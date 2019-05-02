Операционный доход Suning.com за первый квартал текущего года вырос на 25,44% - до 62,2 млрд юаней

НАНКИН (NANJING), Китай, 2 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 29 апреля компания Suning.com (002024.SZ), ведущий китайский O2O-ритейлер, входящий в состав Suning Holdings Group, обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Согласно отчетным данным, стратегия смарт-ритейла продолжает стимулировать быстрое развитие предприятия. Операционный доход компании в первом квартале текущего года составил 62,242 млрд юаней, что на 25,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления от продаж по всем каналам сбыта составили 86,926 млрд юаней, а показатель продаж онлайн-магазина Suning вырос на 40,87% по сравнению с прошлогодним результатом. В первом квартале 2019-го компания получила чистую прибыль в размере 136 млн юаней.

Сеть омниканальной розничной торговли дает двойной стимул для роста

В первом квартале текущего года общая ситуация на внутреннем потребительском рынке Китая продолжала демонстрировать потенциал для дальнейшего роста. Невзирая на достаточно вялую рыночную конъюнктуру, онлайн- и офлайн-направления Suning сохранили высокие темпы роста. Компания продолжает реализовывать свои стратегические инициативы, ориентированные на расширение своей коммерческой сети.

Suning планомерно наращивает масштабы своего присутствия на офлайн-рынке. По состоянию на 31 марта 2019 года компания располагала 9 758 собственными магазинами и 2 571 франшизным филиалом. Путем оптимизации структуры розничной сети и ассортимента продукции Suning непрерывно повышает качество управления и организации продаж в магазинах. В частности, активно развиваются магазины торговой марки Redbaby от Suning: в этом году их поступления от продаж возросли на 15,70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На онлайн-рынке темпы роста продаж Suning совершенно очевидно превзошли среднеотраслевой показатель, что стало возможным благодаря продуманной отраслевой синергии и повышению эффективности за счет интеграции ресурсов. В первом квартале 2019 году объем транзакций на онлайн-платформе Suning.com достиг 54,124 млрд юаней, что на 36,09% больше, чем годом ранее. В этом объеме 37,909 млрд юаней пришлись на продажи через собственные магазины компании. В прошлом году аналогичный показатель был на 40,87% меньше. Сумма транзакций на открытых площадках составила 16,215 млрд юаней. Кроме того, согласно финансовому отчету за первый квартал, по состоянию на 31 марта текущего года розничная система компании насчитывала 422 млн зарегистрированных пользователей.

Стратегия создания комплексного портфеля продуктов обеспечивает предприятию дополнительные конкурентные преимущества

В первом квартале этого года с целью оптимизации процессов управления сбытом продукции Suning представила пять основных товарных групп: бытовая техника, потребительская электроника, товары массового спроса, одежда и аксессуары, а также импортная продукция. Компания повысила свой потенциал в сегментах 3С, бытовой техники и других премиальных категориях, одновременно нарастив темпы интеграции и расширила цепочки поставок в сегментах товаров массового спроса, свежих продуктов и промтоваров.

В аспекте 3С и крупногабаритной бытовой техники, Suning представила более 10 новых смарт-продуктов, включая кондиционеры воздуха, роботы-пылесосы и умные наушники. Компания также учредила фонд Suning Eco-chain Fund и лабораторию Biu+Joint для поддержки инновационных предприятий-разработчиков умного оборудования с целью планомерной оптимизации продуктов, технологий и опыта пользовательского взаимодействия.

В сегменте товаров массового спроса предприятие непрерывно развивает собственный бренд и на сегодняшний день уже достигла заметного успеха в каналах онлайн- и офлайн-продаж посредством централизованной организации снабжения, прямых закупок от производителя и стратегического сотрудничества, что также поспособствовало расширению сети физических магазинов. За этот период Suning дополнительно оптимизировала процессы управления цепочками снабжения онлайн- и офлайн-филиалов путем приобретения 37 магазинов Wanda. Эта инициатива ознаменовала заметный успех на пути реализации стратегии создания комплексного портфеля продуктов.

Инвестиции в логистику, финансы и технологии сохраняются на высоком уровне

В первом квартале текущего года Suning нарастила масштабы капиталовложений в логистику, финансы, технологии и создание ключевых компетенций с целью обеспечения прочного фундамента для роста в следующее десятилетие.

С точки зрения логистической инфраструктуры, по состоянию на конец марта 2019 года общая площадь складских и вспомогательных объектов Suning Express и Daily Express составляла 9,64 млн кв. метров, а число пунктов экспресс-доставки достигло 26 700.

В этом периоде объем инвестиций в потребительские финансовые услуги увеличился на 229,66% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а рост капиталовложений в финансирование цепочек поставок вырос на 78,01%. Подразделение Suning Finance вошло в рейтинг KPMG «50 ведущих финансово-технологических компаний Китая-2018», а платформа Suning Paypassport получила сертификат «Первоклассного высокотехнологического предприятия национального уровня».

Suning продолжила активно вкладывать средства в НИОКР: в первом квартале 2019-го расходы в данной сфере возросли на 81,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Suning Technology Group была официально учреждена в начале 2019-го, и уже в январе предприятие представила свою первую концепцию «Smart Retail Brain», предоставляющую обширные преимущества и возможности потребителям, поставщикам розничных и канальных сервисов, производителям и другим участникам отраслевой цепочки.

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О компании Suning

Основанная в 1990 году компания Suning является одним из ведущих коммерческих предприятий Китая и владеет двумя открытыми акционерными обществами в КНР и Японии. В 2018 году Suning Holdings занял второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 80,85 млрд долл. США (557,9 млрд юаней). Следуя концепции «экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого», Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в восьми вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, высоких технологиях, недвижимости, спорте, масс-медиа и развлечения и инвестиционной деятельности. Suning.com входит в рейтинг 2018 Fortune Global 500. Для получения дополнительной информации посетите www.suningholdings.com .

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http://www.suning.cn/



SOURCE Suning Holdings Group