes utilizaram a OpenSpace para capturar mais de 650 milhões de metros quadrados de imagens de projetos de construção ativos em milhares de locais em mais de setenta e cinco países.

