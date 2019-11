Oppenheimer designa a profesionales sénior adicionales para su división de Valores en Europa

LONDRES, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer, un banco de inversión líder mundial, se complace en anunciar el nombramiento de Ian Mackichan y Rune Madsen como directores generales para su división de Valores en la región EMEA. Ambos estarán bajo las órdenes de Max Lami, consejero delegado para la región EMEA. Ian Mackichan liderará la labor de ventas de valores institucionales en el Reino Unido, mientras que Rune Madsen establecerá un departamento de ventas de activos cruzados e incorporará estrategias sistemáticas al paquete de productos existente de la firma.

Antes de unirse a Oppenheimer, Ian Mackichan trabajó en Cowen & Co y Credit Suisse; Rune Madsen, por su parte, formó parte de Morgan Stanley, Citigroup y Runestone Capital.

"Nos complace incorporar estas nuevas capacidades a nuestra base de clientes institucionales a medida que continuamos enfatizando el servicio de ventas altamente personalizado de cara a nuestros clientes", dijo Max Lami.

Ian Mackichan añadió: "Estoy entusiasmado de unirme al equipo y aumentar la penetración de la plataforma de investigación líder para clientes institucionales en Europa". Rune Madsen afirmó: "Es emocionante incorporarse a Oppenheimer y desarrollar ofertas de producto adicionales basadas en unas relaciones con los clientes y una cultura sólidas".

Ciertas declaraciones presentes en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones denominadas prospectivas, en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran considerablemente, como se comenta en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Acerca de Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) es una filial de Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. Con más de 3400 empleados y más de 90 oficinas en todo el mundo, Oppenheimer es un banco de inversión global con servicios integrales centrado en los sectores en expansión y en las principales empresas del mercado medio, además de tratarse de un gestor de patrimonios. En Oppenheimer Europe, el equipo integrado de especialistas en productos asesora a instituciones, familias y corporaciones de Reino Unido, Europa y Oriente Próximo en materia de valores, renta fija y finanzas corporativas. Para obtener más información sobre Oppenheimer, visite www.oppenheimer.com.

