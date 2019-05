Opositores al proyecto de ley del Senado (SB) 58 de California llevan a cabo evento de prensa en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- California Alcohol Policy Alliance (CAPA), Alcohol Justice y el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz organizaron un evento de prensa ayer en el Ayuntamiento de Los Ángeles para oponerse al proyecto de ley del Senado (SB) 58, el tercer intento del senador Scott Wiener (demócrata por San Francisco) de imponer un irresponsable "proyecto piloto" de cierre de los bares a las 4 a.m. en California. Oradores que representaban a grupos y organizaciones de todo el estado informaron sobre las amenazas a la seguridad y la salud pública en la ciudad y en el estado que el proyecto de ley crearía al permitir que un conjunto diverso de diez ciudades –incluida Los Ángeles– extienda las ventas de alcohol en bares, restaurantes y clubes hasta las 4 a.m.

"Desde que el senador Wiener presentó el primero de dos intentos fracasados en un proyecto de ley en 2017 para mantener los bares abiertos hasta las 4 a.m., he estado diciendo que nunca nadie debe dar prioridad a unas horas extra de ganancias en los bares por encima de la seguridad y la salud pública", declaró el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz. "El senador sabe muy bien que este proyecto de ley solo beneficiará a un pequeño número de dueños de bares y clubes nocturnos. Lo que no reconoce es que esas ganancias mínimas para sus partidarios de la vida nocturna costarán muy caro a los gobiernos y los contribuyentes en servicios de policía y servicios médicos de emergencia. Si este proyecto de ley se aprueba, habrá más muertes y lesiones causadas por conductores ebrios. Como funcionario electo, nuestra primera prioridad debe ser proteger la vida de nuestros electores, así que pido a mis colegas en la Legislatura del estado que hagan exactamente eso y voten NO al SB 58".

El concejal Koretz presentó una resolución (Expediente del Concejo: 19-002-S39) oponiéndose al SB 58 el 5 de marzo de 2019. Hay un creciente apoyo entre los otros concejales de la ciudad de Los Ángeles y en junio podría haber una votación. En Sacramento, el SB 58 se encuentra actualmente en el "Archivo de Casos en Espera" del Comité de Asignaciones del Senado de California, donde se espera una decisión sobre el proyecto para el 16 de mayo de 2019. Si se aprueba, entonces pasaría a una votación del pleno del Senado el 31 de mayo de 2019, antes de ir a la Asamblea para continuar el proceso legislativo.

En 2017, el senador Wiener presentó el SB 384, su primer proyecto legislativo con el propósito de eliminar las protecciones de la hora de cierre normal uniforme del estado a las 2 a.m. Se convirtió en un proyecto de estudio en el Comité de Asignaciones de la Asamblea, y después el autor eliminó sus partes esenciales y lo cambió a un tema diferente.

En 2018, el senador Wiener presentó el SB 905, que habría permitido a nueve ciudades participar en un llamado "proyecto piloto" mal concebido, para extender las ventas de 2 a.m. a 4 a.m. La legislatura ignoró la abrumadora evidencia de que el 76% de la población del estado se convertiría involuntariamente en ratas de laboratorio de "Zonas de Salpicadura", sufriendo un aumento de los daños a la seguridad y la salud pública. Aprobaron el proyecto, pero el gobernador Brown, escuchando el consejo de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), vetó sabiamente el proyecto con estas palabras: "Creo que ya tenemos bastantes daños de la medianoche a las 2 para añadir dos horas más de desorden".

El SB 58 de Wiener, que es prácticamente idéntico al SB 905 del año pasado, sigue burlándose del proceso científico de un verdadero proyecto piloto, así como de las probadas inquietudes de seguridad y salud pública ante la extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas en diez ciudades: Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Oakland, Long Beach, West Hollywood, Palm Springs, Cathedral City, Coachella y Fresno, y las Zonas de Salpicadura a su alrededor, que ahora sufrirían daños adicionales causados por el alcohol.

"El autor del SB 58, el senador Wiener, afirma que la vida nocturna es esencial para la cultura y para la economía. Eso resta importancia al gran potencial y a las capacidades que tienen nuestras comunidades aparte del consumo de sustancias", expresó Gennesis López, copresidenta de la Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro (COPALM). "Mi preocupación con este proyecto de ley es que las comunidades de bajos ingresos y subatendidas serán las más impactadas. Las familias que están siempre buscando cómo sobrevivir y que tienen una educación limitada o mucho tiempo libre se convierten en blancos de la expansión de la vida nocturna. La vida nocturna no conlleva ni está orientada a las "decisiones responsables" y perpetúa el deterioro del buen juicio, el tráfico humano y la explotación sexual, entre muchos otros problemas. Como madre, sé que ese no es el tipo de comunidad donde quiero criar a mis hijos. Hoy me opongo al proyecto de ley de las 4 a.m., no solo por mí, sino también por aquellos que no tienen una voz debido a su situación migratoria, a su edad, a la barrera del idioma o a cualquier otro obstáculo. Estoy aquí por mi comunidad. Levanto mi voz por aquel que no puede, y exhorto a los concejales a que usen su poder para hacer el bien".

En el centro de la protesta estaba la preocupación de que si la legislatura lo aprueba, el gobernador Newsom, cuyos negocios relacionados con las bebidas alcohólicas lo han convertido en un hombre muy rico, probablemente promulgaría el SB 58. El proyecto de ley daría inicio entonces a un peligroso experimento de cinco años que podría exponer a más del 76% de la población de California a un aumento de los daños relacionados con el alcohol.

"MADD está sumamente preocupada porque eliminar en todo el estado un límite a la venta de bebidas alcohólicas alentaría ir "de bar en bar", los clientes manejando de una ciudad a la siguiente en busca de un último trago", dijo Melissa Estelle, MPH, CHES, especialista principal de Programas y enlace legislativo de Madres Contra Conductores Ebrios (MADD) del Sur de California. "En nombre de las víctimas y de los sobrevivientes a los que servimos, MADD exhorta a los legisladores a rechazar el SB 58 en su actual forma. Por favor, consideren no solo el impacto fiscal que los casos de conducir en estado de ebriedad tienen en nuestras comunidades, sino también las consecuencias para toda la vida causadas porque una persona decidió beber y después manejar un auto".

California sufre actualmente más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y más de $37,000 millones en costos anualmente. La Oficina de Seguridad del Tráfico de California (California Office of Traffic Safety, OTS) ha informado que las muertes causadas por conductores ebrios constituyen un problema crónico que empeora en el estado. Entre 2014 y 2016, las muertes en choques causados por el alcohol aumentaron el 21%. Esa cifra solo puede subir con dos horas adicionales para el consumo de alcohol. Por lo tanto, el único beneficio de vender bebidas alcohólicas entre las 2 y las 4 a.m. será mayores ganancias para los dueños de bares, restaurantes y clubes en las zonas de fiesta que el proyecto de ley creará; mientras el público y todos los niveles de gobierno se verán forzados a seguir cubriendo los costos de mitigar los daños que se produzcan.

"Esperamos que el senador Wiener y el resto de los legisladores de nuestro estado nos oigan bien cuando decimos de nuevo que LAS COMUNIDADES DE CALIFORNIA NO QUIEREN UNA ÚLTIMA LLAMADA A LAS 4 A.M.", expresó Brenda Villanueva, copresidenta de la Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles (Los Angeles Alcohol and Drug Policy Alliance, CAPA). "Todos los estudios científicos revisados por pares dicen que un aumento de dos horas o más en las ventas dará lugar a aumentos en el consumo excesivo de alcohol y problemas relacionados. Estamos pidiendo a todos nuestros legisladores: Por favor, defiendan la salud pública frente a las ganancias privadas y ELIMNEN ESTE PROYECTO DE LEY".

Los datos que con más frecuencia se mencionan y que el senador Wiener y sus partidarios de la vida nocturna ignoran o descartan constantemente provienen de un equipo especial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos dirigido por Jonathan Fielding, M.D., M.P.H., M.A., M.B.A, Profesor Distinguido de la Escuela de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y de la Escuela de Medicina Geffen de UCLA. El Equipo Especial de Servicios Preventivos Comunitarios de los EE.UU. (U.S. Community Preventive Services Task Force) halló en un meta-análisis global revisado por pares que cada aumento de 2 horas en la hora de la última llamada causa más lesiones en choques de vehículos y admisiones a salas de emergencia (Hahn y otros, 2010). El doctor Fielding expresó: "...No tengo razones para pensar que un aumento en las horas de venta en cualquier parte de los Estados Unidos tendría resultados diferentes".

"He estado trabajando en este proyecto desde 2014, cuando comenzó como No More Liquor Stores (No Más Licorerías)", dijo Miriam Castro, promotora y activista de Madres Que Luchan. "Es lamentable que en cada calle haya lugares que exponen a nuestros hijos, nietos y personas de la tercera edad al alcohol. Sabemos que sería más negativo permitir una última llamada a las 4 a.m. La comunidad pide a nuestros políticos que tomen medidas. ¡No somos invisibles!"

La evidencia revisada por pares sobre el aumento de los daños se ha presentado a la legislatura y al gobernador en un informe conjunto de CAPA/Alcohol Justice titulado The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours (La amenaza a altas horas de la noche, ciencia, daños y costos de extender las horas de servicio en los bares). El informe destaca los datos actuales que apoyan la noción de que los efectos graves de ampliar las ventas de alcohol se extenderían a "Zonas de Salpicadura" alrededor de las diez ciudades en el mal elaborado "proyecto piloto" de Wiener.

"El SB 58 no indica quién pagará los daños relacionados con el alcohol que este proyecto de ley costará", dijo Verónica De Lara, copresidenta de la California Alcohol Policy Alliance. "El proyecto de ley pondrá en peligro la vida de todas las personas que salen a trabajar temprano en la mañana".

"En Alcohol Justice promovemos políticas de salud pública basadas en evidencias y organizamos campañas con diversas comunidades y jóvenes contra las prácticas nocivas de la industria de las bebidas alcohólicas", declaró Sonny Skyhawk, actor, productor, activista, orgulloso ciudadano de la Nación Tribal Rosebud Sioux y miembro de la junta directiva de Alcohol Justice. "El SB 58 se ha caracterizado erróneamente como una medida de 'control local'. Pero el control local en la política sobre el alcohol es difícil en el mejor de los casos e inexistente con respecto a este proyecto de ley. El daño de la decisión de una ciudad de cambiar el horario de la última llamada "salpicará" a todas las comunidades cercanas. El SB 58 extenderá el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la pérdida de vidas, las lesiones y las molestias en todo el estado. No podemos permitir que eso suceda".

Organizaciones integrantes de CAPA

Alcohol Justice

Alcohol-Narcotics Education Foundation of California

ADAPP, Inc.

ADAPT San Ramon Valley

Bay Area Community Resources

Behavioral Health Services, Inc.

CA Council on Alcohol Problems

CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

Center for Human Development

Center for Open Recovery

DogPAC de San Francisco

Fundación Dolores Huerta

Eden Youth & Family Center

Institute for Public Strategies

FASD Network del Sur de California

FreeMUNI – SF

Friday Night Live Partnership

Koreatown Youth & Community Center

Laytonville Healthy Start

Friday Night Live del Condado de Los Ángeles

Ángeles Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles (L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance)

Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles

Ángeles Oficina Luterana de Política Pública – CA

MFI Recovery Center

Mountain Communities Family Resource Center

National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse

National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Condado de Orange

Partnership for a Positive Pomona

Paso por Paso, Inc.

Proyecto SAFER

Pueblo y Salud

Reach Out

San Marcos Prevention Coalition

Coalición contra el Alcohol y las Drogas de San Rafael (San Rafael Alcohol & Drug Coalition)

(San Rafael Alcohol & Drug Coalition) SAY San Diego

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

South Orange County Coalition

Tarzana Treatment Centers, Inc.

The Wall Las Memorias Project

UCEPP Social Model Recovery Systems

Women Against Gun Violence

Youth For Justice

ENTRE EN ACCIÓN PARA DETENER EL SB 58: https://bit.ly/2vuTUxF o envíe el mensaje de texto Justice a 313 131

LEA MÁS:

https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-koretz-4am-bar-bill-20190426-story.html

https://dailybruin.com/2019/04/18/risk-of-alcohol-related-incidents-outweighs-potential-benefits-of-proposed-bill/

