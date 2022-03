OpnX e Platzi unem forças para fortalecer as 150 start-ups mais promissoras do Paraguai

As start-ups paraguaias terão a oportunidade de serem treinadas para ampliar seus negócios por meio de um programa on-line e presencial.

O programa terá duração de 3 meses, durante os quais os participantes aprenderão a desenvolver estratégias de vendas e de expansão para seus empreendimentos, bem como se conectar com investidores.

ASSUNÇÃO, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O ecossistema de inovação e empreendedorismo do Paraguai está em processo de amadurecimento. Por isso, o OpnX Paraguay e a Platzi se uniram para fortalecer 150 start-ups paraguaias. A parceria tem como objetivo preparar as start-ups que estiverem em fase inicial para fortalecê-las e aumentar suas possibilidades de crescimento, bem como posicioná-las nos mercados nacional e internacional e conectar empreendedores com potenciais investidores e corporações.

O OpnX, um programa de inovação aberto financiado pelo Bid Lab, consolidou uma metodologia para estabelecer uma conexão de negócios entre start-ups e empresas. Por outro lado, a Platzi é uma plataforma de educação profissional que recentemente arrecadou investimentos de 62 milhões de dólares, e tem ampla experiência no treinamento de empreendedores de toda a América Latina em tópicos atuais.

O programa criado pelas duas empresas será oferecido por meio da plataforma on-line da Platzi e de eventos presenciais como mesas redondas de negócios e com investidores, organizados pelo OpnX, que permitirão que as empreendedoras e os empreendedores desenvolvam habilidades e competências e apliquem esses conhecimentos em eventos reais.

"No OpnX, observamos que a sinergia entre empresas e start-ups é um importante catalisador para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo. É por isso que criamos o XPASS, um programa de oportunidades e benefícios destinado a start-ups do Paraguai que queiram fortalecer e aumentar seus negócios, conectando-os a empresas, investidores e aceleradoras internacionais. O Xpass oferece acesso a ferramentas e conexões que as start-ups precisam para crescer e avançar para um nível mais elevado. Nesse sentido, fizemos uma parceria com a Platzi, uma vez que é uma start-up muito bem sucedida e uma referência do setor EdTech latino-americano no mundo", disse Carolina Luzardi, coordenadora do OpnX Paraguay.

Durante o programa com duração de 3 meses, os fundadores das start-ups e suas equipes receberão mentoria, aulas e oficinas on-line oferecidas por uma rede de CEOs, CFOs e líderes de start-ups. Os participantes aprenderão sobre vendas, metodologias para concentrar o foco no crescimento, internacionalização, táticas de captação de recursos, gestão das relacionamentos com investidores, fazer um lançamento vencedor, criação de uma cultura para as start-ups, entre outros tópicos importantes.

"A Platzi está colaborando com diferentes governos e instituições na América Latina para treinar e apoiar os empreendedores da área de tecnologia. Acreditamos que o Paraguai seja um dos ecossistemas de start-ups mais promissores. A parceria com o OpnX tem o objetivo de ajudar os empreendedores a desenvolver sua visão e conectá-los com os principais investidores, mentores e aceleradoras globais como a YC ou 500. Esta na hora de levar o Paraguai para o cenário internacional de start-ups", disse Juliane Butty, líder de B2B e start-ups da Platzi.

Além disso, os empreendimentos participantes terão outros benefícios, como suporte e treinamento para aplicação em aceleradoras como a Y Combinator, acesso a 700 horas de cursos durante 12 meses sobre tópicos opcionais e benefícios dos parceiros tecnológicos do programa, como o AWS.

Durante os últimos dois anos, a Platzi impulsionou 150 start-ups, entre as quais, mais de 20 receberam investimentos superiores a um milhão de dólares. Essa parceira visa aumentar a capacidade dos empreendedores para aproveitar ao máximo as oportunidades de negócios organizadas pelo OpNX entre start-ups, corporações e investidores.

Para obter mais informações sobre os requisitos e para se candidatar ao programa, as start-ups podem usar o link a seguir: https://www.opnx.org/xpass

FONTE Platzi

