OPIM uitgeroepen tot Beste hedgefondsplatform van 2022

HONG KONG, 4 januari 2023 /PRNewswire/ -- OP Investment Management ("OPIM"), het toonaangevende hedgefondsplatform van Azië, werd tijdens de HFM Asian Services Awards 2022 op 30 november 2022 uitgeroepen tot het beste hedgefondsplatform. HFM Intelligence Asian Services Awards erkent en beloont ieder jaar weer hedgefondsdienstverleners die in de voorgaande 12 maanden uitzonderlijke klantenservice, innovatieve productontwikkeling en sterke en duurzame bedrijfsgroei hebben laten zien.

Dit is de zesde overwinning van OPIM en de zevende opeenvolgende nominatie. In 2022 lanceerde OPIM 9 fondsen, waaronder strategieën zoals Equity Long Short/Long Bias, speciale thematische, particuliere schulden, en twee zeer unieke strategieën: het adviseren van het eerste fonds voor digitale activa, gevolgd door het eerste op inkomsten gebaseerde financieringsfonds van Azië: MCI Connect. Deze werden gelanceerd in een anderszins uitdagende markt. OPIM adviseert of beheert nu 33 fondsen met een AUM/AUA van $ 1,5 miljard op het platform.

OPIM ondersteunt nieuwe en groeiende hedgefondsbeheerders in Azië en biedt een reeks diensten op het gebied van afwikkeling, risicobeheer, rapportage, compliance, marketing en regelgevende infrastructuur, waardoor managers zich kunnen concentreren op het opbouwen van hun staat van dienst.

Alvin Fan, CEO van OPIM zegt: "We voelen ons nederig gezien de grote concurrentie dit jaar. Het team heeft in 2022 heel hard gewerkt om meer pan-Aziatische strategieën en digitale activa te ondersteunen."

In de toekomst is OPIM van plan zijn aanbod uit te breiden met nog meer Aziatische fondsen. Het platform heeft ook zijn QFI-licentie verworven ter voorbereiding op de heropening van zowel de economie als de grondstoffenmarkten in de Volksrepubliek China.

"Ondanks een overdreven bearish verhaal over China, vergroten we onze middelen ter voorbereiding op een versnelling van de plannen voor de Grote Baai en de liberalisering van de grondstoffen- en termijnmarkt. Met zowel de QFI-licentie als de expertise in grensoverschrijdend vermogensbeheer, staat OPIM klaar om wereldwijde instellingen te ondersteunen die op zoek zijn naar lokale deelname."

Over OP Investment Management Ltd.

OPIM, opgericht in 2004, is een toonaangevend vermogensbeheerbedrijf dat gevestigd is in Hong Kong. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen van de Hong Kong Securities and Futures Commission (de "SFC") om Type 4 (adviseren over effecten) en 9 (vermogensbeheer) gereguleerde activiteiten uit te voeren onder de bepalingen van de Securities and Futures Ordinance (Cap.571) (de "HK SFO"). Het bedrijf is ook lid van de Oriental Patron Financial Group en vennoot van OP Financial Investments Ltd. (Hong Kong beursgenoteerd 1140.HK). OPIM werkt samen met nieuwe beheerders om innovatieve strategieën te ontwikkelen voor institutionele en professionele beleggers. OPIM's institutionele fondsenplatform trekt zowel managers als investeerders van over de hele wereld aan die samenwerken met de beste zakenpartners in de branche op het gebied van alternatief vermogensbeheer.

Over de Oriental Patron Financial Group

Oriental Patron Financial Group, opgericht in 1993, is een onafhankelijke, financiële dienstverlener gevestigd in Hong Kong en beschikt over een volledige vergunning van de Hong Kong Securities and Futures Commission (de "SFC"). Oriental Patron biedt een breed scala aan financiële zekerheden, van advies tot beleggen, financiering tot effecten en onderzoek.

Disclaimer

Dit document is uitgegeven door OP Investment Management Limited ("OPIM"). Dit document en de website van OPIM (www.opim.com.hk) zijn niet beoordeeld door de Securities and Futures Commission van Hong Kong. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als een aanbieding, een uitnodiging tot een aanbieding of een aanbeveling om te handelen in aandelen, effecten of financiële instrumenten. In het verleden behaalde resultaten en de voorspellingen, projecties of voorspellingen over de economie, effectenmarkten of de economische trends van de markten zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor de toekomstige of waarschijnlijke prestaties van OPIM, door OPIM beheerde fondsen of toekomstige fondsen die krachtens het Sunrise SPC-platform gelanceerd worden. De informatie hierin wordt verondersteld betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. OPIM garandeert echter niet de volledigheid of juistheid ervan en is niet verantwoordelijk voor onjuiste feiten of opinies, noch is het bedrijf aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het vertrouwen van een persoon op deze informatie. Alle meningen of schattingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet worden gepubliceerd, verspreid, gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPIM.

