Operation Home de NewDay USA le da acceso a veteranos y miembros de las fuerzas militares a créditos hipotecarios VA con tasas de interés históricamente bajas

El prestamista para militares anuncia bajas tasas de interés al 2.25 %, sin cuota inicial, sin puntos y sin cargos por estudios

— La compañía lanza nueva campaña publicitaria durante el próximo partido Army-Navy—

FULTON, Maryland, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- NewDay USA, uno de los principales prestamistas hipotecarios para veteranos en el país, está ofreciendo a las familias de estos una oportunidad para usar sus beneficios VA para compra de vivienda con una tasa de interés del 2.25 por ciento, sin cuota inicial ni cargos por estudios. Como parte de la Operation Home de NewDay y de su misión de promover la tenencia de vivienda, los compradores militares podrán recibir tasas que se ubican entre las más bajas del país.

"Las bajas tasas que tenemos hoy nos dan la oportunidad histórica de cumplir nuestro objetivo de lograr que los veteranos sean propietarios de viviendas", comentó el contraalmirante Thomas Lynch, presidente ejecutivo de NewDay USA. "Muchos veteranos tendrán la oportunidad de comprar su propia casa con lo mismo que pagan por arrendar".

Este sábado, 12 de diciembre, NewDay USA lanzará su nueva campaña publicitaria a nivel nacional durante el partido de fútbol Army-Navy que se juega cada año.

"Nos enorgullece ser, una vez más, patrocinadores del partido Army-Navy, una de las tradiciones más importantes de los Estados Unidos", expresó el contraalmirante Lynch, quien jugó para U.S. Naval Academy junto con Roger Staubach y fue el cocapitán del equipo en el legendario partido Army-Navy de 1963. "Si bien yo estaré apoyando a mis colegas marineros en el próximo partido, también es un honor celebrar a todos los soldados, aviadores, marinos y guardacostas en servicio activo y veteranos, al igual que a sus familias que sacrifican tanto por nuestro país".

NewDay USA es una organización con propósito comprometida con todos los aspectos de la vida de los veteranos. NewDay USA Foundation, el brazo filantrópico de la compañía, ha otorgado más de $2 millones en becas de cuatro años para escuelas secundarias militares JROTC en todo el país, entregadas a hijos de veteranos militares fallecidos o discapacitados. La fundación aporta el 5 % de sus ingresos netos a obras benéficas de veteranos.

Acerca de NewDay USA

NewDay USA es un prestamista VA nacional de créditos hipotecarios que se enfoca en ayudar al personal militar activo, a los veteranos, y a sus familias, a lograr sus objetivos financieros y de vivienda. NewDay, que fue nombrado Best Military Lender por National Mortgage Professional, también es un emisor/prestador de servicios aprobado por Ginnie Mae (GNMA). La compañía implementa las mejores prácticas en créditos hipotecarios y crecimiento profesional para profesionales hipotecarios. En concordancia con su misión, NewDay es un aliado filantrópico de numerosas organizaciones que se enfocan en asistir a veteranos militares y a sus familias que se encuentran en situaciones de necesidad. The NewDay USA Foundation otorga becas de cuatro años para hijos de veteranos militares fallecidos, o gravemente discapacitados, para asistir a escuelas secundarias militares JROTC en todo el país. La compañía es además uno de los principales aliados filantrópicos de Medal of Honor Foundation, USO, Boulder Crest Retreat for Military and Veteran Wellness y es un importante patrocinador del Military Bowl. El servicio comunitario y la retribución en forma de voluntariado también juegan un papel importante entre la fuerza laboral de NewDay USA. NewDay USA es un nombre comercial registrado de New Day Financial, LLC (NMLS # 1043), una agrupación de empresas esencial de Chrysalis Holdings, LLC, una importante compañía privada de inversión que se enfoca en la industria de los servicios financieros. Para obtener más información acerca de NewDay USA, visite www.newdayusa.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1315882/NewDay_Logo.jpg

FUENTE NewDay USA

Related Links

https://www.newdayusa.com



SOURCE NewDay USA