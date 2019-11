Oppenheimer menuje ďalšieho hlavného bankára vo svojej frankfurtskej pobočke

LONDÝN a FRANKFURT, Nemecko, 1. novembra 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc.* („Oppenheimer"), popredná globálna investičná banka a správca majetku s radosťou oznamuje vymenovanie Larsa Dürschlaga do pozície riaditeľa pre Nemecko v rámci investičnej bankovej divízie krajín strednej a východnej Európy. Lars bude mať kanceláriu vo Frankfurte a jeho priamym nadriadeným bude Max Lami, vedúci investičného bankovníctva v regióne. Bude oporou spoločnosti Oppenheimer pri implementácii stratégie pre malé a stredné podniky v Nemecku. Lars bude úzko spolupracovať s Jensom Munkom, ktorý úspešne založil kanceláriu vo Frankfurte, a bude naďalej spolupracovať s firmou Oppenheimer vo vyššej poradenskej funkcii.

Pred príchodom do spoločnosti Oppenheimer pracoval Lars v spoločnostiach Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC a Deutsche Private Equity. Medzi jeho predchádzajúcich klientov patrí nemecká divízia obchodných služieb spoločnosti Canon, Novaled, technologická firma OLED, špecialista na vláknové kompozity Cotesa a skupina poskytujúca komunikačné služby D + S Europe.

„Sme hrdí na to, že môžeme v tíme privítať takého talentovaného a skúseného bankára," povedal Max Lami. „Frankfurtská kancelária je na dobrej ceste zaujať svoje miesto medzi kľúčovými medzinárodnými centrami spoločnosti Oppenheimer - popri Londýne, Tel Avive a Hongkongu."

Lars je držiteľom titulu MBA z London Business School so zameraním na financie a súkromný majetok.

Niektoré vyhlásenia v tejto správe môžu predstavovať „výhľadové vyhlásenia" v zmysle zákona o reforme sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zahŕňajú množstvo rizík, neistôt a iných faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť, ako je uvedené v dokumentoch spoločnosti predložených Komisii pre cenné papiere a burzu.

* Oppenheimer & Co Inc. je dcérska spoločnosť firmy Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY)

Poznámka pre redaktorov:

O spoločnosti Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) je dcérskou spoločnosťou firmy Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. Spoločnosť Oppenheimer je s viac ako 3 400 zamestnancami a viac ako 90 pobočkami po celom svete komplexnou globálnou investičnou bankou zameranou na rastové odvetvia, popredné podniky strednej veľkosti a správcov majetku. V spoločnosti Oppenheimer Europe poskytuje poradenstvo inštitúciám, rodinným kanceláriám a spoločnostiam vo Veľkej Británii, Európe a na Strednom východe v oblasti akcií, pevných výnosov a podnikového financovania integrovaný tím špecialistov na sektor a produkty. Viac informácií o spoločnosti Oppenheimer nájdete na stránke www.oppenheimer.com.

Related Links

http://www.oppenheimer.com



SOURCE Oppenheimer & Co. Inc.