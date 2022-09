OpenSpace est nommée meilleure entreprise ConTech de 2022 au festival Futureproof du secteur immobilier

OpenSpace remporte un prix lors d'un événement aux Pays-Bas pour son travail dans la région

SAN FRANCISCO, le 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- OpenSpace , le leader mondial de la capture de chantier à 360° et de l'analyse alimentée par l'IA, a récemment été nommée meilleure entreprise ConTech de l'année par le Real Estate Building Futureproof (REBF) Festival aux Pays-Bas . OpenSpace a été choisie comme lauréate par un jury composé d'anciens lauréats ainsi que du conseil consultatif et du conseil d'inspiration du festival.

« OpenSpace a pour mission d'apporter sa technologie à de nouveaux marchés et de poursuivre son expansion dans la région », a déclaré Sander Lijbers, directeur régional d'OpenSpace pour la région EMEA. « "Ce prix est non seulement une grande motivation pour poursuivre nos efforts, mais aussi une grande reconnaissance des avantages que nos clients de la région ont pu constater. Nous sommes honorés de recevoir le prix de l'entreprise ConTech de l'année et nous sommes impatients de voir comment nous pourrons continuer sur cette lancée. »

Avec Capture d'OpenSpace , les constructeurs ou les chefs de chantier peuvent documenter entièrement leur projet tout en se promenant sur le site comme ils le feraient normalement, à l'aide d'un appareil mobile ou d'une caméra 360° grand public disponible dans le commerce, fixée à leur casque de sécurité. Une fois la vidéo téléchargée sur le cloud, la technologie de vision par ordinateur d'OpenSpace assemble les images et les associe au plan d'étage, créant ainsi un enregistrement visuel fiable de l'état du site. Grâce au moteur de vision de la société, le plan du site est généralement prêt à être visualisé 15 minutes après le téléchargement. Avec OpenSpace, les parties prenantes d'un projet peuvent visiter virtuellement un site sans avoir à se déplacer, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et d'améliorer la collaboration.

OpenSpace est aujourd'hui utilisé pour des projets dans 86 pays différents dans le monde, et a connu récemment un élan croissant dans la région EMEA, avec une augmentation de 300 % d'une année sur l'autre de la capture d'images à 360° sur plateforme dans la région. Parmi les clients régionaux figurent Geveke, Unica et Vorm, entre autres. La reconnaissance par REBF montre comment OpenSpace est en train de devenir rapidement un outil instrumental pour l'industrie de la construction dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur OpenSpace, visitez le site https://www.openspace.ai/ .

À propos d'OpenSpace

Fondée en 2017, OpenSpace est une entreprise de technologie IA dont la mission est d'apporter de nouveaux niveaux de transparence et d'efficacité à la construction et à l'immobilier. Avec notre plateforme, les constructeurs capturent automatiquement un enregistrement visuel complet du site de construction, fournissant une source unique de vérité qui augmente la coordination, conduit la responsabilité et simplifie la résolution des litiges. À ce jour, nos clients ont utilisé OpenSpace pour capturer plus de dix milliards de pieds carrés d'images de projets de construction en cours sur des milliers de sites dans plus de quatre-vingt-six pays. Suivez-nous sur LinkedIn .

