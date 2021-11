Oppenheimer & Co. Inc. anuncia o lançamento do Grupo Consultivo e de Colocação Privada Global

Equipe liderada por profissionais experientes em colocação privada visando alavancar a escala, liderança de pensamento e recursos da Oppenheimer, aprofundando ainda mais as ofertas de serviços para empresas de investimento alternativo

Espera-se que as ofertas de serviços expandidas gerem oportunidades incrementais de banco de investimentos e mercado de capitais em tecnologia e saúde, setores focados em ativos reais e outros

NOVA YORK, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer") – um banco de investimento líder de mercado, gestor de fortunas e subsidiária da Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) - anunciou hoje o lançamento de seu novo Grupo Consultivo e de Colocação Privada Global ("Grupo FPA"). O Grupo FPA fornecerá serviços às principais empresas de investimento alternativo para ajudá-las a cumprir suas ambições de arrecadação de fundos e planos estratégicos. Os serviços incluirão consultoria estratégica e tática, bem como serviços de arrecadação de fundos, tanto para fundos primários quanto para transações.

Robert Lowenthal, diretor executivo sênior do Oppenheimer e de investment banking, afirmou: "A divisão de investment banking está expandindo seus esforços em torno da formação de capital privado com foco em investidores institucionais do mercado privado. O Grupo FPA fornecerá à Divisão recursos aprimorados para oferecer às empresas de investimento alternativo um portfólio ainda mais amplo e profundo de serviços de valor agregado que complementa os recursos, relacionamentos e liderança de pensamento da plataforma global Oppenheimer. O serviço que o grupo FPA fornecerá inclui um nível especializado de expertise em assessorar empresas de investimento alternativo global. Estamos entusiasmados com o lançamento deste novo Grupo, uma vez que estabelecemos uma presença maior no mercado global de captação de recursos, em rápido crescimento."

O Grupo de Consultoria e Colocação Privada Global será liderado pela diretora administrativa Tanya McHale, que ficará sediada em Londres. A Sra. McHale responderá ao Sr. Lowenthal, diretor de bank investment na América do Norte, e Max Lami, Oppenheimer diretor executivo para EMEA e de investment banking.

A Sra. McHale terá a companhia do diretor administrativo Andrew Roberts, do diretor Marcus Klasse e do associado Curran Gaur, que ingressaram no Oppenheimer vindos da MVision Private Equity Advisers ("MVision"), uma empresa independente de consultoria de ativos alternativos internacional amplamente respeitada. A equipe operará globalmente com novas contratações em andamento nos Estados Unidos e na Ásia.

Max Lami disse: "É um prazer receber Tanya e a equipe no Oppenheimer. Essa equipe traz mais de 30 anos de experiência combinada em assessorar com eficiência empresas de investimento alternativo e levantar fundos de capital privado. Este grupo talentoso e empreendedor traz um histórico comprovado de desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com empresas de capital privado e investidores institucionais em uma base global. Adicionar esta nova dimensão à nossa plataforma de serviço é um passo importante para fortalecer nosso negócio de mercado de capitais privados, e fornecerá oportunidades de crescimento poderosas para muitos de nossos clientes."

Antes de ingressar no Oppenheimer, a Sra. McHale atuou como diretora administrativa na MVision, na qual ela ingressou desde a fundação, em 2001. Na MVision, a Sra. McHale foi membro da equipe de liderança da empresa e desempenhou um papel proeminente na originação global, execução e trabalho de consultoria estratégica para empresas líderes de investimento alternativo, bem como distribuição para investidores institucionais. Antes da MVision, ela ocupou cargos no Credit Suisse First Boston e DLJ em Londres.

Na MVision, o Sr. Roberts desempenhou um papel de liderança na originação, execução de arrecadação de fundos e trabalho de consultoria estratégica, bem como em distribuição, com foco em investidores no Reino Unido e na região DACH. Antes da MVision, o Sr. Roberts trabalhou na Cebile Capital em Londres por cinco anos. O Sr. Klasse passou cinco anos na MVision, trabalhando em uma série de angariações de fundos líderes na EMEA, bem como em distribuição, com foco em investidores na região nórdica. O Sr. Gaur se concentrou em originação e pesquisa durante seus quatro anos na MVision, bem como na distribuição para investidores no Reino Unido e no Conselho de Cooperação do Golfo.

A Sra. McHale disse: "Com a profundidade de experiência, escala global e relacionamentos proeminentes do Oppenheimer, nosso novo Grupo FPA estará posicionado de forma ideal para desempenhar um papel de liderança no mercado global de colocação privada. Em nome da minha equipe, estamos muito satisfeitos por fazer parte de uma plataforma internacional tão sólido, e estamos entusiasmados com as sinergias que o Grupo FPA pode trazer para complementar os serviços já oferecidos pelo Oppenheimer, contribuindo para seu crescimento e sucesso."

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. O Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), uma subsidiária principal da Oppenheimer Holdings Inc. (OPY na Bolsa de Valores de Nova York), e suas afiliadas fornecem uma linha completa de serviços de gestão de fortunas, corretagem de títulos e investment banking para indivíduos de alto patrimônio líquido, famílias, executivos corporativos, governos locais, empresas e instituições.

Contatos de imprensa:

Joseph Kuo / Chris Clemens

Haven Tower Group

424 317 4851 ou 424 317 4854

[email protected] or [email protected]

FONTE Oppenheimer & Co. Inc.

SOURCE Oppenheimer & Co. Inc.