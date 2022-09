OpenSpace uitgeroepen tot Best ConTech Company van 2022 op Real Estate Building Futureproof Festival

OpenSpace wint de award voor zijn werk in de regio op het Nederlandse evenement

SAN FRANCISCO, 23 september 2022 /PRNewswire/ -- OpenSpace, wereldleider op het gebied van 360° jobsite capture en AI-powered analytics, werd onlangs door het Real Estate Building Futureproof (REBF) Festival in Nederland uitgeroepen tot het beste ConTech-bedrijf van het jaar. OpenSpace werd door een jury van voormalige winnaars van de award, door de adviesraad van het festival en de Raad van inspiratie als winnaar gekozen.

"OpenSpace is bezig met een missie om onze technologie naar nieuwe markten te brengen en verder uit te breiden in de hele regio", aldus Sander Lijbers, regionaal manager EMEA van OpenSpace. "Deze onderscheiding vormt niet alleen een geweldige motivatie voor onze voortdurende inspanningen, maar ook een grote erkenning van de voordelen die onze klanten in de regio hebben ervaren. We zijn vereerd dat we tot ConTech-bedrijf van het jaar zijn verkozen en kijken ernaar uit om op deze dynamiek voort te bouwen."

Met OpenSpaceCapture kunnen aannemers of projectleiders hun project volledig documenteren terwijl ze over het terrein lopen zoals ze normaal zouden doen, met een mobiel apparaat of een kant-en-klare 360°-camera die aan hun helm is bevestigd. Zodra de video is geüpload naar de cloud, voegt de computertechnologie van OpenSpace beelden samen en koppelt alle afbeeldingen aan de plattegrond, waardoor een betrouwbare visuele registratie van de staat van de vestigingsplaats wordt gecreëerd. Dankzij de Vision Engine van het bedrijf is de kaart van de locatie normaal gesproken ongeveer 15 minuten na het uploaden klaar voor weergave. Met OpenSpace kunnen belanghebbenden bij een project een locatie virtueel bezoeken zonder te hoeven reizen, wat tijd en geld bespaart en de samenwerking verbetert.

OpenSpace wordt momenteel gebruikt voor projecten in 86 verschillende landen over de hele wereld, en heeft onlangs in de EMEA-regio een groei doorgemaakt met een jaarlijkse toename van 300% in het vastleggen van 360°-beelden op het platform in dit gebied. Tot de regionale klanten behoren onder andere Geveke, Unica en Vorm. De erkenning door REBF laat zien hoe OpenSpace snel een instrument wordt voor de bouwsector over de hele wereld.

Over OpenSpace

OpenSpace, dat in 2017 is opgericht, is een AI-technologiebedrijf op een missie om nieuwe niveaus van transparantie en efficiëntie naar de bouw en het vastgoed te brengen. Met ons platform maken mensen in de bouw automatisch een volledig visueel overzicht van de bouwlocatie, wat één enkele betrouwbare bron oplevert, hetgeen de coördinatie verbetert, de verantwoordelijkheid stimuleert en geschillenbeslechting vereenvoudigt. Inmiddels hebben onze klanten met OpenSpace al meer dan tien miljard vierkante meter bouwgrond in beeld gebracht op duizenden locaties in meer dan zesentachtig landen. Volg ons op LinkedIn.

