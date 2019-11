Oppenheimer расширяет состав руководства европейского подразделения по работе с ценными бумагами

ЛОНДОН (LONDON), 20 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий международный инвестиционный банк Oppenheimer сообщил о назначении Иэна Макичена (Ian Mackichan) и Руне Мадсена (Rune Madsen) на должности управляющих директоров подразделения ценных бумаг в регионе ЕБВА. Оба специалиста будут работать под началом генерального директора регионального филиала Макса Лами (Max Lami). Иэн Макичен возглавит деятельность по продажам акций институциональным клиентам в Великобритании, а задачей Руне Мадсена станет создание отдела перекрестной торговли активами и разработка дополнительных системных стратегий для существующего портфеля продуктов фирмы.

Прежде чем присоединиться к Oppenheimer, Макичен работал в Cowen & Co и Credit Suisse, а Мадсен занимал различные должности в Morgan Stanley, Citigroup и Runestone Capital.

"Мы продолжаем делать акцент на высоком качестве сервисов продаж и очень рады расширить функциональный потенциал нашего франчайзингового подразделения по работе с институциональными клиентами", - прокомментировал Макс Лами.

Иэн Макичен добавил: "С большим удовольствием присоединяюсь к команде специалистов Oppenheimer и сделаю все возможное, чтобы расширить присутствие этой ведущей исследовательской платформы в европейском институциональном сообществе". Руне Мадсен, в свою очередь, отметил: "Я очень рад присоединиться к Oppenheimer. Моей задачей станет создание новых продуктов на прочном фундаменте корпоративной культуры и прочных связей с клиентами".

О компании Oppenheimer Europe Ltd.

Компания Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) является дочерним предприятием Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE:OPY), Inc. Располагая штатом из 3 400 сотрудников и более чем 90 офисами по всему миру, компания Oppenheimer - это ведущий инвестиционный банк и управляющий частными активами, предоставляющий полный комплекс обслуживания с акцентом на развивающихся секторах и ведущих компаниях средних сегментов рынка. Команда отраслевых специалистов Oppenheimer Europe консультирует организации, семейные офисы и корпоративных клиентов в Великобритании, Европе и на Ближнем Востоке по вопросам инвестиций в акционерный капитал, фиксированного дохода и корпоративных финансов. Больше информации об Oppenheimer - на веб-сайте www.oppenheimer.com .

