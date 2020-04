Oportunidades Digitais: pesquisa revela que apenas 38% das empresas possuem site próprio

SÃO PAULO, 15 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela empresa de soluções de comércio eletrônico Boa Vista foi realizada com 350 empresas do Brasil. Esta revelou que apenas 39% das empresas utilizam a internet com uma plataforma de negócios. E mais ainda, a pesquisa revelou que apenas 38% das empresas brasileiras possuem um site próprio.

Para Caio Nogueira, co-fundador da agência de criação de sites UpSites , idealizadora do site por assinatura Wordpress As A Service (WAAS), este é grande problema. Isso porque as empresas que não possuem site e não se posicionam na internet, estão perdendo oportunidades.

Afinal, é cada vez mais importante que as empresas consigam se manter ativas no ambiente virtual. Com o acesso por meio físico dificultado, as empresas que já contavam com plataformas de venda online conseguem se manter ativas e vendendo mais do que nunca.

Faturamento com origem nos canais digitais

Segundo a pesquisa realizada em janeiro e fevereiro de 2020, para 42% das empresas as vendas online representam apenas 10% do faturamento total. Por outro lado, chega a 36% o número de negócios que contam com faturamento entre 30 e 100% do total arrecadado em origem digital.

Estes números demonstram como as vendas online devem ser consideradas pelas empresas hoje. Isso principalmente pelo comportamento dos consumidores atualmente.

Caio Nogueira ainda acrescenta que: "Certamente a nova forma de consumo das pessoas acontece através da internet, seja por buscadores, redes sociais ou vídeos do Youtube. O volume de pesquisas feitas no Google com dúvidas sobre produtos e serviços é assustador. Por isso, é importante que as empresas aproveitem essa oportunidade para se posicionar como uma solução à estas dúvidas dos usuários".

A importância de um site bem estruturado

Para entendermos mais a fundo, elencamos os 7 pilares mais importantes com relação a estrutura de um site:

Um bom site faz a sua empresa mais profissional: ao utilizar apenas as redes sociais, os clientes não acreditam que a empresa é tão profissional quanto outra que possui um site estruturado e organizado;



Com um site otimizado para os buscadores como o Google, novos clientes chegam até a sua empresa de forma orgânica e natural.



O site é uma vitrine da loja em um ambiente virtual: por isso, é essencial que esta vitrine seja bonita, e apresente da melhor forma possível os produtos ou serviços disponíveis.



Melhor custo benefício quando comparado a outros meios de comunicação: com um site, não existem limites geográficos, e clientes dos mais diversos lugares podem ser alcançados;



Independente do tamanho da empresa, é essencial mostrar comentários e avaliações de clientes antigos;



Mensuração de resultados clara: ao utilizar as ferramentas corretas atreladas ao site, é possível monitorar em detalhes os resultados das campanhas criadas;



Uma empresa que possui um site bem estruturado, sai na frente dos competidores. Afinal, apenas 39% das empresas possuem um site próprio.

Caio comenta sobre o potencial de um bom site para as empresas: "Um site pode fazer objetivos antes locais e tímidos, muito maiores. Além disso, são inúmeras oportunidades de expansão dos negócios, e consequentemente crescimento da receita".

Por isso, é essencial que o número de empresas que entendam e utilizem essa estratégia cresça. Como já mencionado, ao deixar de lado a utilização de um site, os negócios perdem oportunidades, e consequentemente clientes.

Tipos de sites: qual o melhor site para o meu negócio?

Um site ideal para uma empresa, é aquele que consegue cumprir com os objetivos do negócio. Se a intenção for captar inscritos para um serviço ou curso, o site deverá ter um formato. Por outro lado, um e-commerce que vende exclusivamente produtos de bem estar, terá outra necessidade.

Dessa forma, o melhor site para o seu negócio, dependerá de qual é o grande objetivo do empreendimento. Existem três tipos principais de sites, veja abaixo:

Site focado em serviços



O grande objetivo de utilizar um site de serviços, é para maximizar as conversões de visitantes em clientes. Se a empresa possui como principal objetivo a assinatura de um serviço, um site focado em serviços será o ideal.



Isso significa que todas as abas e aspectos dentro do site são pensados para otimizar os resultados neste objetivo principal. Todas as páginas devem guiar os visitantes até a página de assinatura. Todos os botões de chamadas dentro do site devem comunicar este objetivo também.

Site para e-commerce



O grande objetivo de um e-commerce é fazer com que os visitantes realizem compras. Ao contrário de um serviço único em uma página, um e-commerce normalmente vende diversos itens diferentes.



Por isso, a estrutura e organização das páginas devem ser pensadas especificamente para este objetivo final. Nesse sentido, caso a empresa venda centenas ou até milhares de produtos, o site deve ser organizado de forma que os visitantes consigam acessar todos os produtos através de categorias.



Os menus devem ser mais completos, e a experiência do usuário conta muito nestes casos. Por isso, um site para e-commerce terá uma estratégia completamente diferente quando comparado com um site para serviços.



Neste tipo de site, é necessário ter uma integração do e-commerce com meio de pagamento digital de confiança, já que é por ele que você irá processar todas as transações dos seus clientes.

Site institucional



Além de sites especializados em converter visitantes em assinantes ou compradores, existem também os sites institucionais. Estes são indicados para uma empresa que tem como principal objetivo apresentar seu negócio e profissionalizar sua marca.

Seja para que as pessoas encontrem a empresa através de buscas no Google, ou até mesmo para conectar diferentes canais em um só lugar, como as redes sociais. Além disso, com um site institucional, uma empresa é capaz de unir as mais diversas notícias e artigos publicados sobre o negócio.

Com o site institucional, é possível comunicar sobre:

Qual é a empresa, quem faz parte dessa empresa, seus valores e a missão no mercado;

O que a empresa oferece para seus clientes;

Quais são seus diferenciais de mercado;

Entre outros objetivos que podem ser abordados.

Quais são os desafios enfrentados pelas empresas?

De maneira geral, quando uma empresa toma a decisão de colocar seu negócio na internet, diversos desafios podem existir. Entre os principais desafios, podemos citar:

Conhecimento sobre comércio digital;

Comunicação eficaz para atingir o público-alvo;

Falta de mão de obra qualificada para realizar o projeto;

Investimento inicial muito alto para criar o site.

Considerando este cenário, o co-fundador da UpSites afirma: "Pensando nestes problemas, é preciso reforçar a importância de contratar prestadores de serviço qualificados para colocar um site estruturado no ar. Além disso, é essencial que seja criada uma estratégia junto com o site. E não apenas desenvolver uma página com produtos e esperar pelas vendas".

Contrate uma empresa especializada na criação de sites

A UpSites é uma empresa especializada na criação de sites profissionais, lojas virtuais , e consultoria em SEO .

Por ter este perfil completamente focado no mundo digital, a empresa é capaz de oferecer atendimento especializado. E com isso, acelerar os resultados de negócios em fase inicial de adaptação a esta nova realidade.

De maneira prática, a equipe de especialistas é capaz de entender as necessidades do cliente, e criar soluções que realmente façam sentido para a realidade de cada empresa.

E como resultado, é possível que os negócios consigam ter os benefícios de um contato próximo, desenvolvimento de um site personalizado conforme as preferências do cliente, além de alavancar os resultados.

Produto inovador: Site por Assinatura WAAS (Wordpress As A Service)

O lançamento do novo produto da UpSites pretende facilitar e democratizar o desenvolvimento de sites para pequenas e micro empresas que não podem arcar um custo de investimento alto.

"A ideia é possibilitar diferentes formas de contratação de um site. Tradicionalmente um site é comercializado como um produto com investimento inicial mais alto. Com o lançamento do WAAS, o site será na verdade um serviço pago de forma recorrente e enquanto estiver sendo usado." diz Caio

A modalidade de pagamento recorrente certamente é uma forma de que mais pessoas consigam arcar com esse investimento.

"Acredito que o mercado de sites deve acompanhar as tendências da economia como um todo, onde as pessoas estão cada vez mais apostando na liberdade de poder alugar produtos e serviços ao invés de ter que comprar. Um exemplo claro são os serviços recorrentes, como UBER, Netflix, Amazon Prime e vários outros serviços que são feitos para substituir gastos fixos que antes éramos obrigados a ter, como comprar um carro, um aparelho de DVD e os filmes", diz Caio Nogueira.

Por entender que boa parte das empresas estão em fase de adaptação ao mundo digital, o WAAS pode ser a porta de entrada para iniciar a presença digital.

Um ponto de destaque é que o WAAS é um site em que você tem um serviço integrado de site, servidor de hospedagem e suporte técnico.

"O grande diferencial é que te entregamos um site em WordPress, otimizado para as buscas no Google e hospedado na Amazon AWS, hoje o melhor servidor cloud do mercado."

O que fazer em seguida?

Ao observar o pequeno número de 39% das empresas que utilizam um site próprio no Brasil, é preciso agir. Seja para se diferenciar dos concorrentes, ou para chegar até os consumidores que hoje estão cada vez mais comprando no mundo digital.

Independente do tamanho da empresa, ou da área de atuação, é preciso se adaptar a esta realidade e de fato atuar no mundo online assim como acontece no mundo offline.

É claro que a adaptação pode ser complicada, além de demandar dedicação e investimento da empresa. Mas foi pensando em resolver estes problemas que a UpSites desenvolveu um novo produto: o Wordpress As A Service (WAAS).

FONTE UpSites Digital

