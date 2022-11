OpenWay participera au Sommet du G20 en Indonésie pour partager son expertise sur la sécurité et la résilience économiques numériques

BRUXELLES, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- OpenWay, un important développeur mondial de plateformes de paiement numérique, a annoncé aujourd'hui que son PDG, Pavel Gubin, se joindra au Sommet du G20 2022 à Bali, en Indonésie, du 13 au 16 novembre.

Le Sommet du G20 comprendra un forum officiel pour le dialogue entre les dirigeants des États membres du G20 et la communauté mondiale des affaires. Pavel Gubin fera partie d'un groupe restreint de PDG de grandes entreprises mondiales qui se joindront au Sommet du G20 pour discuter des défis et des possibilités les plus importants de notre époque, échanger des idées et discuter des futures politiques et initiatives internationales avec les chefs d'État participants. Le programme du sommet de cette année comprend des séances, des conversations et des discussions avec le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et d'autres chefs des pays membres du G20.

Le G20 est le principal forum intergouvernemental qui réunit les dirigeants de 19 des plus grandes économies du monde et de l'Union européenne pour aborder les grands enjeux liés à l'économie mondiale, tels que la stabilité financière internationale, l'atténuation du changement climatique et le développement durable. Le G20 joue un rôle stratégique pour assurer la croissance et la prospérité futures de l'économie mondiale. Ensemble, les pays membres du G20 représentent plus de 80 % du PIB mondial et 75 % du commerce international.

Pavel Gubin, PDG d'OpenWay, a déclaré : « Je suis honoré de représenter OpenWay au plus important forum intergouvernemental au monde qui réunit les dirigeants des plus grandes économies du monde. Le G20 aide à créer une plus grande prospérité pour le monde entier en accélérant la croissance et l'intégration économiques mondiales.

Les paiements numériques sont devenus le moteur de l'économie mondiale et sont aujourd'hui considérés comme des infrastructures essentielles par tous les pays. Au fil des ans, notre équipe internationale de professionnels de classe mondiale a acquis une vaste expertise dans le domaine des paiements numériques et d'autres secteurs de l'économie numérique, tout en mettant en œuvre certains des systèmes de paiement les plus importants et les plus avancés au monde. C'est la raison pour laquelle OpenWay est invitée régulièrement à conseiller et consulter les décideurs, les dirigeants des États et les organisations gouvernementales sur les questions de sécurité économique nationale et de résilience financière.

Je me réjouis à la perspective de partager les connaissances accumulées par notre équipe internationale d'experts et d'échanger des idées et des pratiques exemplaires avec les chefs d'État et les autres participants au Sommet du G20 qui se tiendra plus tard ce mois-ci. »

À propos d'OpenWay

OpenWay est le développeur et le fournisseur mondial de premier plan de la plateforme de paiement numérique Way4. Nous aidons nos clients – les meilleurs organismes financiers et non financiers dans 83 pays – à rendre les paiements plus pratiques et efficaces pour les populations du monde entier. Plus de 500 acteurs de l'industrie du paiement dans le monde gèrent leurs activités de paiement numérique sur Way4. Avec de multiples centres de compétence en Europe, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, notre équipe a une compréhension étendue et holistique des cultures et des compétences.

