Oppenheimer nomme un banquier conseil supplémentaire au bureau de Francfort

LONDRES et FRANCFORT, Allemagne, 1er novembre, 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc* (« Oppenheimer »), une banque mondiale d'investissement et de gestion de patrimoine de premier plan, a le plaisir d'annoncer la nomination de Lars Dürschlag au poste de Directeur général pour l'Allemagne de sa Division banque d'investissement EMEA. Lars sera basé à Francfort et rendra compte à Max Lami, le Directeur Banque d'investissement pour la région. Il appuiera Oppenheimer dans la mise en œuvre d'une stratégie de couverture relative aux petites et moyennes entreprises en Allemagne. Lars travaillera en étroite collaboration avec Jens Munk, qui a mis en place avec succès le bureau de Francfort et qui continuera de travailler avec Oppenheimer en tant que conseiller principal.

Avant d'intégrer Oppenheimer, Lars a travaillé chez Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC et Deutsche Private Equity. Parmi ses clients précédents, citons la division allemande des services d'affaires de Canon, Novaled, la société technologique OLED, Cotesa, le spécialiste des fibres composites, ainsi que le groupe de services de communication D+S Europe.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un banquier aussi talentueux et expérimenté », a déclaré Max Lami. « Le bureau de Francfort est en passe de figurer parmi les principaux pôles internationaux d'Oppenheimer, aux côtés de Londres, Tel Aviv et Hong Kong. »

Lars est titulaire d'un Master en administration des affaires de la London Business School avec une spécialisation en finance et capital-investissement.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés supposent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs impliquant que les résultats réels soient sensiblement différents, comme indiqué dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

*Oppenheimer & Co Inc. est une filiale d'Oppenheimer Holdings (NYSE : OPY)

