OPENVAULT NOMEIA STUART EATON COMO VICE-PRESIDENTE DE VENDAS PARA A AMÉRICA LATINA

O novo VP se concentrará na oferta de soluções OpenVault para redes de banda larga

JERSEY CITY, Nova Jersey, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Stuart Eaton, que tem colaborado com operadoras de serviços de telecomunicações latino-americanos e globais a otimizar o operação e o ROI de redes a mais de duas décadas, foi nomeado vice-presidente de vendas para a América Latina da OpenVault, conforme anunciado hoje pela empresa.

Eaton é responsável por ajudar clientes na América Central, América do Sul e do Caribe com ferramentas baseadas em SaaS da OpenVault para melhorar o desempenho da rede, a satisfação do subscritor e a monetização de serviços. Ele também impulsiona a implementação de novos produtos que aumentam a capacidade da rede sem node splits e que podem melhorar a rentabilidade e a visibilidade do operador. Ele também administra as atividades da Lotier International, da Power & Tel e da TVC, parceiros de distribuição da OpenVault na região.

"Desde as nossas primeiras implementações na América Latina até nosso trabalho com as maiores operadoras da região, os operadoras reconheceram os benefícios comerciais e operacionais das soluções OpenVault", disse Mark Trudeau, CEO e fundador da OpenVault. "A experiência de Stuart Eaton trara novas operadoras para a comunidade OpenVault e ajudara os clientes atuais a adotar soluções para melhorar a satisfação do cliente e os resultados financeiros."

"As oportunidades através das operadoras na América Latina quase nunca são únicas", disse Eaton. "Utilizando o portfólio de soluções e produtos da OpenVault, colaboramos com cada operadora para adaptar às necessidades individuais de cada cliente. Ajudamos as operadoras a se adaptarem a um mercado cada vez mais competitivo com soluções pioneiras para as redes de banda larga."

Eaton tem mais de 15 anos de experiência na comunidade de telecomunicações da América Latina, tendo ocupado cargos de liderança em vendas na Avantel no México e na Embratel no Brasil, na Embratel nas Américas e na PeerApp. Antes da OpenVault, Eaton foi vice-presidente global de vendas da IS5 Communications e liderou o desenvolvimento comercial nas Américas para a Akleza e a PCCW Global.

A OpenVault e a OpenVault Europe GmbH são provedores líderes no mercado de soluções de tecnologia de banda larga e de insights orientados por dados sobre os padrões mundiais de consumo de banda larga. Utilizando as soluções e ferramentas SaaS baseadas na nuvem ou locais da empresa, os provedores de serviços conseguem otimizar o desempenho da rede, aumentar o faturamento e melhorar a satisfação dos assinantes. A OpenVault e a OpenVault Europe agregam e analisam os resultados dos dados do mercado para fornecer informações detalhadas inigualáveis sobre o uso dos consumidores, que podem ser utilizadas para antecipar tendências de banda larga residenciais e empresariais.

